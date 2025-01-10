Quốc tế Nhận định, dự đoán Monaco vs Man City: Thế trận một chiều Trận đấu giữa Monaco vs Man City giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 2/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Monaco vs Man City mới nhất

Man City không gặp thêm ca chấn thương nào sau trận thắng Burnley, nhưng Rodri vẫn chưa chắc trở lại do vấn đề đầu gối. Guardiola vẫn thiếu vắng Abdukodir Khusanov (mắt cá), Rayan Ait-Nouri (chưa rõ), Omar Marmoush (đầu gối) và Rayan Cherki (đùi, dự kiến hồi phục vào tháng 11).

Ngôi sao Haaland tiếp tục là tâm điểm khi vừa lập cú đúp và có thêm một kiến tạo cuối tuần qua. Anh chuẩn bị chơi trận thứ 50 tại Champions League và đã ghi 50 bàn sau 49 trận – kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Bên phía Monaco, Paul Pogba có thể chưa sẵn sàng cho màn ra mắt mơ ước trước Man City, cần thêm vài tuần để lấy lại thể trạng. HLV Adi Hutter cũng vắng Lamine Camara (mắt cá), Denis Zakaria (háng), Aleksandr Golovin (gân kheo) và thủ môn số một Lukas Hradecky (đầu gối). Kehrer bị treo giò ở Ligue 1 nhưng vẫn có thể ra sân tại Champions League.

Ansu Fati – bản hợp đồng mượn từ Barcelona – đang gây ấn tượng với 4 bàn sau 3 lần vào sân thay người. Với phong độ này, khả năng anh được trao suất đá chính ngay từ đầu ở Etihad là rất lớn.

Đội hình dự kiến Monaco vs Man City mới nhất

Monaco:

Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze, Fati; Balogun, Biereth

Manchester City:

Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bobb, Silva, Reijnders, Doku; Haaland

Nhận định bóng đá Monaco vs Man City mới nhất

Man City đã khiến ngày trở lại Manchester của Kevin De Bruyne trong màu áo Napoli trở thành ký ức buồn. Lợi dụng chiếc thẻ đỏ sớm của đội trưởng Giovanni Di Lorenzo – sự cố cũng khiến De Bruyne phải rời sân – thầy trò Pep Guardiola dễ dàng đánh bại nhà vô địch Serie A với tỷ số 2-0.

Dù Napoli cầm cự được đến hết hiệp một, nhưng bàn thắng quen thuộc của Erling Haaland mở ra chiến thắng cho đội chủ sân Etihad, trước khi Jeremy Doku ấn định tỉ số. Với phong độ ổn định, Man City hiện chỉ thua 3 trong 21 trận vòng bảng Champions League gần nhất và đã ghi bàn ở 28 trong 30 trận tại cúp châu Âu.

Chiến thắng trước Napoli cũng nằm trong chuỗi 5 trận bất bại của “The Citizens”, bao gồm 4 chiến thắng, gần nhất là trận hủy diệt Burnley 5-1 ở Premier League sau khi dễ dàng vượt qua Huddersfield tại Cúp Liên đoàn. Trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Arsenal – nơi “chiếc xe bus” của Guardiola bị xuyên phá vào phút cuối – là vết gợn duy nhất. Tuy nhiên, điểm yếu của họ nằm ở thành tích sân khách tại Champions League, với chuỗi 4 trận thua liên tiếp.

Monaco thì lại có khởi đầu đáng quên. Trận ra quân, họ thảm bại 1-4 trước Club Brugge. Cú sút phạt đền hỏng ăn của Maghnes Akliouche ngay phút 10 mở ra cơn ác mộng: hàng thủ Monaco bị xé nát ba lần trong hiệp một và tiếp tục thủng lưới bàn thứ tư ở phút 75. Bàn thắng muộn của Ansu Fati chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Trận thua đó nối dài chuỗi 5 thất bại trong 7 trận Champions League gần nhất của Monaco. Sau đó, họ thắng Metz 5-2 ở Ligue 1 nhưng lại gục ngã 1-3 trước Lorient khi Thilo Kehrer nhận thẻ đỏ sớm. Với 24 bàn thắng và bàn thua trong 5 trận gần nhất (trung bình gần 5 bàn/trận), khả năng tái hiện kịch bản hấp dẫn như cuộc đối đầu nảy lửa với Man City mùa 2016-17 (hòa 6-6 sau hai lượt, Monaco đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách) là hoàn toàn có thể.

Dự đoán tỉ số Monaco vs Man City mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Monaco vs Man City như sau:

Sportsmole: Monaco 0-2 Man City

WhoScore: Monaco 1-3 Man City

Monaco 1-3 Man City Chúng tôi dự đoán: Monaco 1-3 Man City

Xem trực tiếp Monaco vs Man City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Monaco vs Man City trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 2/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.