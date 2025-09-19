Quốc tế Nhận định, dự đoán West Ham vs Crystal Palace: Hòa trong thế thua Trận đấu giữa West Ham vs Crystal Palace giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng West Ham vs Crystal Palace mới nhất

West Ham sẽ không có sự phục vụ của Tomas Soucek, người vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua Tottenham và bắt đầu án treo giò ba trận. Vì vậy, HLV Potter buộc phải tìm người đá cặp cùng James Ward-Prowse ở tuyến giữa, với khả năng Soungoutou Magassa sẽ được trao cơ hội đá chính đầu tiên. Ngoài Soucek, West Ham gần như có đội hình mạnh nhất, chỉ thiếu George Earthy (nghi ngờ chấn thương nhẹ).

Về phía Crystal Palace, Adam Wharton (chấn thương cơ) và Eddie Nketiah (gân khoeo) bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ismaila Sarr (gân khoeo) chắc chắn vắng mặt và hướng đến mục tiêu trở lại ở trận gặp Liverpool ngày 27/9. Trong khi đó, hậu vệ Chadi Riad đang tiến gần hơn tới việc tái xuất sau chấn thương đầu gối hồi đầu năm.

Đội hình dự kiến West Ham vs Crystal Palace mới nhất

West Ham United:

Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa, Ward-Prowse, Bowen, Fernandes, Summerville; Paqueta

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Pino, Kamada, Mateta

Nhận định bóng đá West Ham vs Crystal Palace mới nhất

Sau mùa giải 2024-25 kém ấn tượng với vị trí thứ 14, West Ham United bước vào mùa Premier League thứ 14 liên tiếp với khởi đầu không mấy khả quan, và áp lực đã sớm đè nặng lên HLV Graham Potter trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của ông tại Đông London.

“The Hammers” vừa phải nhận thất bại thứ tư chỉ trong năm trận đấu chính thức kể từ đầu mùa 2025-26, khi để Tottenham đánh bại 3-0 ở trận derby London cuối tuần trước nhờ các bàn thắng của Pape Sarr, Lucas Bergvall và trung vệ Micky van de Ven.

Chiến thắng bất ngờ 3-0 trên sân Nottingham Forest trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 là điểm sáng hiếm hoi, giúp West Ham tạm có 3 điểm, đứng thứ 18 trên BXH và bằng điểm với Burnley – đội xếp ngay trên nhờ hiệu số.

Ngoại trừ chiến thắng đó, West Ham đã để lọt lưới tới 11 bàn chỉ sau ba trận thua ở Premier League, trở thành đội có hàng thủ tệ nhất giải đấu sau bốn vòng.

Lucas Paqueta, người ghi bàn trong cả ba trận trước kỳ nghỉ nhưng im tiếng trước Tottenham, là cái tên vẫn giữ được sự ổn định. Tiền vệ người Brazil từng được Aston Villa quan tâm hè vừa qua, song đã chọn tiếp tục gắn bó với West Ham, dù tài năng của anh rõ ràng xứng đáng hơn là rơi vào một cuộc chiến trụ hạng.

Crystal Palace

Sau khi giành chiếc cúp FA đầu tiên trong lịch sử mùa trước, Crystal Palace bắt đầu mùa giải 2025-26 lịch sử của mình với ba mặt trận cạnh tranh, và họ đang bất bại suốt bảy trận chính thức kể từ đầu mùa.

Mới đây, Palace đã vượt qua Millwall ở vòng 3 Cúp Liên đoàn trên chấm luân lưu để giành quyền đi tiếp. Cùng với Liverpool và Chelsea, Palace là một trong ba đội bóng Premier League vẫn giữ thành tích bất bại, hiện đứng thứ 9 với 6 điểm sau bốn vòng.

Sau sự ra đi của ngôi sao tấn công Eberechi Eze sang Arsenal, Palace khởi đầu mùa giải dựa nhiều vào sự chắc chắn nơi hàng thủ: họ mới chỉ thủng lưới một lần tại Premier League và hai lần trên tổng số bảy trận chính thức.

Đáng chú ý, Palace có thành tích rất tốt khi làm khách tại sân của West Ham, bất bại cả sáu lần gần nhất, bao gồm chiến thắng 2-0 hồi tháng 1 nhờ cú đúp của Jean-Philippe Mateta.

Dự đoán tỉ số West Ham vs Crystal Palace mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu West Ham vs Crystal Palace như sau:

Sportsmole: West Ham 1-2 Crystal Palace

WhoScore: West Ham 2-1 Crystal Palace

West Ham 2-1 Crystal Palace Báo chúng tôi dự đoán: West Ham 1-1 Crystal Palace

Xem trực tiếp West Ham vs Crystal Palace khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận West Ham vs Crystal Palace trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.