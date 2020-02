Những cựu cầu thủ nào của SLNA đang trong cảnh thất nghiệp?

Hiện tại, phần đa các đội bóng ở giải hạng Nhất QG và V.League đã gần như chốt xong đội hình tham dự mùa giải 2020, số còn lại thì chỉ tập trung vào công tác tuyển chọn ngoại binh. Nói như vậy để thấy, cơ hội “tìm việc” của những nội binh đang thất nghiệp là vô cùng khó khăn.



Tính đến thời điểm này, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Mạnh - 2 cựu cầu thủ SLNA vẫn chưa biết sẽ khoác áo đội bóng nào ở mùa giải năm nay. Khả năng tìm được bến đỗ mới của 2 gương mặt nêu trên là hết sức mong manh, bởi ngày khai màn mùa giải mới đang đến rất gần.

Hậu vệ Nguyễn Văn Đức (số 4) hồi còn khoác áo CLB Hải Phòng. Ảnh: Phạm Kỷ Luật

Như thông tin mà Báo Nghệ An đã đưa, hậu vệ cánh Nguyễn Văn Đức vừa chấm dứt hợp đồng với CLB Hải Phòng ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, do 2 bên không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề tiền bạc. Cầu thủ người Hưng Nguyên (Nghệ An) đành rời sân Lạch Tray sau 5 năm cống hiến.