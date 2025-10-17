Quốc tế Nhận định, dự đoán Villarreal vs Real Betis: Tàu ngầm vàng mắc cạn Trận đấu giữa Villarreal vs Real Betis giải La Liga diễn ra vào 23h30 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Real Betis mới nhất

Villarreal sẽ vắng Santiago Mourino do án treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Real Madrid. Ngoài ra, Logan Costa, Willy Kambwala, Juan Foyth và Pau Cabanes đều không thể góp mặt vì chấn thương.

Đội chủ nhà cũng đang phải chờ đánh giá thể lực của Gerard Moreno và Ayoze Pérez, nghĩa là “Tàu ngầm vàng” có thể thiếu tới 7 cầu thủ đội một cho cuộc tiếp đón Betis. Trong bối cảnh đó, tiền đạo Georges Mikautadze – người đã ghi 3 bàn sau 7 trận – sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công.

Phía Real Betis, nhạc trưởng Isco vẫn phải ngồi ngoài vì gãy chân, trong khi Marc Bartra, Diego Llorente, Nelson Deossa và Sofyan Amrabat đều bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Trên hàng công, tiền đạo Cucho Hernández (4 bàn sau 9 trận) sẽ tiếp tục đá chính, được hỗ trợ bởi Antony và Giovani Lo Celso, trong khi Abde Ezzalzouli gần như chắc suất ở cánh trái. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Marc Roca và Pablo Fornals được kỳ vọng sẽ kiểm soát tuyến giữa trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của HLV Pellegrini.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Real Betis mới nhất

Villarreal:

Tenas; Navarro, Veiga, Marin, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe

Real Betis:

Lopez; Bellerin, Natan, Gomez, Rodriguez; Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Ezzalzouli; Hernandez

Nhận định bóng đá Villarreal vs Real Betis mới nhất

Trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 10, Villarreal đã để thua Real Madrid 1–3, đây mới là trận thua thứ hai của họ tại La Liga mùa này – một kết quả không quá tiêu cực xét trong bối cảnh “Tàu ngầm vàng” đang có khởi đầu mạnh mẽ dưới thời HLV Marcelino.

Sau 8 vòng đấu, Villarreal có 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, thu về 16 điểm và tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với phong độ ổn định cùng lối chơi chặt chẽ, mục tiêu top 4 hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội bóng xứ Castellón.

Song song với đó, Villarreal cũng đang thi đấu tại Champions League 2025–26, nơi họ mới chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận (hòa Tottenham, thua Juventus). Tuần tới, họ sẽ tiếp tục hành trình châu Âu bằng cuộc chạm trán Manchester City, vì vậy thầy trò Marcelino rất cần một chiến thắng trong trận đấu cuối tuần này để duy trì đà hưng phấn.

Tại La Liga, Villarreal đang có phong độ tốt với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất, đồng thời họ cũng thắng 2 trong 3 lần đối đầu Real Betis gần đây, bao gồm chiến thắng 2–1 ở lượt về mùa giải trước (tháng 4/2025).

Trong lịch sử đối đầu, hai đội khá cân bằng: Villarreal thắng 18, Betis thắng 19, cùng nhiều trận hòa. Ở trận lượt đi mùa trước, Betis là đội giành chiến thắng 2–1 trên sân nhà.

Về phía Real Betis, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đang thăng hoa không kém. Họ bước vào trận đấu này sau chiến thắng 2–1 trước Espanyol, và hiện đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tại La Liga, Betis đang duy trì 3 chiến thắng liên tiếp trước Real Sociedad, Osasuna và Espanyol – chuỗi trận giúp họ vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Villarreal đúng 1 điểm (15 so với 16).

Không chỉ thành công ở giải quốc nội, Betis còn có khởi đầu tích cực tại Europa League, giành 4 điểm sau 2 lượt trận, cho thấy sự cân bằng giữa hai mặt trận.

Kể từ đầu mùa, Betis mới chỉ thua 1 trận duy nhất – đó là thất bại trước Athletic Bilbao hồi cuối tháng 8. Với phong độ ổn định, tinh thần thoải mái và lực lượng đồng đều, “Los Verdiblancos” đang hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp tại La Liga trước khi trở lại sân chơi châu Âu để đối đầu Genk vào ngày 23/10.

Dự đoán tỉ số Villarreal vs Real Betis mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Villarreal vs Real Betis như sau:

Sportsmole: Villarreal 2-1 Real Betis

WhoScore: Villarreal 2-1 Real Betis

Villarreal 2-1 Real Betis Chúng tôi dự đoán: Villarreal 1-1 Real Betis

Xem trực tiếp Villarreal vs Real Betis khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Villarreal vs Real Betis trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h30 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.