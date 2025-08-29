Quốc tế Nhận định, dự đoán Parma vs Atalanta: Chủ nhà vùng vẫy Trận đấu giữa Parma vs Atalanta giải Serie A diễn ra vào 23h30 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Parma vs Atalanta mới nhất

Parma mất cả chân sút chủ lực Ange-Yoan Bonny (theo Chivu sang Inter) và người thay thế Matija Frigan (đứt dây chằng chéo). Patrick Cutrone vẫn chưa hoàn tất việc gia nhập từ Como, nên Mateo Pellegrino – tác giả cú đúp vào lưới Pescara ở Coppa Italia – sẽ lĩnh xướng hàng công. Ngoài Frigan, Parma cũng vắng Jacob Ondrejka và Hernani vì chấn thương, nhưng Botond Balogh cùng Abdoulaye Ndiaye trở lại sau án treo giò.

Atalanta tiếp tục không có Ademola Lookman, người đang thúc đẩy việc chuyển nhượng, cùng Sead Kolasinac chấn thương. Tuy nhiên, tiền vệ chủ lực Ederson nhiều khả năng sẽ tái xuất sau khi vắng mặt ở vòng mở màn. Dù El Bilal Toure đã nối gót Retegui ra đi, Juric vẫn có trong tay Nikola Krstovic – người từng góp dấu giày vào 4 bàn vào lưới Parma mùa trước – và Gianluca Scamacca để lựa chọn cho hàng công.

Đội hình dự kiến Parma vs Atalanta mới nhất

Parma: Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe, Keita, Valeri; Almqvist, Ordonez; Pellegrino

Atalanta BC: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca

Nhận định bóng đá Parma vs Atalanta mới nhất

Ba tháng sau khi chính thức trụ hạng bằng chiến thắng 3-2 trước Atalanta ở vòng cuối Serie A 2024-25, Parma lại tái ngộ đối thủ vùng Bergamo.

Ở thời điểm đó, Cristian Chivu vẫn là HLV trưởng của Crociati, nhưng sau đó ông đã rời đi để dẫn dắt đội bóng cũ Inter Milan. Parma nhanh chóng bổ nhiệm Carlos Cuesta – một gương mặt trẻ mới 30 tuổi – làm HLV trưởng. Cuối tuần trước, Cuesta trở thành HLV trẻ thứ ba ra mắt tại Serie A, nhưng đội bóng của ông đã thất bại 0-2 trên sân Juventus, CLB mà ông từng có thời gian làm trợ lý. Dẫu vậy, sau khởi đầu khó khăn, mục tiêu trước mắt của Parma là giành được ít nhất một điểm.

Trận sân nhà gần nhất tại Ennio Tardini, Parma đã đánh bại Pescara 2-0 ở Coppa Italia, qua đó giành vé vào vòng hai gặp Spezia. Trước kỳ nghỉ quốc tế, họ sẽ phải đối đầu Atalanta, sau đó là hai trận quan trọng gặp Cagliari và Cremonese – những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng.

Chiến thắng hồi tháng Năm giúp Parma chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thua trước Atalanta tại Serie A, nhưng La Dea vẫn thắng cả 4 lần làm khách gần nhất tại Tardini. Tân HLV Ivan Juric – người kế nhiệm huyền thoại Gian Piero Gasperini sau 9 năm thành công – vẫn còn nhiều điều phải chứng minh. Dưới thời Gasperini, Atalanta đạt điểm số kỷ lục ở Serie A và giành vé dự Champions League lần thứ 5 trong 7 mùa.

Juric tiếp quản đội bóng sau một năm thất bại ở Roma và Southampton, lại đối mặt kỳ chuyển nhượng khó khăn: Vua phá lưới Mateo Retegui đã ra đi, còn Ademola Lookman quyết tâm rời CLB. Vòng mở màn, Atalanta gây thất vọng khi để Pisa – đội mới lên hạng – cầm hòa 1-1, dù áp đảo hoàn toàn. Pha lập công của Gianluca Scamacca, sau thời gian dài chấn thương, chỉ đủ để cứu vãn danh dự. Tuy nhiên, với 7 chiến thắng trong 8 trận sân khách gần nhất tại Serie A, cùng hiệu số bàn thắng bại +20, Atalanta có lý do để tự tin khi đến làm khách của Parma.

Dự đoán tỉ số Parma vs Atalanta mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Parma vs Atalanta như sau:

Sportsmole: Parma 1-2 Atalanta

WhoScore: Parma 1-3 Atalanta

Parma 1-3 Atalanta Báo chúng tôi dự đoán: Parma 1-2 Atalanta

Xem trực tiếp Parma vs Atalanta khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Parma vs Atalanta trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h30 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.