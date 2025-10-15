Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Đại hội có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh:baothanhhoa.vn

Thủ tướng Chính phụ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: baothanhhoa.vn

Đưa Thanh Hóa đến năm 2030 thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc của tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiều chương trình, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: baothanhhoa.vn

Đặc biệt là các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước và làm cơ sở, tiền đề để tỉnh Thanh Hóa vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, trong nhiệm kỳ qua có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: baothanhhoa.vn

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp.

Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đều vượt dự toán Trung ương giao và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm ước đạt 10,5%, vượt mục tiêu Đại hội.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Toàn tỉnh đã nâng cấp, mở rộng, xây mới gần 710 km quốc lộ và đường tỉnh. Hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hạ tầng nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế... được cải tạo, nâng cấp.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, thực hiện thắng lợi 32 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng, đưa Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Đoàn kết, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: baothanhhoa.vn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; khẩn trương thực hiện đồng bộ các quyết sách chiến lược gần đây của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và vận dụng linh hoạt, sáng tạo 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh:baothanhhoa.vn



Trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Thanh Hóa tập trung vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả; quyết liệt chuyển đổi trạng thái từ chủ yếu giải quyết thủ tục hành chính sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bố trí cán bộ theo hướng “lựa chọn đúng người, giao đúng việc, phát huy sở trường, nâng cao năng lực, tận tâm cống hiến và biết hy sinh”.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn chặn “từ sớm, từ xa” sai phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “không để có vùng tối, vùng xám, vùng lợi ích riêng”.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: baothanhhoa.vn

Để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Thanh Hóa tập trung vào 5 đột phá, đó là: Tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu với phương châm “nội lực là cơ bản và quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá”. Đột phá phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực “tứ sơn”. Đột phá phát triển hạ tầng đồng bộ. Đột phá về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt để khơi dậy nguồn lực từ tư duy, động lực từ sự đổi mới và sức mạnh từ Nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71, 72 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục - đào tạo và y tế. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày một tốt hơn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: baothanhhoa.vn

Để giữ vững an ninh - quốc phòng và nâng tầm công tác đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm “3 không”: không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không để phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở; không để hình thành điểm nóng. Đồng thời, chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển với nước bạn Lào.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu để xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới là một tập thể thống nhất ý chí, gương mẫu đi đầu trong đoàn kết, trong đổi mới sáng tạo và hành động hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: baothanhhoa.vn

Đối với từng thành viên Ban Chấp hành, phải tập trung 3 nêu gương: Nêu gương trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; nêu gương trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nêu gương trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, làm nhiều nói ít.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, với truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương anh hùng; với khát vọng vượt khó vươn lên của những con người cần cù, sáng tạo; với tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực to lớn; với tầm nhìn đột phá và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị trong tỉnh; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đồng lòng, hỗ trợ, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững, là một trong những động lực tăng trưởng của cả nước; là nơi “Hội tụ tinh hoa - Khởi nguồn sáng tạo - Kiến tạo phát triển - Bừng sáng tương lai - Hiện thực hóa khát vọng - Nhân dân ấm no, hạnh phúc”.

Từ đó, chung sức dựng xây tỉnh Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu về mọi mặt như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.