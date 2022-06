NTV vô địch Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ 10

(Baonghean.vn) - Giải là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 12/6, Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ 10 năm 2022 do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức đã bế mạc. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Cảnh – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Ngô Đức Kiên – Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An; Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông...

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). Tại trận chung kết, sau khi kết thúc với tỷ số hòa 2-2, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An đã xuất sắc giành chức Vô địch sau loạt trận penalty.

Giải Nhì thuộc về đội Liên quân báo chí thường trú Nghệ An. Đội Cơ quan Tỉnh ủy và đội Cụm các Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông các huyện, thị đồng giải Ba.

Giải Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Hồ Việt Dũng (đội Liên quân báo chí thường trú Nghệ An), giải Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Lang Linh (Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An).

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ 10 năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp, có nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao, tất cả các đơn vị đã có sự đầu tư tập luyện kỹ càng.

“Có thể nói, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết fair-play, các đội bóng đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, không kém phần chuyên nghiệp. Giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí và quan quản lý báo chí”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An Hồ Thị Ngân nhấn mạnh.

Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ 10 năm 2022 có sự tham gia của 6 đội bóng gồm: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Cơ quan Tỉnh ủy, Báo Quân khu 4, Liên quân báo chí thường trú Nghệ An và đội Cụm các Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông các huyện, thị.

Trước đó, tại Lễ khai mạc vào sáng 11/6, Ban tổ chức giải phối hợp với các nhà tài trợ đã dành các phần quà và các suất học bổng có giá trị cho các sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi của Trường Đại học Vinh.