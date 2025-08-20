Giáo dục Những người thầm lặng để English Challenge tỏa sáng Sân khấu là nơi các thí sinh English Challenge tỏa sáng, nơi khán giả hồi hộp theo từng lượt thi. Nhưng phía sau ánh đèn lung linh ấy là cả một ekip miệt mài, thầm lặng - những người không xuất hiện trên màn ảnh nhưng góp phần tạo nên một chương trình chỉn chu, cảm xúc và đáng nhớ.

Với English Challenge, đó là một hành trình không ngắn. Và ekip sản xuất – từ biên tập, kỹ thuật, đạo diễn, hậu trường đến truyền thông – chính là những người âm thầm, kiên trì và đam mê làm nên sức lan toả của gameshow này.

Một cuộc họp của Ban tổ chức English Challenge mùa 8.

English Challenge là sân chơi học thuật mang tính giáo dục cao, có yếu tố song ngữ, sự tham gia của các bạn nhỏ, cùng với yêu cầu tương tác liên tục. Chính vì vậy, mỗi mùa giải, ban tổ chức luôn nỗ lực tạo ra những nội dung mới mẻ, bám sát đời sống học đường để khơi dậy niềm đam mê tiếng Anh và giúp các bạn nhỏ phát triển toàn diện.

Để có được những bộ đề chất lượng cho thí sinh tranh tài, đội ngũ Phòng Văn hoá - Văn nghệ luôn có sự phối hợp sát sao với Sở GD&ĐT Nghệ An, Tổ chức giáo dục quốc tế 2G Education ở vòng thi sơ loại, các cuộc thi Tuần, Quý, đặc biệt là Chung kết năm.

“Không ai làm chương trình này chỉ vì nhiệm vụ. Tất cả chúng tôi đều có chung một cảm giác: đây là một điều mình tự hào khi được là một phần trong đó.” – một thành viên ekip chia sẻ.

Những thành viên của “ngôi nhà” English Challenge.

Một trận thi đấu có thể kéo dài 60 phút. Nhưng thời gian chuẩn bị cho một buổi ghi hình có khi là cả tuần, thậm chí cả tháng – từ khâu liên hệ các đơn vị phối hợp, lên bộ câu hỏi, các phóng sự linh kiện, thiết kế sân khấu, chạy demo, lắp đặt hệ thống led, âm thanh, ánh sáng. Tất cả đều là nỗ lực thầm lặng để chương trình được vận hành trơn tru.

Ekip đang tích cực chuẩn bị tại các điểm cầu Chung kết.

Có những ngày quay kéo dài tới tối muộn. Có những tình huống bất ngờ khi đang lên sóng. Nhưng điều đặc biệt ở ekip English Challenge là không ai rời bỏ vị trí, kịp thời thời xử lí vấn đề – họ hiểu rằng, điều quan trọng nhất là giữ cho thí sinh một tinh thần thi đấu tốt nhất.

Bộ phận kĩ thuật luôn sẵn sàng tâm thế xử lý các tình huống phát sinh.

Đã lên sóng 8 mùa giải, English Challenge vận hành như một cỗ máy nhịp nhàng, hiệu quả từ khâu set up cho đến giờ G.

Ekip với hàng chục thành viên: từ đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, giàu kinh nghiệm, người là đạo diễn kỳ cựu của nhiều chương trình lớn, người là kỹ thuật viên trẻ lần đầu vào guồng sản xuất chính, hay những biên tập viên phải làm việc với cường độ cao, đảm nhận nhiều vị trí cùng một lúc... nhưng tất cả đều có một điểm chung: xem chương trình là đứa con tinh thần. Họ trăn trở để có những chủ đề mới, kết nối sâu sát với thí sinh, điểm trường với trách nhiệm cao, không kể ngày đêm.

Ekip đang triển khai các phần việc trước ngày ghi hình.

Ngày mai (21/8), Chung kết English Challenge mùa 8 sẽ diễn ra, khán giả đang mong chờ sự tỏa sáng của các thí sinh xuất sắc nhất. Nhưng cùng lúc đó, ở hậu trường, một đội ngũ cũng đang tập trung cao độ, gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng các phương án kỹ thuật để đảm bảo một cầu truyền hình chỉn chu và giàu cảm xúc.

Ekip trước giờ G tại Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2.