Quốc tế Ông Trump hủy hội nghị thượng đỉnh với ông Putin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary), với lý do ông tin rằng, các cuộc đàm phán "chưa phù hợp" ở giai đoạn này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Mỹ ngày 15/8. Ảnh: REUTERS

Theo RT, ông Trump đưa ra thông báo trên trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng vào ngày 22/10 (theo giờ Mỹ). Ông nói rằng, hội nghị thượng đỉnh dự kiến ở Hungary "có cảm giác không phù hợp".

"Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được vị thế mà chúng tôi phải có, vì vậy tôi đã hủy bỏ nó", ông Trump nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán với Moskva vào một thời điểm sau đó. "Nhưng chúng ta sẽ thực hiện nó [hội nghị thượng đỉnh] trong tương lai", ông nói thêm, tuy nhiên, không nêu rõ thời gian hay địa điểm cụ thể cho một cuộc gặp như vậy.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, với lý do Moskva "thiếu cam kết nghiêm túc cho một tiến trình hòa bình". Các biện pháp trừng phạt này nhắm vào 2 trong số các công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cùng các công ty con của họ.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ thừa nhận ông không chắc liệu các lệnh trừng phạt mới có làm thay đổi lập trường của Nga về cuộc xung đột Ukraine hay không.

"Hy vọng ông ấy [Putin] sẽ trở nên hợp lý, và hy vọng [Tổng thống Ukraine] Zelensky cũng hợp lý", ông Trump nói, và bình luận thêm: "Cần phải có cả hai bên".

Kế hoạch về hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump lần đầu tiên được công bố vào tuần trước sau cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo, dù ngày cụ thể chưa được ấn định.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp Nga-Mỹ cần được "chuẩn bị nghiêm túc", nhấn mạnh rằng, một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo "không nên bị lãng phí", vì cả hai tổng thống "đều quen làm việc để có kết quả".