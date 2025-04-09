Quốc tế Nhận định, dự đoán Paraguay vs Ecuador: Liên tục bắn phá Trận đấu giữa Paraguay vs Ecuador Vòng loại World Cup diễn ra vào 6h30 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Paraguay vs Ecuador mới nhất

Paraguay sẽ thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, trong đó có tiền vệ tấn công Julio Enciso (rách sụn chêm) và Mathías Villasanti (đứt dây chằng chéo trước). Thay vào đó, Alejandro Romero dự kiến đá hộ công phía sau tiền đạo Antonio Sanabria, còn Damián Bobadilla sẽ chơi cặp tiền vệ trung tâm cùng Andrés Cubas.

Ecuador mất Alan Franco do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Peru. Angelo Preciado có thể được bố trí thay thế. Ở hàng thủ, bộ tứ Joel Ordóñez – Willian Pacho – Piero Hincapié – Pervis Estupiñán gần như chắc chắn tiếp tục xuất phát, hướng tới thêm một trận giữ sạch lưới.

Đội hình dự kiến Paraguay vs Ecuador mới nhất

Paraguay:

Fernandez; Caceres, G Gomez, Alderete, Alonso; Cubas, Bobadilla; D Gomez, Romero, Almiron; Sanabria

Ecuador:

Valle; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Preciado, Caicedo, Vite, Angulo; Yeboah, Rodriguez

Nhận định bóng đá Paraguay vs Ecuador mới nhất

Paraguay dưới sự dẫn dắt của Gustavo Alfaro đã vắng mặt ở ba kỳ World Cup gần nhất, lần cuối cùng góp mặt là năm 2010. Tuy nhiên, Los Guaraníes giờ đây chỉ còn cách tấm vé dự World Cup 2026 đúng một điểm.

Ở loạt trận tháng Sáu, Paraguay đã gây ấn tượng khi đánh bại Uruguay 2-0 nhờ bàn mở tỷ số của Matías Galarza ở phút 13 và quả phạt đền muộn của Julio Enciso. Sau đó, họ thất bại 0-1 trên sân Brazil, nhưng kết quả ấy không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện.

Với 24 điểm sau 16 trận, Paraguay đang đứng thứ 5 trên BXH vòng loại Nam Mỹ, hơn Venezuela (vị trí play-off) tới 6 điểm. Nghĩa là chỉ cần hòa Ecuador trên sân nhà, họ sẽ chính thức giành suất vào thẳng VCK.

Thầy trò Alfaro càng thêm tự tin khi đã thắng 5 trận sân nhà liên tiếp tại vòng loại, trong đó có những chiến tích đáng nhớ: 2-1 trước Argentina và 1-0 trước Brazil. Đáng chú ý, Alfaro còn có cơ hội “khẳng định bản thân” trước Ecuador – đội bóng từng sa thải ông sau World Cup 2022.

Trong khi đó, Ecuador của HLV Sebastián Beccacece đã sớm giành vé tới Bắc Mỹ sau trận hòa 0-0 với Peru hồi tháng Sáu. Đó là trận hòa không bàn thắng thứ ba liên tiếp của họ, sau hai kết quả tương tự trước Brazil và chính Peru, qua đó kéo dài chuỗi bất bại lên 9 trận và giữ sạch lưới tới 8 lần trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, vấn đề hàng công khiến người hâm mộ lo ngại: Ecuador mới ghi đúng 1 bàn trong 5 trận sân khách gần nhất (thắng 1, hòa 3, thua 1). Với việc đã chắc suất đi World Cup, Beccacece nhiều khả năng sẽ tận dụng trận đấu này để thử nghiệm nhân sự và tiếp tục xây dựng sự gắn kết.

Dự đoán tỉ số Paraguay vs Ecuador mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Paraguay vs Ecuador như sau:

Sportsmole: Paraguay 1-1 Ecuador

WhoScore: Paraguay 1-1 Ecuador

Paraguay 1-1 Ecuador Báo chúng tôi dự đoán: Paraguay 0-0 Ecuador

Xem trực tiếp Paraguay vs Ecuador khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Paraguay vs Ecuador trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 6h30 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.