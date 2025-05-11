Quốc tế Nhận định, dự đoán Newcastle vs Athletic Bilbao: Sụp đổ tại St James’ Park Trận đấu giữa Newcastle vs Athletic Bilbao giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 6/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Athletic Bilbao mới nhất

Trước trận thua West Ham, Newcastle chịu tổn thất vào phút chót khi Kieran Trippier phải nghỉ vì ốm, và khả năng ra sân của hậu vệ kỳ cựu này vẫn bỏ ngỏ.

Bộ ba Yoane Wissa (đầu gối), Tino Livramento (đầu gối) và Harrison Ashby (đùi) chắc chắn vắng mặt, nhưng Lewis Hall đã trở lại danh sách thi đấu cuối tuần qua dù chưa được vào sân.

Tiền vệ cánh Anthony Gordon bị thay ra ngay sau hiệp một vì chấn thương hông nhẹ, và có thể nhường chỗ cho Harvey Barnes trong đội hình xuất phát.

Phía Athletic Bilbao, đội bóng chịu tổn thất nặng khi Inaki Williams – công thần 31 tuổi – dính chấn thương háng nghiêm trọng ở trận gặp Qarabag và dự kiến nghỉ đến năm 2026.

Danh sách vắng mặt còn có Maroan Sannadi (đầu gối), Benat Prados (đứt dây chằng chéo), Unai Egiluz (đứt dây chằng chéo) và Inigo Lekue (chấn thương háng). Trung vệ Yeray Alvarez cũng sẽ nghỉ thi đấu đến tháng 2 do án treo giò liên quan doping.

Tuy nhiên, Nico Williams – em trai của Inaki – hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng tỏa sáng tại St James’ Park, nhiều khả năng sẽ thay thế Alex Berenguer trong hàng công của HLV Valverde.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Athletic Bilbao mới nhất

Newcastle United:

Pope; Trippier, Schar, Thiaw, Burn; Miley, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes

Athletic Bilbao:

Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche; Rego, Jauregizar; N. Williams, Sancet, Navarro; Guruzeta

Nhận định bóng đá Newcastle vs Athletic Bilbao mới nhất

Sau màn ra mắt đầy nỗ lực nhưng không mang lại điểm số trước Barcelona, Newcastle United đã nhanh chóng lấy lại phong độ ở Champions League với hai chiến thắng thuyết phục, ghi 7 bàn và giữ sạch lưới cả hai trận.

HLV Eddie Howe cùng các học trò đã vùi dập Union Saint-Gilloise 4-0 ngay trên đất Bỉ, trước khi tiếp tục đánh bại Benfica của Jose Mourinho 3-0 ở lượt trận thứ ba. Nhờ hiệu số vượt trội, “Chích chòe” tạm thời đứng trong nhóm giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, dù có tới sáu đội cùng bằng điểm.

Tính từ đầu những năm 2000 đến nay, Newcastle chỉ thua 4 trong 33 trận sân nhà tại các cúp châu Âu, thắng tới 22 trận – một minh chứng cho sức mạnh của họ tại “pháo đài St James’ Park”. Ở mùa này, họ cũng đang duy trì chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Tuy nhiên, phong độ sân khách vẫn là điểm yếu cố hữu. Cuối tuần qua, Newcastle bất ngờ để thua West Ham 0-2 tại London, khiến HLV Howe nổi giận vì “đội thiếu năng lượng, sức mạnh và sự linh hoạt”.

Athletic Bilbao, trong khi đó, cũng đang gặp nhiều vấn đề. Ở La Liga, họ vừa để thua 3-2 trước Real Sociedad trong trận derby xứ Basque – dù hai lần gỡ hòa, họ vẫn gục ngã ở phút 92 sau cú sút quyết định của Jon Gorrotxategi.

Thất bại này nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng của thầy trò Ernesto Valverde, khi đội bóng chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường – một sự trái ngược hoàn toàn với giai đoạn đầu mùa, khi họ toàn thắng 3 trận đầu tiên.

Dẫu vậy, một trong hai chiến thắng hiếm hoi ấy đến ở Champions League, khi Athletic đánh bại Qarabag 3-1, qua đó tạm leo lên vị trí thứ 21 sau hai thất bại liên tiếp trước Arsenal (0-2) và Borussia Dortmund (1-4).

Thống kê càng khiến người hâm mộ Bilbao lo lắng: họ không thắng 5 trận sân khách gần nhất, trong đó thua 4, và chỉ thắng 1 trong 9 lần gần nhất hành quân đến nước Anh.

Hai đội không hề xa lạ: lần gần nhất họ gặp nhau là mùa 1994–95 ở UEFA Cup, khi Athletic giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách sau hai lượt hòa tổng tỷ số 3-3.

Dự đoán tỉ số Newcastle vs Athletic Bilbao mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Newcastle vs Athletic Bilbao như sau:

Sportsmole: Newcastle 2-0 Athletic Bilbao

WhoScore: Newcastle 2-1 Athletic Bilbao

Newcastle 2-1 Athletic Bilbao Chúng tôi dự đoán: Newcastle 2-1 Athletic Bilbao

Xem trực tiếp Newcastle vs Athletic Bilbao khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Newcastle vs Athletic Bilbao trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 6/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.