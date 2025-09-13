Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Sociedad vs Real Madrid: Ngược dòng cùng Mbappe Trận đấu giữa Real Sociedad vs Real Madrid giải La Liga diễn ra vào 21h15 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Sociedad vs Real Madrid mới nhất

Real Sociedad sẽ thiếu vắng tân binh Yangel Herrera cho đến tháng 10 vì chấn thương, trong khi Orri Oskarsson cũng chưa chắc kịp bình phục. Đội hình ra sân không có nhiều bất ngờ: Oyarzabal (vừa trở về sau khi khoác áo tuyển Tây Ban Nha) sẽ đá trung phong, Kubo tiếp tục chơi lệch phải, còn Jon Gorrotxategi nhiều khả năng giữ vị trí ở tuyến giữa.

Bên phía Real Madrid, Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga và Endrick vẫn vắng mặt. Antonio Rudiger cũng phải nghỉ vì chấn thương đùi.

HLV Alonso có thể giữ nguyên đội hình từng đá với Mallorca, trong đó Franco Mastantuono nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng bên cánh phải, khiến Rodrygo phải ngồi dự bị. Ở hàng thủ, Trent Alexander-Arnold có thể một lần nữa được ưu tiên hơn Dani Carvajal. Trên hàng công, hai ngôi sao Kylian Mbappe và Vinicius Junior chắc chắn đá chính.

Đội hình dự kiến Real Sociedad vs Real Madrid mới nhất

Real Sociedad:

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Marin, Barrenetxea; Oyarzabal

Real Madrid:

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Nhận định bóng đá Real Sociedad vs Real Madrid mới nhất

Real Sociedad kết thúc mùa giải La Liga trước ở vị trí thứ 11 – thành tích đáng thất vọng nhất của họ kể từ năm 2018. Khởi đầu mùa 2025-26 cũng không mấy suôn sẻ khi đội bóng xứ Basque mới chỉ giành được 2 điểm sau 3 vòng đấu.

La Real mở màn bằng trận hòa 1-1 trước Valencia, sau đó tiếp tục chia điểm 2-2 với Espanyol ngày 24/8. Trước kỳ nghỉ ĐTQG, họ nhận thất bại 0-1 trên sân Real Oviedo.

Trên thị trường chuyển nhượng hè, Sociedad khá yên ắng. Bản hợp đồng lớn nhất là Yangel Herrera từ Girona, trong khi sự ra đi đáng chú ý nhất là Martin Zubimendi sang Arsenal. Dù vậy, họ vẫn giữ chân được những trụ cột như Takefusa Kubo và Mikel Oyarzabal bất chấp tin đồn.

Trong khi đó, Real Madrid khởi đầu mùa giải vững chắc với ba chiến thắng liên tiếp trước Osasuna, Real Oviedo và Mallorca, ghi sáu bàn và chỉ thủng lưới một lần. Dù chưa thực sự vào guồng, nhưng thắng trong lúc chưa đạt phong độ cao là thói quen tốt, và một chiến thắng nữa sẽ giúp Los Blancos tạm thời bỏ xa đương kim vô địch Barcelona năm điểm.

Sau ba vòng, chỉ Real Madrid và Athletic Bilbao toàn thắng với chín điểm. Thầy trò Alonso sẽ muốn nối dài chuỗi này trước khi bước vào chiến dịch Champions League gặp Marseille ngày 16/9.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Real Madrid: họ thắng 102/183 lần gặp Sociedad trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng 2-0 ở La Liga mùa trước. Los Blancos bất bại trước Sociedad tại La Liga từ tháng 5/2023 và chỉ thua đúng một lần trước đối thủ này kể từ tháng 5/2019.

Dự đoán tỉ số Real Sociedad vs Real Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Sociedad vs Real Madrid như sau:

Sportsmole: Real Sociedad 1-2 Real Madrid

WhoScore: Real Sociedad 0-2 Real Madrid

Real Sociedad 0-2 Real Madrid Báo chúng tôi dự đoán: Real Sociedad 1-2 Real Madrid

Xem trực tiếp Real Sociedad vs Real Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Sociedad vs Real Madrid trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 21h15 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.