Thứ Tư, 5/11/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Athletic Bilbao: Sụp đổ tại St James’ Park

Lương Đàm 05/11/2025 03:30

Trận đấu giữa Newcastle vs Athletic Bilbao giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 6/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Mục lục
Newcastle vs Athletic Club preview: Prediction, date, kick-off times, venue, how to watch Champions League match on DAZN | DAZN News CA

Thông tin lực lượng Newcastle vs Athletic Bilbao mới nhất

Trước trận thua West Ham, Newcastle chịu tổn thất vào phút chót khi Kieran Trippier phải nghỉ vì ốm, và khả năng ra sân của hậu vệ kỳ cựu này vẫn bỏ ngỏ.

Bộ ba Yoane Wissa (đầu gối), Tino Livramento (đầu gối)Harrison Ashby (đùi) chắc chắn vắng mặt, nhưng Lewis Hall đã trở lại danh sách thi đấu cuối tuần qua dù chưa được vào sân.

Tiền vệ cánh Anthony Gordon bị thay ra ngay sau hiệp một vì chấn thương hông nhẹ, và có thể nhường chỗ cho Harvey Barnes trong đội hình xuất phát.

Phía Athletic Bilbao, đội bóng chịu tổn thất nặng khi Inaki Williams – công thần 31 tuổi – dính chấn thương háng nghiêm trọng ở trận gặp Qarabag và dự kiến nghỉ đến năm 2026.

Danh sách vắng mặt còn có Maroan Sannadi (đầu gối), Benat Prados (đứt dây chằng chéo), Unai Egiluz (đứt dây chằng chéo)Inigo Lekue (chấn thương háng). Trung vệ Yeray Alvarez cũng sẽ nghỉ thi đấu đến tháng 2 do án treo giò liên quan doping.

Tuy nhiên, Nico Williams – em trai của Inaki – hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng tỏa sáng tại St James’ Park, nhiều khả năng sẽ thay thế Alex Berenguer trong hàng công của HLV Valverde.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Athletic Bilbao mới nhất

Newcastle United:

Pope; Trippier, Schar, Thiaw, Burn; Miley, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes

Athletic Bilbao:

Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche; Rego, Jauregizar; N. Williams, Sancet, Navarro; Guruzeta

Nhận định bóng đá Newcastle vs Athletic Bilbao mới nhất

Sau màn ra mắt đầy nỗ lực nhưng không mang lại điểm số trước Barcelona, Newcastle United đã nhanh chóng lấy lại phong độ ở Champions League với hai chiến thắng thuyết phục, ghi 7 bàngiữ sạch lưới cả hai trận.

Newcastle 2 Athletic Bilbao 1: Toon win two matches in two days as full-strength attack shines at packed St James' Park

HLV Eddie Howe cùng các học trò đã vùi dập Union Saint-Gilloise 4-0 ngay trên đất Bỉ, trước khi tiếp tục đánh bại Benfica của Jose Mourinho 3-0 ở lượt trận thứ ba. Nhờ hiệu số vượt trội, “Chích chòe” tạm thời đứng trong nhóm giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, dù có tới sáu đội cùng bằng điểm.

Tính từ đầu những năm 2000 đến nay, Newcastle chỉ thua 4 trong 33 trận sân nhà tại các cúp châu Âu, thắng tới 22 trận – một minh chứng cho sức mạnh của họ tại “pháo đài St James’ Park”. Ở mùa này, họ cũng đang duy trì chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Tuy nhiên, phong độ sân khách vẫn là điểm yếu cố hữu. Cuối tuần qua, Newcastle bất ngờ để thua West Ham 0-2 tại London, khiến HLV Howe nổi giận vì “đội thiếu năng lượng, sức mạnh và sự linh hoạt”.

Athletic Bilbao, trong khi đó, cũng đang gặp nhiều vấn đề. Ở La Liga, họ vừa để thua 3-2 trước Real Sociedad trong trận derby xứ Basque – dù hai lần gỡ hòa, họ vẫn gục ngã ở phút 92 sau cú sút quyết định của Jon Gorrotxategi.

Thất bại này nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng của thầy trò Ernesto Valverde, khi đội bóng chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường – một sự trái ngược hoàn toàn với giai đoạn đầu mùa, khi họ toàn thắng 3 trận đầu tiên.

Dẫu vậy, một trong hai chiến thắng hiếm hoi ấy đến ở Champions League, khi Athletic đánh bại Qarabag 3-1, qua đó tạm leo lên vị trí thứ 21 sau hai thất bại liên tiếp trước Arsenal (0-2)Borussia Dortmund (1-4).

Thống kê càng khiến người hâm mộ Bilbao lo lắng: họ không thắng 5 trận sân khách gần nhất, trong đó thua 4, và chỉ thắng 1 trong 9 lần gần nhất hành quân đến nước Anh.

Hai đội không hề xa lạ: lần gần nhất họ gặp nhau là mùa 1994–95 ở UEFA Cup, khi Athletic giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách sau hai lượt hòa tổng tỷ số 3-3.

Dự đoán tỉ số Newcastle vs Athletic Bilbao mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Newcastle vs Athletic Bilbao như sau:

  • Sportsmole: Newcastle 2-0 Athletic Bilbao
  • WhoScore: Newcastle 2-1 Athletic Bilbao
  • Chúng tôi dự đoán: Newcastle 2-1 Athletic Bilbao

Xem trực tiếp Newcastle vs Athletic Bilbao khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Newcastle vs Athletic Bilbao trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 6/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Liverpool vs Real Madrid: Sống lại ký ức đau thương

Nhận định, dự đoán Liverpool vs Real Madrid: Sống lại ký ức đau thương

Nhận định, dự đoán Tottenham vs Copenhagen: Gà trống tìm lại tiếng gáy

Nhận định, dự đoán Tottenham vs Copenhagen: Gà trống tìm lại tiếng gáy

Nhận định, dự đoán Slavia Prague vs Arsenal: Ghiền nát giấc mơ Séc

Nhận định, dự đoán Slavia Prague vs Arsenal: Ghiền nát giấc mơ Séc

Nhận định, dự đoán PSG vs Bayern Munich: Ác mộng tại Paris

Nhận định, dự đoán PSG vs Bayern Munich: Ác mộng tại Paris

Nhận định, dự đoán Bodo/Glimt vs Monaco: Cú đúp bàn thắng

Nhận định, dự đoán Bodo/Glimt vs Monaco: Cú đúp bàn thắng

Đọc tiếp

Nhận định, dự đoán Liverpool vs Real Madrid: Sống lại ký ức đau thương

Nhận định, dự đoán Liverpool vs Real Madrid: Sống lại ký ức đau thương

Nhận định, dự đoán Tottenham vs Copenhagen: Gà trống tìm lại tiếng gáy

Nhận định, dự đoán Tottenham vs Copenhagen: Gà trống tìm lại tiếng gáy

Nhận định, dự đoán Slavia Prague vs Arsenal: Ghiền nát giấc mơ Séc

Nhận định, dự đoán Slavia Prague vs Arsenal: Ghiền nát giấc mơ Séc

Nhận định, dự đoán PSG vs Bayern Munich: Ác mộng tại Paris

Nhận định, dự đoán PSG vs Bayern Munich: Ác mộng tại Paris

Nhận định, dự đoán Bodo/Glimt vs Monaco: Cú đúp bàn thắng

Nhận định, dự đoán Bodo/Glimt vs Monaco: Cú đúp bàn thắng

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Nhận định, dự đoán Newcastle vs Athletic Bilbao: Sụp đổ tại St James’ Park

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO