Quốc tế Nhận định, dự đoán PSG vs Angers: Vùi dập kẻ dưới cơ Trận đấu giữa PSG vs Angers giải League 1 diễn ra vào 1h45 ngày 23/8. Cùng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng PSG vs Angers mới nhất

PSG không gặp chấn thương mới sau trận thắng Nantes, nhưng Enrique có thể thiếu Presnel Kimpembe (virus) và Senny Mayulu (cơ đùi). Thủ môn Gianluigi Donnarumma vẫn bị gạt khỏi kế hoạch, nên tân binh Lucas Chevalier sẽ có màn ra mắt tại Parc des Princes.

Một loạt trụ cột như Marquinhos, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Nuno Mendes và Achraf Hakimi đều được để dự bị trận trước, nhưng nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát. Tuy vậy, Enrique có thể phải cân nhắc giữa Bradley Barcola và Lee Kang-in – cả hai từng lập cú đúp vào lưới Angers mùa trước. Ngoài ra, Joao Neves trở lại sau án treo giò cũng đang cạnh tranh suất đá chính.

Bên phía Angers, Esteban Lepaul – vua phá lưới CLB mùa trước với 9 bàn – tiếp tục tỏa sáng bằng bàn thắng duy nhất ở vòng mở màn. Nhưng họ sẽ vắng Louis Mouton (treo giò) và Himad Abdelli – cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai mùa trước (6 bàn).

Đội hình dự kiến PSG vs Angers mới nhất

Paris Saint-Germain:

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Angers:

Koffi; Camara, Arcus, Lefort; Raolisoa, Capelle, Belkebla, Hanin; Belkhdim, Cherif; Lepaul

Nhận định bóng đá PSG vs Angers mới nhất

Dù HLV Luis Enrique thừa nhận PSG thiếu sự chuẩn bị do không có nhiều trận giao hữu tiền mùa giải, nhưng nhà vô địch châu Âu vẫn đủ sức đánh bại Nantes 1-0 ở vòng mở màn Ligue 1.

Trong trận thắng đó, PSG hoàn toàn áp đảo: họ tung ra 18 cú sút, trong khi chỉ để đối thủ dứt điểm 5 lần và không lần nào trúng đích. Dù không tạo được quá nhiều cơ hội ngon ăn, đoàn quân của Enrique gần như không gặp nguy cơ mất điểm, nối dài chuỗi trận thành công sau khi giành Siêu cúp châu Âu trước Tottenham.

Mục tiêu của PSG là tiếp tục chuỗi trận thắng ở Ligue 1, và người hâm mộ có lý do để kỳ vọng trọn vẹn 3 điểm khi đối thủ là Angers – đội bóng mà họ đã thắng 18 lần liên tiếp trên mọi đấu trường, với lần sảy chân gần nhất là trận hòa 0-0 từ tháng 12/2015. Mùa trước, PSG cũng thắng Angers 1-0 trong một trận cầu lấn lướt với tỷ lệ dứt điểm 20-4.

Angers bước vào trận đấu này với tinh thần thoải mái hơn đôi chút sau chiến thắng 1-0 trước Paris FC – tân binh Ligue 1 – ở vòng mở màn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Paris FC chỉ mới trở lại hạng đấu cao nhất sau 46 năm, và Angers đã phải chơi thiếu người từ phút 57 khi Louis Mouton bị thẻ đỏ trực tiếp.

Dù hàng thủ thi đấu kỷ luật, hạn chế đối thủ chủ yếu sút xa (12/17 cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm), thầy trò Alexandre Dujeux hiểu rõ rằng nhiệm vụ trước PSG sẽ còn khó khăn gấp bội. Le SCO đã không thắng PSG kể từ tháng 1/1975 và cũng “tịt ngòi” trong cả hai chuyến làm khách gần nhất ở thủ đô.

Dự đoán tỉ số PSG vs Angers mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu PSG vs Angers như sau:

Sportsmole: PSG 2-0 Angers

WhoScore: PSG 1-0 Angers

PSG 1-0 Angers Báo chúng tôi dự đoán: PSG 2-0 Angers

Xem trực tiếp PSG vs Angers khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận PSG vs Angers trong khuôn khổ giải League 1 diễn ra vào lúc 1h45 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.