Quốc tế Nhận định, dự đoán Uruguay vs Peru: Núñez hóa người hùng Trận đấu giữa Uruguay vs Peru Vòng loại World Cup diễn ra vào 6h30 ngày 5/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Uruguay vs Peru mới nhất

Uruguay chào đón sự trở lại của Federico Valverde và Darwin Núñez cho hai trận tháng này, sau khi cả hai vắng mặt ở loạt trận tháng Sáu. Tuy nhiên, họ mất trung vệ giàu kinh nghiệm José Giménez và cầu thủ chạy cánh Maximiliano Araújo vì chấn thương.

Thủ môn Sergio Rochet cũng trở lại sau hai đợt tập trung vắng mặt, nhưng vị trí bắt chính chưa chắc chắn khi Santiago Mele vừa giữ sạch lưới trong trận thắng Venezuela.

Bên phía Peru, hàng công vốn đã kém sắc nay càng thiếu hụt trầm trọng. Cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất – Yoshimar Yotún (128 lần khoác áo) – lại là chân sút hàng đầu hiện tại với vỏn vẹn 8 bàn.

Sự thiếu vắng bộ đôi tiền đạo Paolo Guerrero và Gianluca Lapadula cùng tốc độ của André Carrillo khiến Peru suy yếu rõ rệt. Sau khi công bố danh sách, HLV Óscar Ibáñez còn mất thêm Edison Flores và Alex Valera vì chấn thương, khiến lựa chọn tấn công càng trở nên hạn chế.

Đội hình dự kiến Uruguay vs Peru mới nhất

Uruguay:

Mele; Nandez, R Araujo, Bueno, Olivera; Bentancur, Ugarte, Valverde; Pellistri, Nunez, De Arrascaeta

Peru:

Gallese; Advincula, Zambrano, Garces, Lopez; Polo, Yotun, Tapia, Noriega; Ramos, Quevedo

Nhận định bóng đá Uruguay vs Peru mới nhất

Một chiến thắng vô cùng quan trọng trước Venezuela ở lượt 16 đã gần như bảo đảm cho Uruguay tấm vé dự World Cup mùa hè tới, sau giai đoạn sa sút từng khiến họ đối diện nguy cơ văng khỏi top 6.

Kể từ sau Copa America, đoàn quân của Marcelo Bielsa lao dốc về mặt kết quả, bước vào trận gặp Venezuela với chuỗi bốn trận không thắng. Nếu thất bại hôm đó, họ đã phải chia sẻ điểm số với La Vinotinto. Thay vào đó, chiến thắng giúp Uruguay tạo khoảng cách 6 điểm so với vị trí thứ bảy, đồng thời sở hữu hiệu số vượt trội – gần như chắc chắn vượt qua vòng loại.

Dù vậy, mối lo vẫn còn khi Uruguay chỉ ghi bàn ở 3 trong 10 trận vòng loại kể từ Copa America. Họ cần tìm lại phong độ tấn công bùng nổ đã thể hiện hồi đầu chiến dịch gần hai năm trước.

Trận gặp Peru được xem là cơ hội thuận lợi, thậm chí nếu các kết quả khác ủng hộ, Uruguay có thể vươn lên nhì bảng trước lượt đấu cuối.

Đối với Peru, hy vọng gần như đã khép lại. Họ buộc phải thắng cả hai trận còn lại (gặp Uruguay và Paraguay), đồng thời cầu nguyện Bolivia lẫn Venezuela cùng toàn thua thì mới có cơ may vượt lên.

Thực tế, khả năng này rất thấp khi Peru chưa ghi bàn trong cả 8 trận sân khách ở vòng loại. Hàng công thiếu sắc bén tiếp tục bộc lộ rõ ở loạt trận tháng Sáu, khi họ buộc phải thắng để níu giữ cơ hội nhưng chỉ hòa 0-0 trước Colombia và Ecuador.

Rất có thể Peru sẽ vắng mặt ở World Cup lần thứ hai liên tiếp, sau khi từng góp mặt tại Nga 2018 và ít nhất cũng lọt tới vòng play-off ở kỳ vòng loại 2022.

Dự đoán tỉ số Uruguay vs Peru mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Uruguay vs Peru như sau:

Sportsmole: Uruguay 2-1 Peru

WhoScore: Uruguay 1-0 Peru

Uruguay 1-0 Peru Báo chúng tôi dự đoán: Uruguay 1-0 Peru

Xem trực tiếp Uruguay vs Peru khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Uruguay vs Peru trong khuôn khổ Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 6h30 ngày 5/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.