Quốc tế Nhận định, dự đoán Villarreal vs Juventus: Ngòi nổ bất ngờ Trận đấu giữa Villarreal vs Juventus giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 2/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Juventus mới nhất

Villarreal thiếu vắng bộ đôi hậu vệ Willy Kambwala và Juan Foyth vì chấn thương, còn Pau Navarro đang cùng U20 Tây Ban Nha dự World Cup. Trên hàng công, Gerard Moreno (gân kheo) và Ayoze Perez (cơ khép) chưa chắc trở lại sau khi bỏ lỡ trận gặp Athletic.

Tajon Buchanan hiện là chân sút tốt nhất La Liga của Villarreal mùa này với 3 bàn, nhưng Perez – người ghi 19 bàn mùa trước – mới là đối tác ăn ý của Georges Mikautadze.

Phía Juventus, hàng công đang là bài toán với ba lựa chọn: Jonathan David, Lois Openda và Dusan Vlahovic. Ở trận gặp Dortmund, Vlahovic vào sân từ phút 60 nhưng tham gia trực tiếp vào 3 bàn thắng, nhiều khả năng sẽ được trao suất đá chính.

Fabio Miretti tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đùi. Bremer (đầu gối) và Khephren Thuram (bắp chân) sẽ được đánh giá thể lực sát giờ, trong khi Francisco Conceicao đã trở lại tập luyện đầy đủ và có thể xuất phát ngay từ đầu.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Juventus mới nhất

Villarreal:

Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Solomon; Pepe, Mikautadze

Juventus:

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Nhận định bóng đá Villarreal vs Juventus mới nhất

Villarreal trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2021-22 – mùa giải họ từng vào đến bán kết, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB. “Tàu ngầm vàng” chỉ giành được tấm vé nhờ màn nước rút ấn tượng cuối mùa trước, thắng liền 6 trận để kết thúc ở vị trí thứ 5 La Liga, và mùa này họ cũng khởi đầu đầy hứng khởi.

Sau 7 vòng đấu, Villarreal có 16 điểm, chỉ xếp sau Barcelona và Real Madrid. Cuối tuần qua, họ vượt qua Athletic Bilbao 1-0 để củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Tuy nhiên, chiến dịch châu Âu không mở màn suôn sẻ. Thủ môn Luiz Junior có pha phản lưới đáng tiếc khiến Villarreal trắng tay trên sân Tottenham. Vì vậy, trận sân nhà đầu tiên trước Juventus mang tính then chốt nếu họ muốn tích lũy điểm số.

Dẫu chỉ thua 1/9 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu, phần lớn là ở Europa League, Villarreal lại chỉ thắng 2/12 trận Champions League tại El Madrigal. Một trong số đó là trận hòa 1-1 với Juventus cách đây ba năm ở vòng 1/8, trước khi họ thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt.

Về phía Juventus, mùa trước họ chỉ đứng thứ 20 ở vòng bảng và bị PSV loại ở vòng play-off, nên mục tiêu hàng đầu mùa này là lọt vào top 8 để đi thẳng vào vòng 1/8.

Đội bóng thành Turin vừa trải qua trận mở màn Champions League đầy kịch tính: hòa Dortmund 4-4. Họ gỡ hòa hai lần trong hiệp hai, rồi bị dẫn 2-4 khi bước vào bù giờ, nhưng Dusan Vlahovic và Lloyd Kelly ghi hai bàn không tưởng ở phút cuối để giữ lại 1 điểm.

Dù màn ngược dòng ngoạn mục mang lại cảm xúc, Juventus thực tế chỉ nối dài chuỗi thành tích nghèo nàn ở đấu trường này, khi mới thắng 6/20 trận gần nhất tại Champions League.

Sau đó, đội bóng của Igor Tudor hạ nhiệt bằng hai trận hòa 1-1 tại Serie A trước Verona và Atalanta. Trận gần nhất, họ chơi áp đảo Atalanta nhưng phải nhờ bàn gỡ phút 78 của Juan Cabal mới giành được 1 điểm, hiện đứng thứ 4 Serie A.

Dự đoán tỉ số Villarreal vs Juventus mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Villarreal vs Juventus như sau:

Sportsmole: Villarreal 2-1 Juventus

WhoScore: Villarreal 1-1 Juventus

Villarreal 1-1 Juventus Chúng tôi dự đoán: Villarreal 2-1 Juventus

Xem trực tiếp Villarreal vs Juventus khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Villarreal vs Juventus trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 2/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.