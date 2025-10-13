Quốc tế Ông Trump tuyên bố 'chiến tranh Gaza đã kết thúc' Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố mang tính bước ngoặt rằng, cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang được duy trì và Israel cùng Hamas chuẩn bị cho một cuộc trao đổi con tin và tù nhân quy mô lớn, dự kiến diễn ra ngay trong hôm nay (13/10).

Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ từ các xe tải tiến vào Gaza, trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Hamas, tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza ngày 12/10. Ảnh: Reuters

Ngày 12/10 (giờ Mỹ), theo Reuters, trên chuyên cơ Air Force One bay tới Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến ở Dải Gaza đã chấm dứt và Trung Đông sẽ đi vào "bình thường hóa".

"Cuộc chiến đã kết thúc, các bạn hiểu chứ", ông Trump nói với các phóng viên. Khi được hỏi về triển vọng của khu vực, ông khẳng định: "Tôi nghĩ nó sẽ bình thường hóa".

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza đã bước sang ngày thứ ba. Hàng ngàn người Palestine đang tiếp tục di chuyển về phía Bắc tới Thành phố Gaza, tâm điểm của các cuộc tấn công của Israel trong 2 tháng qua, với hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ thực sự chấm dứt xung đột.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng bày tỏ sự lạc quan trong một bài phát biểu trên truyền hình: “Ngày mai là sự khởi đầu của một con đường mới. Một con đường của xây dựng, một con đường của hàn gắn, và tôi hy vọng - một con đường của việc đoàn kết những trái tim”.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, Hamas sẽ bắt đầu thả các con tin Israel bị bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 - sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến.

Người phát ngôn Chính phủ Israel, bà Shosh Bedrosian cho biết, Israel dự kiến 20 con tin còn sống sẽ được thả cùng lúc vào sáng sớm 13/10. Thi thể của 28 con tin đã thiệt mạng còn lại sẽ được bàn giao sau đó.

Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho một lượng lớn tù nhân Palestine. Bộ Tư pháp Israel đã công bố danh sách 250 người Palestine bị kết tội giết người và các tội danh nghiêm trọng khác sẽ được thả. Ngoài ra, 1.700 người Palestine bị giam giữ ở Gaza kể từ ngày 7/10/2023, 22 trẻ vị thành niên và thi thể của 360 tay súng cũng sẽ được trao trả.

Bà Bedrosian cho biết các tù nhân sẽ được thả ngay khi những con tin còn sống về đến lãnh thổ Israel.

Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ đến Israel vào hôm nay (13/10) để có bài phát biểu trước Knesset, tức Quốc hội Israel. Sau đó, ông sẽ tới Sharm El Sheikh ở Ai Cập để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới nhằm chấm dứt cuộc chiến Gaza.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cũng sẽ tham dự hội nghị này.

Niềm vui của thỏa thuận hòa bình bị phủ bóng bởi sự kiệt quệ sau 2 năm chiến tranh đã tàn phá phần lớn Dải Gaza.

Những người Palestine trở về miền Bắc Gaza đã mô tả một sự tàn phá trên diện rộng. "Chúng tôi không thể tin vào sự hủy diệt mà chúng tôi đã thấy", anh Rami Mohammad-Ali, 37 tuổi, nói qua điện thoại sau khi đi bộ 15 km cùng con trai trở về Thành phố Gaza. "Chúng tôi vui mừng khi được trở về nhưng đồng thời cũng có cảm giác cay đắng về sự tàn phá", anh nói và mô tả việc nhìn thấy các mảnh thi thể người nằm rải rác trên đường.

Các nhân viên cứu trợ ước tính cần khoảng 300.000 lều để tạm trú cho 1,5 triệu người dân Gaza bị mất nhà cửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố rằng một khi các con tin được trở về, quân đội nước này sẽ phá hủy các đường hầm dưới lòng đất ở Gaza do Hamas xây dựng.