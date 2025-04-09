Quốc tế Nhận định, dự đoán Liechtenstein vs Bỉ: Áp đảo kẻ yếu Trận đấu giữa Liechtenstein vs Bỉ Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Liechtenstein vs Bỉ mới nhất

Đa số tuyển thủ Liechtenstein đang thi đấu tại các CLB trong nước, trong đó có thủ môn Benjamin Buchel – người dự kiến sẽ phải làm việc vất vả trong trận đấu này.

Anh có thể được bảo vệ bởi hàng thủ năm người gồm Livio Meier, Lars Traber, Sandro Wieser, Jens Hofer và Max Goppel.

Trên hàng công, HLV Funfstuck có thể chọn bộ đôi Willy Pizzi – Fabio Luque Notaro, hoặc trao cơ hội cho Ferhat Saglam và Dennis Salanovic.

Bên kia chiến tuyến, Bỉ thiếu vắng Amadou Onana (Aston Villa) và Romelu Lukaku (Napoli) do chấn thương.

Thủ môn Thibaut Courtois sẽ trở lại sau khi bỏ lỡ loạt trận tháng Sáu. Hàng thủ có thể gồm Thomas Meunier, Zeno Debast, Arthur Theate và Maxim De Cuyper.

Trên hàng công, tân binh của Juventus – Lois Openda – nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò mũi nhọn thay thế Lukaku.

Đội hình dự kiến Liechtenstein vs Bỉ mới nhất

Liechtenstein:

Buchel; Meier, Traber, Wieser, Hofer, Goppel; Luchinger, Hasler, Sele; Pizzi, Luque Notaro

Bỉ:

Courtois; Meunier, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; Openda

Nhận định bóng đá Liechtenstein vs Bỉ mới nhất

Liechtenstein hiểu rằng giấc mơ lần đầu dự một giải đấu lớn là điều xa vời, khi họ đang đứng tận hạng 204 trên bảng xếp hạng FIFA.

Dù vậy, đội bóng này vẫn đặt mục tiêu cải thiện thành tích trong năm lượt trận còn lại, sau khi khởi đầu chiến dịch vòng loại bằng ba trận thua liên tiếp mà không ghi nổi bàn nào.

Thầy trò Konrad Funfstuck lần lượt thất bại trên sân nhà trước Bắc Macedonia và Kazakhstan, rồi tiếp tục thua 0-3 trên sân của Wales vào tháng Sáu.

Trong một trận giao hữu với Scotland, họ cũng để thua 0-4, qua đó kéo dài chuỗi thua liên tiếp trên mọi đấu trường lên con số năm. Lần gần nhất Liechtenstein không thua là trận hòa 0-0 với Gibraltar tại Nations League hồi tháng 10/2024.

Trận gặp Bỉ sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử họ chạm trán đối thủ này, và đội chủ nhà hiểu rằng chỉ có phép màu mới giúp họ giành điểm.

Về phía Bỉ, HLV Rudi Garcia chuẩn bị có trận thứ năm kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng trước vòng play-off trụ hạng Nations League với Ukraine hồi tháng Ba.

Ông đã giúp “Quỷ đỏ” thắng chung cuộc 4-3 để ở lại League A, trước khi bước vào vòng loại World Cup với kết quả chưa thực sự ấn tượng: hòa 1-1 trên sân Bắc Macedonia.

Bỉ suýt nữa mất thêm điểm khi để Wales gỡ hòa sau khi dẫn trước 3-0, nhưng Kevin De Bruyne đã kịp thời tỏa sáng với bàn quyết định phút 88 để giữ lại chiến thắng.

Hiện tại, Bỉ đứng thứ ba bảng J, kém Wales ba điểm và kém Bắc Macedonia bốn điểm, nhưng họ vẫn còn lợi thế là hai trận chưa đấu. Với tình thế này, mục tiêu giành trọn ba điểm tại Vaduz là điều bắt buộc.

Trong lịch sử vòng loại World Cup, Bỉ luôn thể hiện sức mạnh đáng gờm với 23 trận thắng và 5 trận hòa trong 28 trận gần nhất.

Dự đoán tỉ số Liechtenstein vs Bỉ mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Liechtenstein vs Bỉ như sau:

Sportsmole: Liechtenstein 1-3 Bỉ

WhoScore: Liechtenstein 0-4 Bỉ

Liechtenstein 0-4 Bỉ Báo chúng tôi dự đoán: Liechtenstein 0-5 Bỉ

Xem trực tiếp Liechtenstein vs Bỉ khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Liechtenstein vs Bỉ trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.