Nhận định, dự đoán Wolverhampton vs Brighton: Đấu trí căng thẳng

Thông tin lực lượng Wolverhampton vs Brighton mới nhất

Wolves tiếp tục không có sự phục vụ của Leon Chiwome vì chấn thương đầu gối dài hạn. Toti Gomes bị ốm và khó ra sân, trong khi Matt Doherty vừa phẫu thuật chấn thương cổ tay, sẽ phải nghỉ một thời gian.

Jorgen Strand Larsen đã trở lại nhưng khó đá chính do chấn thương gân Achilles chưa bình phục hoàn toàn, nên Tolu Arokodare có thể được trao cơ hội ở vị trí trung phong.

Phía Brighton, Joel Veltman là cái tên mới gia nhập danh sách chấn thương với vấn đề bắp chân. Adam Webster, Solly March và Jack Hinshelwood vẫn đang ngồi ngoài.

Đội khách cũng sẽ kiểm tra muộn tình trạng của Kaoru Mitoma (chấn thương bàn chân), nhưng nhiều khả năng cầu thủ này sẽ đủ sức thi đấu.

Danny Welbeck – người vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp vào lưới Chelsea – có thể được điền tên vào đội hình chính, trong khi Maxim De Cuyper, một cầu thủ khác ghi bàn ở Stamford Bridge, cũng có cơ hội ra sân từ đầu.

Đội hình dự kiến Wolverhampton vs Brighton mới nhất

Wolverhampton Wanderers:

Sa; Tchatchoua, S Bueno, Krejci, H Bueno; Andre, Gomes; Arias, Muntesi, Hwang; Arokodare

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; De Cuyper, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Mitoma, Gomez, Minteh; Welbeck

Nhận định bóng đá Wolverhampton vs Brighton mới nhất

Wolves đã chơi rất hay trước Tottenham Hotspur ở vòng đấu vừa qua, và tưởng như bàn thắng phút 54 của Santiago Bueno sẽ mang về chiến thắng quan trọng cho đội bóng đang khủng hoảng. Tuy nhiên, Spurs đã ghi bàn ở phút bù giờ thứ tư của hiệp hai, ấn định tỷ số 1-1 tại sân Tottenham Hotspur.

Đoàn quân của Vitor Pereira vẫn đang chờ đợi chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này, nhưng trận hòa trước Tottenham cũng giúp họ có điểm số đầu tiên, sau chuỗi năm thất bại liên tiếp từ đầu mùa.

Wolves hiện đứng cuối BXH Ngoại hạng Anh, nhưng họ chỉ kém vị trí an toàn của Nottingham Forest bốn điểm. Một chiến thắng cuối tuần này sẽ giúp cục diện thay đổi đáng kể trước kỳ nghỉ tập trung ĐTQG tháng Mười.

Tuy vậy, Wolves chưa thắng Brighton ở Premier League kể từ tháng 12/2021. Mùa trước, họ đã để thua 0-2 trong trận đấu tương tự. Dù từng hạ Brighton tại FA Cup hồi tháng 2/2024, nhưng ở giải Ngoại hạng, “Bầy sói” thường xuyên gặp khó trước đối thủ này.

Trong khi đó, Brighton bước vào trận đấu với tinh thần cao sau màn trình diễn ấn tượng. Thầy trò Fabian Hurzeler vừa ngược dòng thắng Chelsea 3-1 cuối tuần qua, nối tiếp chiến thắng ở Cúp Liên đoàn trước Barnsley.

Qua sáu vòng, Brighton có hai thắng, hai hòa và hai thua, giành tám điểm và đứng thứ 10 trên BXH. Hai thất bại của họ đều đến trên sân khách (trước Everton và Bournemouth), nhưng đội bóng cũng đã đánh bại cả Chelsea lẫn Man City, và cầm hòa Tottenham.

Mùa trước, Brighton cán đích ở vị trí thứ tám và mùa này họ vẫn được kỳ vọng cạnh tranh nhóm tương tự, thậm chí có thể mơ về suất dự cúp châu Âu.

Brighton mới chỉ thua một lần tại Molineux trong khuôn khổ Premier League, nên họ có lý do để tự tin. Tuy nhiên, đội khách cũng phải dè chừng phong độ mà Wolves vừa thể hiện khi gặp Tottenham.

Dự đoán tỉ số Wolverhampton vs Brighton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Wolverhampton vs Brighton như sau:

Sportsmole: Wolverhampton 1-2 Brighton

WhoScore: Wolverhampton 1-1 Brighton

Xem trực tiếp Wolverhampton vs Brighton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Wolverhampton vs Brighton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.