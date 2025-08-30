Quốc tế Nhận định, dự đoán Wolverhampton vs Everton: Đội khách thoát hiểm trong gang tấc Trận đấu giữa Wolverhampton vs Everton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 30/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Wolverhampton vs Everton mới nhất

Bất chấp việc được nhiều đội bóng săn đón, Jorgen Strand Larsen nhiều khả năng vẫn sẽ đá chính cho Wolves, dù anh muốn chuyển sang Newcastle trước hạn chót. Tiền đạo người Na Uy cùng một số trụ cột khác như Joao Gomes, David Moller Wolfe và Marshall Munetsi đã được cho nghỉ ngơi giữa tuần.

Toti Gomes bị treo giò ở trận gặp Bournemouth nhưng đã thụ án trong trận gặp West Ham, do đó sẽ trở lại đội hình.

Bên phía Everton, HLV Moyes cũng xoay tua mạnh ở Cúp Liên đoàn, nhưng trận này nhiều khả năng ông sẽ trở lại với đội hình giống trận thắng Brighton. Thay đổi duy nhất có thể đến ở vị trí hậu vệ trái, khi Vitaliy Mykolenko sẵn sàng tái xuất, giúp James Garner được đẩy về lại tuyến giữa, còn Tim Iroegbunam phải ngồi ngoài.

Thierno Barry đã đá chính hai trận gần nhất, chơi khoảng 60 phút mỗi trận và gây ấn tượng, nên nhiều khả năng tiếp tục giữ suất, dù Beto đã lập công khi vào sân thay người hồi giữa tuần.

Đội hình dự kiến Wolverhampton vs Everton mới nhất

Wolverhampton Wanderers:

Jose Sa; Doherty, Agbadou, Toti; Tchatchoua, Joao Gomes, Andre, Wolfe; Munesti, Strand Larsen, Arias

Everton:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Nhận định bóng đá Wolverhampton vs Everton mới nhất

Không có một mùa hè dễ dàng nào cho Wolves, khi Matheus Cunha và Rayan Ait-Nouri đã ra đi, còn Jorgen Strand Larsen cũng bày tỏ mong muốn được chuyển nhượng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Vitor Pereira đã vùng dậy mạnh mẽ trước West Ham United tại Cúp Liên đoàn hôm thứ Ba.

Chính Strand Larsen – người vừa được Newcastle United hỏi mua với giá 50 triệu bảng – đã trở thành người hùng, ghi liền hai bàn giúp Wolves lội ngược dòng từ thế bị dẫn 1-2 để thắng 3-2 trên sân Molineux.

Wolves sẽ chạm trán Everton ngay tại sân nhà ở vòng tiếp theo, vì vậy trận đấu sắp tới tại Premier League cũng sẽ là cơ hội để hai đội “thăm dò” lẫn nhau.

Đội chủ nhà đang rất cần có điểm, sau khi toàn thua hai vòng đầu: thất bại 0-4 trên sân nhà trước Manchester City và 0-1 trên sân Bournemouth, trận mà họ phải đá gần nửa thời gian với 10 người.

Tính rộng hơn, Wolves chỉ giành được 1 điểm trong 6 trận Premier League gần nhất – thành tích tệ nhất trong số các CLB góp mặt liên tục ở giải đấu này, bắt nguồn từ chuỗi phong độ sa sút cuối mùa trước.

Wolves có nguy cơ khởi đầu mùa giải với ba trận toàn thua ở Premier League lần thứ ba trong lịch sử, và đây cũng là năm thứ tư trong 5 năm gần nhất họ trắng tay sau hai vòng mở màn. Việc nhập cuộc chậm chạp đã không còn xa lạ.

Đặc biệt, tháng 8 luôn là nỗi ám ảnh của Wolves, nhất là tại Molineux, nơi họ đã không thắng trong 11 trận gần nhất trong tháng này, kéo dài từ năm 2011. Ba trận Premier League gần nhất tại Molineux trong tháng 8 đều kết thúc bằng thất bại, với tổng cộng 14 bàn thua (thua Brighton 1-4, Chelsea 2-6 và Man City 0-4).

Hai trận đầu mùa, Wolves chỉ tung ra được 15 cú sút – con số gây lo ngại, đặc biệt nếu Strand Larsen ra đi trước kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, khi đá đủ 11 người, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Everton.

Kể từ khi trở lại Premier League năm 2018, Wolves chưa từng thua Everton trong 5 lần đối đầu có khán giả tại Molineux. Dù vậy, cán cân có vẻ đang nghiêng về phía Everton. Sau khi chỉ giành 1 điểm trong 6 lần gặp Wolves từ 2021 đến 2024, The Toffees đã cầm hòa 1-1 ở đây mùa trước, sau khi thắng Wolves 4-0 trên sân nhà.

Tuần qua là quãng thời gian ngọt ngào cho Everton. Sau trận thua Leeds United ở vòng mở màn, họ đã kỷ niệm ngày khánh thành sân vận động mới hiện đại bằng chiến thắng 2-0 trước Brighton. Jack Grealish ra mắt ấn tượng, kiến tạo cả hai bàn cho Iliman Ndiaye và James Garner, trước sự chứng kiến của 50.000 khán giả.

Giữa tuần, Everton tiếp tục hạ Mansfield Town ở vòng hai Cúp Liên đoàn để giành vé vào vòng ba, nơi họ sẽ tái đấu Wolves ngay tháng sau.

Nếu bước vào kỳ nghỉ quốc tế với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, đó sẽ là kịch bản hoàn hảo cho thầy trò David Moyes. Phong độ sân khách của Everton cũng đang lên cao: thắng 5/10 trận gần nhất ở Premier League, và chỉ lọt lưới nhiều nhất 1 bàn trong 13 chuyến làm khách liên tiếp – thành tích tốt nhất kể từ khi Man City làm được điều tương tự mùa 2021-22.

Dự đoán tỉ số Wolverhampton vs Everton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Wolverhampton vs Everton như sau:

Sportsmole: Wolverhampton 2-1 Everton

WhoScore: Wolverhampton 1-1 Everton

Wolverhampton 1-1 Everton Báo chúng tôi dự đoán: Wolverhampton 1-1 Everton

Xem trực tiếp Wolverhampton vs Everton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Wolverhampton vs Everton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 30/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.