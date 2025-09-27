Thể thao Những kỷ niệm đẹp của huấn luyện viên Phan Như Thuật với Công an TP Hồ Chí Minh 2 chiến thắng trên sân nhà trước đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác là những mốc son đáng nhớ của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Và trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để huấn luyện viên sinh năm 1984 nối dài thành tích tốt trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Kể từ khi trở thành huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã có 2 giai đoạn dẫn dắt Sông Lam Nghệ An. Huấn luyện viên sinh năm 1984 đã có 54 trận chỉ đạo đội bóng xứ Nghệ trong đó có 18 trận thắng, 15 trận hòa và để thua 21 trận. Đây là thành tích chấp nhận được.

Bởi lẽ, trong nhiều năm trở lại đây, Sông Lam Nghệ An luôn gặp khó khăn về tài chính. Do đó, đội bóng luôn bị chảy máu tài năng và không có được đội hình chất lượng.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật có chiến thắng 2-1 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong trận đấu đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Chính vì vậy, thành tích "cứu giá" ở mùa giải năm ngoái và đưa Sông Lam Nghệ An đến trận chung kết cúp Quốc gia là thành tích rất đáng ghi nhận của huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự. Chiếc huy chương Bạc tại giải đấu này cũng là thành tích tốt nhất của Sông Lam Nghệ An trong gần một thập kỷ trở lại đây, kể từ lần vô địch Cúp Quốc gia năm 2017.

Trước đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng từng "chữa cháy" thành công khi giúp Sông Lam Nghệ An sớm trụ hạng ở mùa giải 2023. Đây là mùa giải vô cùng đáng nhớ của vị huấn luyện viên sinh năm 1984, khi lần đầu tiên được dẫn dắt một câu lạc bộ tại sân chơi cao nhất của Bóng đá Việt Nam.

Và càng đáng nhớ hơn khi trong 8 trận đấu ở mùa giải ấy, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã giúp Sông Lam Nghệ An giành tới 5 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 2 trận – một thành tích đáng ngưỡng mộ đối với một huấn luyện viên mới chân ướt chân ráo bước vào nghề.

Vị huấn luyện viên 41 tuổi này đã xây dựng cho đội bóng lối chơi ban bật cự ly ngắn và trung bình tạo ra những pha tấn công rành mạch và thích mắt.

Trong đó, kỷ niệm đẹp nhất chính là trận ra mắt gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Công an Thành phố Hồ Chí Minh). 2 bàn thắng của Soladio và Michael Olaha đã giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác, đồng thời là món quà ra mắt không thể tuyệt vời hơn của huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Không dừng lại ở đó, ở giai đoạn 2 của mùa giải 2023, Sông Lam Nghệ An thêm một lần nữa đánh bại đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác với tỷ số 2-0 để chính thức trụ hạng.

Tính đến nay, trong 4 lần đối đầu với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 lần thất bại. Đặc biệt, cả 2 chiến thắng đó đều diễn ra tại sân Vinh – nơi được xem là “pháo đài” của đội bóng xứ Nghệ dưới thời vị huấn luyện viên 41 tuổi này.

Và cuối tuần này, một lần nữa, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ lại có dịp đối đầu với Công an Thành phố Hồ Chí Minh – đội bóng đã thay tên đổi chủ. Đây được xem là cơ hội quý giá để huấn luyện viên sinh năm 1984 khơi lại những ký ức đẹp, đồng thời giúp đội bóng tìm lại cảm hứng sau chuỗi trận chưa mấy ấn tượng đầu mùa.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, Sông Lam Nghệ An sẽ cần những điều chỉnh mạnh mẽ. Trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy sự thận trọng thái quá trong cách tiếp cận trận đấu. Việc phòng ngự co cụm đã khiến đội bóng đánh mất những lợi thế và không có được kết quả như như ý. Trái lại, ở trận thắng các nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định, đội bóng Sông Lam Nghệ An đã thể hiện 1 lối chơi tự tin để tạo nên những màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ đầu mùa.

Sông Lam Nghệ An sẽ có được kết quả thuận lợi trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu sắp tới? Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Do đó, với lợi thế sân nhà, đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể tạo nên những sức ép để khiến cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh lúng túng và mắc sai lầm. Nên nhớ rằng, trong bóng đá, tấn công cũng là cách tốt nhất để phòng thủ. Và cũng nên nhớ rằng, chúng ta đã thắng được Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân nhà thì cũng có thể làm được điều tương tự với các đội bóng khác.

Vì vậy, chỉ cần thi đấu tự tin và nỗ lực hết sức thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu sắp tới. Để những trận gặp gỡ đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác trên sân Vinh luôn là những kỷ niệm đẹp của huấn luyện viên Phan Như Thuật.