Quốc tế Nhận định, dự đoán Parma vs Lecce: Bàn thắng vàng phút cuối Trận đấu giữa Parma vs Lecce giải Serie A diễn ra vào 19h00 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Parma vs Lecce mới nhất

Parma sẽ thiếu vắng Hernani (mắt cá), Lautaro Valenti, Matija Frigan và Jacob Ondrejka do chấn thương. Ngoài ra, Benja Cremaschi vắng mặt vì đang làm nhiệm vụ cùng U20 Mỹ tại World Cup trẻ, nơi anh vừa ghi 3 bàn và kiến tạo 2 lần trong chiến thắng 9-1 trước New Caledonia (30/9).

Tâm điểm Parma vẫn là Mateo Pellegrino, người đã lập cú đúp vào lưới Torino. Đây cũng là cú đúp thứ hai của anh mùa này, sau màn tỏa sáng ở Coppa Italia trước Pescara hồi giữa tháng 8. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn.

Bên phía Lecce, Matias Perez vắng mặt do tập trung cùng U20 Chile, nhưng vốn dĩ anh ít khi góp mặt. Ngoài ra, Balthazar Pierret, Filip Marchwinski và Gaby Jean đều chấn thương, còn Antonino Gallo sẽ phải kiểm tra thêm sau khi rời sân ở phút 69 trong trận hòa Bologna.

Điểm sáng của Lecce là Medon Berisha, người chơi nổi bật trước Bologna với 1 kiến tạo và 2 cơ hội ngon ăn. Cũng trong trận đấu đó, Francesco Camarda đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 94, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử CLB lập công tại Serie A (17 tuổi 6 tháng) và cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn mùa này.

Đội hình dự kiến Parma vs Lecce mới nhất

Parma:

Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Estevez, Ordonez, Sorensen, Lovik; Benedyczak, Pellegrino

Lecce:

Falcone; Kouassi, Gasper, Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

Nhận định bóng đá Parma vs Lecce mới nhất

Sau khởi đầu chậm chạp, Parma cuối cùng cũng có được chiến thắng đầu tiên ở Serie A mùa này trong lần ra sân thứ năm, với trận thắng 2-1 trước Torino tuần trước.

Mateo Pellegrino đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, xen giữa là bàn gỡ của Cyril Ngonge cho đội khách, qua đó giúp Parma chấm dứt chuỗi 4 trận chờ đợi 3 điểm trọn vẹn. Kết quả này đưa thầy trò HLV Carlos Cuesta lên vị trí thứ 14 với 6 điểm, hơn đội bét bảng Lecce khoảng cách đúng 6 điểm.

Trước đó, Parma đã hòa Cremonese tại Serie A và vượt qua Spezia ở Coppa Italia sau loạt luân lưu. Điều này đồng nghĩa họ đang có chuỗi 3 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong đó có 2 trận tại Serie A, Parma đang hướng tới việc kéo dài mạch không thua lên 3 trận – thành tích họ từng đạt được hồi tháng 3 đến tháng 4 năm nay với chuỗi 7 trận liền bất bại.

Trong chuỗi đó, chiến thắng duy nhất là trước Juventus với tỷ số 1-0, nhưng một phong độ ổn định tương tự hoàn toàn có thể giúp Parma hướng lên nửa trên BXH, thay vì lo lắng nhóm cuối bảng.

Dẫu vậy, Parma không được phép chủ quan, bởi kết quả đối đầu gần đây với Lecce tại sân Tardini không mấy khả quan. Sau khi thắng hai lần liên tiếp vào các năm 2013 và 2020, họ đã không thể thắng trong 3 lần Lecce ghé thăm gần nhất: thua ở Coppa Italia năm 2021, hòa 0-0 tại Serie B năm 2022 và thất bại 1-3 hồi tháng 1 năm nay.

Lecce sẽ tự tin phần nào khi có thành tích đối đầu thuận lợi, dù phong độ hiện tại là rất tệ: 3 thua và 2 hòa sau 5 vòng, chưa có nổi một chiến thắng nào.

Eusebio Di Francesco tiếp quản đội bóng từng kết thúc mùa trước khá tích cực, khi chỉ thua 1/5 trận cuối, giành 7 điểm trong 3 vòng chót. Thế nhưng, Lecce lại không thể duy trì tinh thần đó sang mùa mới.

Nguyên nhân chính nằm ở hàng thủ khi họ đã thủng lưới tới 10 bàn – nhiều nhất giải đấu. Dù vậy, Lecce ghi được 4 bàn, nhiều hơn 6 đội khác, trong đó có Parma (3 bàn).

Đối đầu với một trong những hàng công kém nhất Serie A, Lecce sẽ đặt mục tiêu giành kết quả tích cực tại Tardini – nơi họ đã quen với việc ra về cùng điểm số hoặc chiến thắng trong những lần gần nhất.

Dự đoán tỉ số Parma vs Lecce mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Parma vs Lecce như sau:

Sportsmole: Parma 1-0 Lecce

WhoScore: Parma 2-0 Lecce

Parma 2-0 Lecce Chúng tôi dự đoán: Parma 1-0 Lecce

Xem trực tiếp Parma vs Lecce khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Parma vs Lecce trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 19h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.