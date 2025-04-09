Quốc tế Nhận định, dự đoán Slovakia vs Đức: Xe tăng quá mạnh Trận đấu giữa Slovakia vs Đức Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Slovakia vs Đức mới nhất

Slovakia mất Lukas Haraslin vì chấn thương háng, trong khi Denis Vavro (Wolfsburg) phải phẫu thuật cơ khép và cũng vắng mặt. Samuel Kozlovsky, Dominik Javorcek chấn thương; Ivan Schranz và Laszlo Benes bị đau bụng, cần kiểm tra thêm.

Sau khi thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ trong trận thua Israel, HLV Calzona nhiều khả năng trở lại với 4-3-3 quen thuộc. Cựu binh 38 tuổi Peter Pekarik hy vọng có lần khoác áo thứ 136 ở vị trí hậu vệ phải. Stanislav Lobotka (Napoli), Matus Bero (VfL Bochum) và Robert Bozenik (Stoke City) có thể góp mặt ngay từ đầu.

Bên phía Đức, danh sách vắng mặt rất dài: Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Benjamin Henrichs, Tim Kleindienst và Tom Bischof đều chấn thương. Bộ ba Nathaniel Brown, Max Rosenfelder và Nicolas Kuhn cũng lỡ cơ hội ra mắt vì lý do tương tự.

Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) và Paul Nebel (Mainz 05) được gọi lần đầu và sẵn sàng ra mắt. Antonio Rüdiger trở lại cùng Angelo Stiller, Jamie Leweling và Nadiem Amiri, và trung vệ Real Madrid nhiều khả năng đá chính bên cạnh Jonathan Tah.

Tân binh đắt giá của Liverpool Florian Wirtz đang tìm bàn thắng đầu tiên cho CLB mới, nhưng có thể được xếp đá số 10. Trên hàng công, Nick Woltemade (Newcastle) – người ghi 6 bàn sau 5 trận ở giải U21 châu Âu mùa hè – có cơ hội đá chính trận thứ ba cho tuyển Đức, vượt lên trên Niclas Füllkrug.

Đội hình dự kiến Slovakia vs Đức mới nhất

Slovakia:

Dubravka; Pekarik, Skriniar, Gyomber, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Schranz, Bozenik, Duris

Đức:

Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Nhận định bóng đá Slovakia vs Đức mới nhất

Đức chuẩn bị bước vào trận quốc tế đầu tiên kể từ khi gục ngã tại UEFA Nations League diễn ra trên sân nhà hồi tháng Sáu. Khi đó, họ thua 1-2 trước Bồ Đào Nha ở bán kết và tiếp tục thất bại 0-2 trước Pháp trong trận tranh hạng ba.

Hiện xếp hạng 9 FIFA, Die Mannschaft chỉ thắng 12/23 trận (hòa 6, thua 5) trên mọi đấu trường – bao gồm cả giao hữu – kể từ khi HLV Julian Nagelsmann tiếp quản vào tháng 9/2023. Cải thiện hàng thủ chắc chắn là ưu tiên lớn, bởi Đức chỉ giữ sạch lưới 5/16 trận gần nhất và đã thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong cả 4 trận đấu năm 2025.

Dẫu vậy, Đức vẫn được xem là ứng viên sáng giá để vượt qua vòng loại World Cup từ bảng A. Dựa trên thành tích Nations League, họ đã chắc suất play-off, nhưng mục tiêu rõ ràng là giành ngôi đầu để có vé trực tiếp tới World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Mỹ.

Trước chuyến làm khách Slovakia, Đức đang sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại World Cup, đồng thời thắng 3/5 lần đối đầu gần nhất với đối thủ này. Lần gần nhất họ tới Bratislava (tháng 10/2006), Đức thắng 4-1 tại vòng loại Euro.

Slovakia dưới sự dẫn dắt của HLV Francesco Calzona đang loay hoay tìm lại phong độ sau chuỗi 4 trận không thắng trong năm 2025, khởi đầu bằng thất bại đau đớn ở vòng play-off Nations League.

Dù từng thu về 13 điểm ở bảng C3 Nations League 2024, họ lỡ cơ hội thăng hạng hồi tháng Ba khi thua Slovenia 0-1 sau hai lượt trận, với bàn quyết định đến ở phút 95.

Kể từ đó, Slovakia tụt xuống hạng 52 FIFA sau 2 thất bại giao hữu liên tiếp trước Hy Lạp (1-4) và Israel (0-1).

Từng một lần duy nhất góp mặt ở World Cup với tư cách quốc gia độc lập (Nam Phi 2010), Slovakia đặt mục tiêu dự VCK năm sau, khi họ là đội có thứ hạng cao thứ hai bảng A, trên Bắc Ireland và Luxembourg.

Dù bị đánh giá cửa dưới trước Đức, họ vẫn có cơ sở hy vọng khi từng thắng 2/5 lần đối đầu gần đây: 2-0 trên sân nhà (2005) và 3-1 ngay tại Đức (2016), dù đều là giao hữu.

Dự đoán tỉ số Slovakia vs Đức mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Slovakia vs Đức như sau:

Sportsmole: Slovakia 0-2 Đức

WhoScore: Slovakia 1-3 Đức

Slovakia 1-3 Đức Báo chúng tôi dự đoán: Slovakia 1-3 Đức

Xem trực tiếp Slovakia vs Đức khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Slovakia vs Đức trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.