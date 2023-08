Nhìn lại màn thể hiện của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Biến động lực lượng

Bước vào mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An đã phải nói lời chia tay với 2 trụ cột quan trọng là trung vệ Hoàng Văn Khánh (gia nhập Thép Xanh Nam Định) và tiền vệ ngôi sao Phan Văn Đức (gia nhập Công an Hà Nội). Trong khi Hoàng Văn Khánh là chốt chặn tin cậy ở hàng thủ, thì Phan Văn Đức lại là chân sút chủ lực của đội bóng xứ Nghệ trong những mùa giải gần đây.

Trong buổi lễ xuất quân, Ban lãnh đạo của Sông Lam Nghệ An đã đặt ra mục tiêu cho đội nhà là giành được một vị trí trong Top 8 V.League 2023. Đánh giá một cách khách quan thì nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng là không quá nặng nề. Bởi so với phần lớn các đối thủ tại V.League 2023, lực lượng của Sông Lam Nghệ An vẫn nhỉnh hơn khá nhiều.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh (áo vàng) trong một trận đấu ở giai đoạn 1 V.League 2023. Ảnh tư liệu: VPF

Ngoại trừ sự ra đi của Hoàng Văn Khánh và Phan Văn Đức ra, đội bóng xứ Nghệ vẫn còn hàng loạt ngôi sao như Nguyễn Văn Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Trọng Hoàng hay ngoại binh Michael Olaha. Từ hàng thủ cho tới hàng công, từ trên sân cho tới băng ghế dự bị của Sông Lam Nghệ An đều có sự hiện diện của các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia.

Thành tích nghèo nàn

Đáng tiếc, mọi chuyện lại không diễn ra như kỳ vọng. Đội bóng xứ Nghệ khởi đầu mùa giải khá chệch choạc với chuỗi trận bết bát (thắng 1, hòa 6 và thua 3). Thành tích này khiến huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng phải đệ đơn từ chức, và nhường lại "chiếc ghế nóng" cho trợ lý Phan Như Thuật đảm nhiệm. Sẽ không quá lời khi khẳng định, Ban lãnh đạo của Sông Lam Nghệ An đã quá chậm trễ trong việc "giải cứu" đội nhà.

Sự xuất hiện của tân thuyền trưởng Phan Như Thuật đã tạo nên hiệu ứng tích cực cho Sông Lam Nghệ An. Cụ thể là ở 3 vòng đấu còn lại của giai đoạn 1 V.League 2023, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã giành được 7/9 điểm tối đa (thắng Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh 2 - 1, hòa Topenland Bình Định 0 - 0, thắng Câu lạc bộ Hà Nội 1 - 0). Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Sông Lam Nghệ An lọt vào TOP 8.

Mặc dù phải nằm ở nhóm đua trụ hạng tại giai đoạn 2, nhưng thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng chỉ mất đúng 1 trận đấu với Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh (thắng 2 - 0) là chính thức giành quyền tham dự V.League 2024.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ăn mừng bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân. Ảnh: Chung Lê.

Với vị trí thứ 9 chung cuộc, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã không thể làm hài lòng người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, đặc biệt là sau thất bại 0 - 2 trước Becamex Bình Dương ngay trên sân Vinh, hôm 29/7.

Dẫu sao, Sông Lam Nghệ An cũng đã trụ hạng thành công và hàng loạt cầu thủ trẻ cũng đã được "hít thở bầu không khí V.League". Đây là một sự chuẩn bị cho tương lai của đội bóng xứ Nghệ. Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới./.