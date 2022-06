Nhiều vấn đề dân sinh được cử tri huyện Con Cuông phản ánh với đại biểu Quốc hội

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 21/6, đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chuyên trách đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thông tin về kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tại kỳ họp này đã có 1.484 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 6 phiên thảo luận tổ, 592 lượt thảo luận và 62 lượt tranh luận tại 23 phiên họp toàn thể tại hội trường, trong đó, tại phiên chất vấn có 133 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 28 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề quan tâm.

Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 5 luật, 16 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của kỳ họp, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc hội cũng đã cho ý kiến về 6 dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dầu khí (sửa đổi).

Tại kỳ họp này đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia nhiều ý kiến quan trọng đóng góp vào sự thành công của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Với tinh thần dân chủ, xây dựng, trách nhiệm, các cử tri đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết.

Cử tri Vi Văn Đậu - Bí thư Đảng ủy xã Yên Khê kiến nghị về chế độ phụ cấp cho chức danh cấp phó tại các thôn, bản rất thấp, rất khó trang trải chi phí hoạt động. Đề nghị các đại biểu quan tâm đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét.

Về xây dựng nông thôn mới, đại biểu phản ánh, các xã sau khi xây dựng xong nông thôn mới theo 19 tiêu chí, bây giờ để xây dựng tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là kinh phí. Đề nghị các cấp, ngành có phương án hỗ trợ các xã trong vấn đề này.

Cử tri Vi Thị Đại - Trưởng bản Bắc Sơn kiến nghị, hiện đường vào bản Bắc Sơn qua sông Giăng chưa có cầu treo mà chỉ có cầu tạm nên người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Để thuận tiện cho người dân trong đi lại, sản xuất, đề nghị các cấp, ngành quan tâm, có phương án xây cầu dân sinh.

Về vấn đề hạ tầng thủy lợi, cử tri Vi Văn Tĩnh - Trưởng bản Thái Sơn 1 kiến nghị: Đập Phà Lài có nhiều điểm đã xuống cấp, hiện mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ mất an toàn. Đề nghị huyện và các sở, ngành cấp tỉnh liên quan cần có phương án dành nguồn lực duy tu, bảo dưỡng đập để đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều kè chống sạt lở từ đập Phà Lài xuống trung tâm xã Môn Sơn dưới chân kè đã bị sạt lở nghiêm trọng. Các cấp, ngành cần sửa chữa sớm để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến vấn đề thủy lợi, cử tri Nguyễn Đình Hiền - Trưởng thôn Trung Tiến, xã Yên Khê cho biết, Trên địa bàn thôn Trung Tiến nhiều công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất của bà con xuống cấp nghiêm trọng, việc khoan giếng chống hạn hay sử dụng nguồn nước dựa trên dòng chảy tự nhiên không đáp ứng đủ tưới tiêu, dẫn tới việc chống hạn hết sức khó khăn. Đề nghị các cấp có phương án duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Cử tri Chu Văn Hùng - Trạm trưởng Trạm Quản lý rừng phòng hộ xã Lục Dạ cho biết, hiện nay đã qua 6 tháng đầu năm 2022, tuy nhiên, chưa có kế hoạch phân bổ nguồn vốn bảo vệ rừng nên trạm gặp nhiều khó khăn điều hành các hộ tự quản bảo vệ rừng. Mặt khác, chính sách tiền lương cho lực lượng khá thấp dẫn tới khá nhiều cán bộ xin nghỉ việc dấn tới lực lượng đã ít, nay còn ít hơn trong khi đó, khối lượng công việc khá nhiều. Cử tri xin kiến nghị các đại biểu đề xuất với Quốc hội, Chính phủ đảm bảo nguồn kinh phí bảo vệ rừng ổn định hàng năm để lực lượng bảo vệ rừng yên tâm công tác.

Cũng tại hội nghị, nhiều cử tri đã kiến nghị về sự cần thiết phải làm tuyến đường đi qua xã Môn Sơn - Cẩm Sơn - Hoa Sơn. Tuyến đường hiện tại rất nhỏ, không đáp ứng được công tác giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế...

Đại diện lãnh đạo xã Lục Dạ, huyện Con Cuông đã có những giải trình về các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Con Cuông. Những ý kiến, kiến nghị của các cử tri rất thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh của bà con. Đó là những vấn đề các cấp, ngành cần quan tâm giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét, xây dựng, ban hành quyết sách sát thực, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân./.