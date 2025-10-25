Quốc tế Nhận định, dự đoán Valencia vs Villarreal: Bầy dơi sa lưới Trận đấu giữa Valencia vs Villarreal giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 26/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Valencia vs Villarreal mới nhất

Valencia sẽ thiếu vắng Mouctar Diakhaby và Largie Ramazani vì chấn thương. Hai cái tên khác là Filip Ugrinic và Dimitri Foulquier cần được kiểm tra thể lực sát giờ thi đấu.

Đội hình xuất phát của Valencia dự kiến không có nhiều thay đổi. Javi Guerra và Pepelu sẽ tiếp tục đá cặp ở trung tâm hàng tiền vệ.

Trên hàng công, bộ đôi Hugo Duro và Arnaut Danjuma – đã có tổng cộng 6 bàn tại La Liga mùa này – sẽ tiếp tục lĩnh xướng nhiệm vụ ghi bàn cho đội chủ nhà vào đêm thứ Bảy.

Bên phía Villarreal, Logan Costa, Willy Kambwala và Pau Cabanes không thể thi đấu do chấn thương.

CLB không ghi nhận thêm ca chấn thương nào sau trận gặp Man City ở Champions League, nhưng HLV Marcelino sẽ có những điều chỉnh trong đội hình. Ayoze Perez và Sergi Cardona nhiều khả năng sẽ được đá chính trở lại.

Tanitoluwa Oluwaseyi cũng đang cạnh tranh suất đá chính ở hàng công, nhưng Georges Mikautadze được kỳ vọng sẽ giữ được vị trí. Dani Parejo có thể được sử dụng từ đầu nhằm làm mới tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Valencia vs Villarreal mới nhất

Valencia:

Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Duro, Danjuma

Villarreal:

Tenas; Mourino, Veiga, Marin, Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez

Nhận định bóng đá Valencia vs Villarreal mới nhất

Valencia hiện đang có thành tích 2 thắng, 3 hòa và 4 thua sau 9 vòng đấu tại La Liga mùa này, với tổng cộng 9 điểm và xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm.

Cả hai chiến thắng của Los Che đều diễn ra trên sân nhà, trước Getafe và Athletic Bilbao. Tuy nhiên, họ đã bất ngờ để thua Real Oviedo với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà hồi cuối tháng 9, dù đối thủ chỉ còn 10 người.

Đoàn quân của HLV Carlos Corberan chỉ giành được 2 điểm trong 4 trận gần nhất, nhưng cũng đã kịp giữ lại 1 điểm với trận hòa không bàn thắng trước Alaves ở vòng đấu vừa rồi, sau 2 thất bại liên tiếp.

Valencia kết thúc mùa giải La Liga năm ngoái ở vị trí thứ 12, vì vậy vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện. Tuy nhiên, khởi đầu mùa giải năm nay đang khá mờ nhạt đối với đội bóng từng 6 lần vô địch Tây Ban Nha.

Ở mùa trước, Valencia cầm hòa Villarreal với tỷ số 1-1 trong cả hai lượt trận tại La Liga. Dù vậy, họ chưa thể đánh bại “Tàu ngầm vàng” kể từ chiến thắng 3-1 trên sân nhà vào tháng 1/2024.

Villarreal chỉ thua 1 trong 7 trận La Liga gần nhất gặp Valencia, và họ sẽ hướng đến việc tìm lại cảm giác chiến thắng vào tối thứ Bảy, sau chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Đội bóng của HLV Marcelino vừa trải qua trận đấu tại Champions League hồi giữa tuần, nơi họ để thua 0-2 trên sân nhà trước Manchester City. Tại La Liga, Villarreal cũng chỉ giành được 1 điểm ở 2 vòng gần đây, thua Real Madrid và hòa 2-2 với Real Betis.

Tính đến hiện tại, Villarreal đã có 5 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại ở La Liga mùa này. Họ đang xếp thứ 3 với 17 điểm, kém đội nhì bảng Barcelona 5 điểm.

Với phong độ sân nhà rất ấn tượng – giành 13 điểm sau 5 trận và có hiệu số bàn thắng bại +9 – Villarreal hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí trong top 4. Tuy nhiên, phong độ sân khách lại là điểm yếu của họ khi mới chỉ thắng 1 trong 4 trận xa nhà ở La Liga mùa này.

Dự đoán tỉ số Valencia vs Villarreal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Valencia vs Villarreal như sau:

Sportsmole: Valencia 0-2 Villarreal

WhoScore: Valencia 1-2 Villarreal

Valencia 1-2 Villarreal Chúng tôi dự đoán: Valencia 1-2 Villarreal

Xem trực tiếp Valencia vs Villarreal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Valencia vs Villarreal trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 26/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.