Quốc tế Nhận định, dự đoán West Ham vs Tottenham: Gà trống thắng may mắn Trận đấu giữa West Ham vs Tottenham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng West Ham vs Tottenham mới nhất

Tottenham có thể trao cơ hội ra mắt Premier League cho Xavi Simons và tân binh ngày cuối kỳ chuyển nhượng Randal Kolo Muani. Trong đó, Simons có khả năng đá chính, còn Kolo Muani sẽ cạnh tranh với Richarlison và Dominic Solanke cho vị trí trung phong, nếu Solanke kịp bình phục chấn thương mắt cá. Yves Bissouma cũng hy vọng trở lại nhưng chưa chắc vào đội hình xuất phát.

Danh sách chấn thương dài của Spurs gồm Kota Takai (bàn chân), Dejan Kulusevski (đầu gối), James Maddison và Radu Dragusin (cùng chấn thương dây chằng chéo). Dù vậy, Dragusin đã đạt tiến triển quan trọng trong quá trình hồi phục.

Bên phía West Ham, họ vừa tái ký hợp đồng ngắn hạn với thủ môn kỳ cựu Lukasz Fabianski, đồng thời mượn thành công Igor Julio từ Brighton sau khi cầu thủ này từ chối Crystal Palace.

Tuy nhiên, Niclas Füllkrug dính chấn thương bắp chân khi làm nhiệm vụ cho ĐT Đức và nhiều khả năng vắng mặt, cùng Luis Guilherme (vai) và George Earthy (mắt cá, bỏ ngỏ). Wilson có thể thay thế trực tiếp ở vị trí tiền đạo cắm, hoặc Potter sẽ kéo Bowen vào trung lộ để nhường chỗ cho Crysencio Summerville – “siêu dự bị” đã gây dấu ấn đậm nét khi kiến tạo và mang về một quả phạt đền chỉ trong vài phút vào sân ở trận thắng Forest.

Đội hình dự kiến West Ham vs Tottenham mới nhất

West Ham United:

Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Ward-Prowse, Soucek; Fernandes, Paqueta, Summerville; Bowen

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Simons; Richarlison

Nhận định bóng đá West Ham vs Tottenham mới nhất

Ngày 18/12/2000 – lần gần nhất Tottenham ra sân tại Premier League mà không có sự điều hành của Daniel Levy. Hôm đó, “Gà trống” hòa 1-1 với Arsenal, Sol Campbell đeo băng đội trưởng, Tim Sherwood đá giữa sân và Les Ferdinand lĩnh xướng hàng công.

Hai ngày sau, Levy được bổ nhiệm vào ban giám đốc, rồi trở thành chủ tịch điều hành chỉ hai tháng sau đó. 24 năm sau, ông bất ngờ bị loại khỏi cương vị này – một bước ngoặt mà nhiều CĐV Spurs vốn đã chờ đợi từ lâu.

Trong nhiệm kỳ của mình, Levy đưa Spurs từ một đội bóng tầm trung thành nhà vô địch Europa League và ứng viên Champions League. Nhưng ban lãnh đạo tin rằng sự thay đổi sẽ mở ra thành công lớn hơn, và cựu giám đốc Arsenal Vinai Venkatesham giờ đã ngồi ghế CEO tại Tottenham Hotspur Stadium.

Trận cuối cùng của Levy trên cương vị chủ tịch là thất bại 0-1 trước Bournemouth ngay trên sân nhà, chấm dứt chuỗi trận toàn thắng đầu mùa 2025/26, khi Evanilson ghi bàn duy nhất.

Thực tế, tỉ số 0-1 còn khá nhẹ nhàng so với màn trình diễn nhạt nhòa của Tottenham, đội đã thua 17 trong 23 trận Premier League gần nhất trước các đối thủ không phải tân binh, và chỉ thắng 3 trong 16 trận derby London gần đây.

Phía đối diện, West Ham đang được hồi sinh dưới thời Graham Potter. Sau khi khởi đầu bằng những thất bại nặng nề trước Sunderland, Chelsea và bị loại ở Cúp Liên đoàn dưới tay Wolves, họ bất ngờ đánh bại Nottingham Forest 3-0, nhờ công Jarrod Bowen, Lucas Paquetá và Callum Wilson.

Dù rối ren nội bộ của Forest góp phần vào kết quả, nhưng West Ham đã tận dụng triệt để để giành chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này. Đáng chú ý, 3 chiến thắng gần nhất của họ tại giải đấu đều đến trên sân khách.

Trái lại, “The Hammers” đã 6 trận liền không thắng trên sân nhà ở Premier League (thua 3, hòa 3), dù vẫn ghi bàn ở cả 5 trận gần nhất tại London Stadium.

Đặc biệt, ba mùa liên tiếp gần đây, cặp đấu West Ham – Tottenham trên sân này đều khép lại với tỉ số 1-1. Spurs chưa từng thắng tại đây kể từ trước đại dịch năm 2019.

Dự đoán tỉ số West Ham vs Tottenham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu West Ham vs Tottenham như sau:

Sportsmole: West Ham 1-2 Tottenham

WhoScore: West Ham 0-1 Tottenham

West Ham 0-1 Tottenham Báo chúng tôi dự đoán: West Ham 2-3 Tottenham

Xem trực tiếp West Ham vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận West Ham vs Tottenham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.