Quốc tế Nhận định, dự đoán Wolverhampton vs Leeds: Ôm hận phút cuối Trận đấu giữa Wolverhampton vs Leeds giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Wolverhampton vs Leeds mới nhất

Wolves đang lo lắng cho tình trạng của Jorgen Strand Larsen, người đã bỏ lỡ hai trận gần nhất vì chấn thương gót Achilles. Nếu tiền đạo Na Uy tiếp tục vắng mặt, Hwang Hee-chan và Tolu Arokodare nhiều khả năng sẽ đá cao nhất trên hàng công. Ngoài ra, Enso Gonzalez (chấn thương đầu gối) sẽ nghỉ dài hạn tới năm mới.

Leeds có thể đón sự trở lại của hai “người hùng Championship” Joel Piroe và Ao Inaka khi họ đang hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, thủ môn số một Lucas Perri dính chấn thương cơ và chắc chắn vắng mặt, đồng nghĩa Karl Darlow sẽ bắt chính trong khung gỗ.

Đội hình dự kiến Wolverhampton vs Leeds mới nhất

Wolverhampton Wanderers:

Johnstone; Agbadou, Mosquera, T Gomes; Bueno, Bellegarde, Andre, J Gomes, R Gomes; Hwang, Arias

Leeds United:

Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Longstaff, Ampadu, Stach; Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin

Nhận định bóng đá Wolverhampton vs Leeds mới nhất

Kể từ sau mùa giải 2017-18 trở lại Premier League đầy ấn tượng với vị trí thứ 7, Wolverhampton dần sa sút và hiện đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng thực sự ở mùa 2025-26.

HLV Vitor Pereira vừa chứng kiến đội bóng kéo dài chuỗi thua lên con số 4 khi để Newcastle hạ gục cuối tuần trước. Bàn thắng duy nhất đến từ pha đánh đầu dũng mãnh của tân binh Nick Woltemade, ấn định thất bại tiếp theo cho “Bầy sói” tại St James’ Park.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Wolves thua cả bốn trận mở màn Premier League. Họ đứng cuối bảng xếp hạng, kém đối thủ cùng vùng Midlands là Aston Villa hai điểm.

Các CĐV tại sân Molineux đã chứng kiến nhiều bàn thắng nhưng toàn là kết quả bất lợi: Wolves thua 0-4 trước Man City và 2-3 trước Everton trong tháng 8. Dù vậy, điểm sáng hiếm hoi chính là chiến thắng 3-2 trước West Ham ở Cúp Liên đoàn hôm 26/8, nhờ cú đúp xuất sắc của Jorgen Strand Larsen.

Trở lại Premier League sau hai năm vắng bóng, Leeds có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Trận gần nhất của họ ở giải đấu là kịch bản bi hài: tưởng chừng đã giành được 1 điểm trước Fulham thì tân binh Gabriel Gudmundsson lại đánh đầu phản lưới, khiến Leeds thua đau ở những phút cuối.

Từ sau chiến thắng mở màn 2-1 trước Everton ngày 18/8, Leeds rơi vào chuỗi 4 trận không thắng ở cả Premier League lẫn Cúp Liên đoàn, trong đó có thất bại trên chấm luân lưu trước Sheffield Wednesday.

Hàng công đang là vấn đề lớn khi Leeds chỉ ghi 1 bàn trong 4 trận tại giải, chỉ khá hơn mỗi Aston Villa (chưa ghi bàn nào). Do đó, những bản hợp đồng mới như Noah Okafor và Dominic Calvert-Lewin được kỳ vọng sẽ mang tới sinh khí mới, đặc biệt Calvert-Lewin cần tìm lại phong độ từng có đầu thập kỷ 2020.

Dự đoán tỉ số Wolverhampton vs Leeds mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Wolverhampton vs Leeds như sau:

Sportsmole: Wolverhampton 0-2 Leeds

WhoScore: Wolverhampton 1-2 Leeds

Wolverhampton 1-2 Leeds Báo chúng tôi dự đoán: Wolverhampton 1-2 Leeds

Xem trực tiếp Wolverhampton vs Leeds khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Wolverhampton vs Leeds trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.