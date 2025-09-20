Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Espanyol: Thoát hiểm trong gang tấc Trận đấu giữa Real Madrid vs Espanyol giải La Liga diễn ra vào 21h15 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Espanyol mới nhất

Real Madrid sẽ mất Trent Alexander-Arnold trong 6-8 tuần vì chấn thương gân kheo gặp phải trước Marseille. Ferland Mendy và Antonio Rüdiger cũng chưa thể trở lại, nhưng tài năng trẻ Endrick đã có mặt trong danh sách thi đấu.

Dean Huijsen bị treo giò do thẻ đỏ trước Real Sociedad, mở ra cơ hội cho Raúl Asencio đá chính ở trung tâm hàng thủ.

Trên hàng công, Vinícius Junior sẽ trở lại bên cánh trái, Mbappé chơi trung phong và Franco Mastantuono đảm nhận cánh phải, đồng nghĩa Rodrygo nhiều khả năng ngồi dự bị.

Jude Bellingham và Eduardo Camavinga đều đã bình phục chấn thương và HLV Alonso xác nhận họ sẽ góp mặt cuối tuần này, nhiều khả năng từ băng ghế dự bị.

Phía Espanyol, Brian Oliván vắng mặt do chấn thương bắp chân, còn Jose Gragera chưa chắc kịp bình phục vấn đề cơ bắp. Pere Milla bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Mallorca – tổn thất lớn khi anh đã ghi 3 bàn mùa này.

Kike García dự kiến được trao cơ hội thay thế Milla, đá cặp cùng Roberto Fernández trên hàng công, sau khi chính anh là người ghi bàn quyết định vào lưới Mallorca.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Espanyol mới nhất

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe

Espanyol:

Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Gonzalez de Zarate, Puado; K Garcia, Fernandez

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Espanyol mới nhất

Real Madrid chưa thực sự thể hiện được lối chơi bùng nổ ở giai đoạn đầu mùa, nhưng họ vẫn duy trì được mạch 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. HLV Xabi Alonso có khởi đầu hoàn hảo cùng “Kền kền trắng” khi toàn thắng cả 4 vòng La Liga trước Osasuna, Real Oviedo, Mallorca và Real Sociedad, giành 12 điểm để dẫn đầu bảng, hơn Barcelona 2 điểm.

Cuối tuần trước, Real Madrid vượt qua Real Sociedad 2-1, và đến giữa tuần, họ tiếp tục mở màn vòng bảng Champions League bằng chiến thắng 2-1 trước Marseille.

Ngôi sao Kylian Mbappé đang bùng nổ với 6 bàn thắng sau 5 trận mùa này, nâng tổng thành tích lên 50 bàn sau 64 lần ra sân cho Real kể từ khi gia nhập theo dạng tự do.

Trong lịch sử, Real Madrid đã thắng 117/199 lần đối đầu Espanyol, trong đó có thắng lợi 4-1 ở trận lượt đi mùa trước. Tuy nhiên, lần chạm trán gần nhất hồi tháng 2/2025, Espanyol lại bất ngờ thắng 1-0.

Espanyol từng đánh bại Real Madrid trong lần gặp gần nhất, nhưng họ đã không thắng tại Bernabéu kể từ tháng 4/1996, cho thấy khó khăn lớn ở trận đấu này.

Dẫu vậy, thầy trò Manolo González đang rất tự tin nhờ khởi đầu mùa giải ấn tượng: giành 10 điểm sau 4 vòng, xếp thứ 3 La Liga, chỉ kém Real Madrid đúng 2 điểm.

Đội bóng xứ Catalan mở màn mùa 2025-26 bằng chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid, hòa 2-2 với Real Sociedad, rồi tiếp tục vượt qua Osasuna và Mallorca. Nếu đánh bại Real cuối tuần này, họ sẽ vươn lên dẫn đầu bảng.

Espanyol cũng có lợi thế thể lực hơn khi Real vừa đá Champions League, nhưng thực tế “Kền kền trắng” vẫn chơi trên sân nhà nên sự khác biệt không quá lớn.

Dự đoán tỉ số Real Madrid vs Espanyol mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Madrid vs Espanyol như sau:

Sportsmole: Real Madrid 2-1 Espanyol

WhoScore: Real Madrid 2-0 Espanyol

Real Madrid 2-0 Espanyol Báo chúng tôi dự đoán: Real Madrid 2-1 Espanyol

Xem trực tiếp Real Madrid vs Espanyol khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Madrid vs Espanyol trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 21h15 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.