Quốc tế Nhận định, dự đoán Man City vs Tottenham: Haaland gieo sầu cho Gà trống Trận đấu giữa Man City vs Tottenham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 18h30 ngày 23/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Man City vs Tottenham mới nhất

Man City sẽ vắng bộ ba Mateo Kovacic, Kalvin Phillips (cùng chấn thương gót Achilles) và Savinho (chưa rõ lý do). Rodri (háng), Ederson (ốm), Phil Foden (mắt cá) và Josko Gvardiol (va chạm) đều đã tập luyện trở lại sau khi bỏ lỡ trận gặp Wolves và sẽ được đánh giá thêm trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, khả năng ra sân của Rodri và Ederson vẫn thấp, trong khi James Trafford có thể tiếp tục bắt chính sau khi giữ sạch lưới trận ra mắt. Guardiola đang cân nhắc việc đưa Gvardiol trở lại ở cánh trái hoặc trung vệ thay cho Rayan Ait-Nouri hoặc John Stones. Bộ ba Bernardo Silva – Nico Gonzalez – Reijnders nhiều khả năng tiếp tục được giữ nguyên; Reijnders đang hướng đến cột mốc trở thành cầu thủ đầu tiên của Man City ghi bàn và kiến tạo trong hai trận đầu tại Premier League.

Nếu Reijnders tiếp tục được phép dâng cao, Foden sẽ phải cạnh tranh với Oscar Bobb cho suất đá chính bên cánh phải, trong khi Erling Haaland – với 48 bàn sau 48 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh – chắc chắn lĩnh xướng hàng công.

Phía Tottenham, James Maddison (đứt dây chằng chéo trước) – người từng lập cú đúp trong trận thắng 4-0 ở Etihad mùa trước – cùng Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, Bryan Gil (đều chấn thương đầu gối), Manor Solomon (bắp chân) và Kota Takai (bàn chân) sẽ vắng mặt.

Yves Bissouma (chưa rõ lý do) và Destiny Udogie (gối) đều bỏ lỡ trận gặp Burnley, nhưng có thể kịp trở lại.

HLV Frank, sau khi sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ trước Burnley, đang cân nhắc chuyển sang 5 hậu vệ để đối phó Man City. Kevin Danso có thể đá chính bên cạnh Cristian Romero và Micky van de Ven, còn Pedro Porro cùng Djed Spence đảm nhận vai trò chạy cánh.

Rodrigo Bentancur sẽ cạnh tranh cho suất đá chính ở giữa sân, nơi Joao Palhinha và Pape Sarr gần như chắc chắn góp mặt. Trên hàng công, Kudus và Richarlison nhiều khả năng tiếp tục đá cặp, trong khi Brennan Johnson là phương án khác nhưng có thể phải nhường chỗ nếu Spurs chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ.

Đội hình dự kiến Man City vs Tottenham mới nhất

Manchester City:

Trafford; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Bernardo, Gonzalez; Bobb, Reijnders, Marmoush; Haaland

Tottenham Hotspur:

Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Porro, Bentancur, Palhinha, Spence; Sar, Kudus; Richarlison

Nhận định bóng đá Man City vs Tottenham mới nhất

Chỉ hơn sáu tuần sau khi bất ngờ bị loại sớm tại FIFA Club World Cup trước Al-Hilal, Man City đã khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh mới bằng một chiến thắng đậm đà trên sân Molineux, với sự tỏa sáng của một tân binh mùa hè.

Quả thực, tiền vệ Tijjani Reijnders đã trở thành tâm điểm khi ghi bàn và kiến tạo trong màn trình diễn xuất sắc ngay trận ra mắt bóng đá Anh, trong khi Erling Haaland lập cú đúp và Rayan Cherki – một tân binh khác – đóng góp bàn thắng thứ tư, giúp City có chiến thắng mở màn lớn thứ hai trong lịch sử giải đấu, chỉ sau trận thắng 5-0 trước West Ham United tháng 8/2019.

Dù chứng kiến đội bóng áp đảo và cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau mùa giải 2024-25 thất vọng, HLV Pep Guardiola vẫn nhấn mạnh rằng quy mô đội hình hiện tại là “không lành mạnh” và “sẽ khó duy trì sự hưng phấn của tập thể” nếu không được tinh giản trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh nhờ hiệu số sau vòng mở màn, Man City tiếp tục duy trì phong độ vốn có từ cuối mùa trước, khi đã giành nhiều điểm hơn bất kỳ đội nào khác kể từ tháng 4 (26 điểm). Họ cũng là đội duy nhất bất bại (8 thắng, 2 hòa), giữ nhiều trận sạch lưới nhất (7) và đối mặt ít cú sút nhất mỗi trận (7,6) trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây với Tottenham lại không mấy khả quan: City chỉ thắng 4 trong 12 lần chạm trán gần nhất ở Ngoại hạng Anh (2 hòa, 6 thua). Với cá nhân Guardiola, Tottenham là đối thủ khiến ông thua nhiều thứ hai trong sự nghiệp (9 trận), chỉ sau Liverpool (10).

Chỉ ba ngày sau thất bại đau đớn trước PSG trên loạt luân lưu ở Siêu cúp châu Âu, HLV Thomas Frank đã có “màn khởi đầu trong mơ” tại Ngoại hạng Anh cùng Tottenham cuối tuần qua, khi đội nhà đánh bại tân binh Burnley với cách biệt ba bàn.

Richarlison rực sáng với cú đúp chia đều hai hiệp, trong đó có một pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp, cả hai bàn đều được kiến tạo bởi tân binh Mohammed Kudus. Sau đó, chân sút số một mùa trước Brennan Johnson ấn định chiến thắng, giúp Spurs san bằng kỷ lục thắng đậm nhất ngày mở màn trong lịch sử Premier League, bên cạnh trận thắng Southampton 4-1 mùa 2022-23.

Bầu không khí tại Tottenham đang rất hứng khởi, nhưng một bộ phận CĐV vẫn thất vọng khi Arsenal “cướp” mục tiêu Eberechi Eze. HLV Frank xác nhận Spurs “chắc chắn sẽ bổ sung lực lượng”, trong đó Savinho của Man City được cho là mục tiêu hàng đầu.

Bước vào trận đại chiến với Man City, Tottenham hướng tới việc thắng cả hai trận mở màn Ngoại hạng Anh lần đầu kể từ mùa 2021-22, đồng thời chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng trước các đối thủ không phải tân binh (2 hòa, 9 thua) kể từ tháng 2.

Sau chiến thắng bất ngờ 4-0 ở Etihad tháng 11 năm ngoái, Spurs đang hướng đến việc có hai trận thắng sân khách liên tiếp trước Man City lần đầu từ năm 2010. Thực tế, họ đã thắng 2 trong 4 lần gần nhất làm khách tại Etihad (1 hòa, 1 thua) – nhiều hơn cả 11 chuyến trước đó cộng lại (2 hòa, 8 thua).

Dự đoán tỉ số Man City vs Tottenham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Man City vs Tottenham như sau:

Sportsmole: Man City 3-1 Tottenham

WhoScore: Man City 3-2 Tottenham

Man City 3-2 Tottenham Báo chúng tôi dự đoán: Man City 3-2 Tottenham

Xem trực tiếp Man City vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Man City vs Tottenham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.