Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp xúc cử tri tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Sáng 2/6, tại xã Nga My (huyện Tương Dương), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã: Nga My, Xiêng My và Yên Hòa. Đây là hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII và thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức từ ngày 5-7/7/2023 tại thành phố Vinh. Kỳ họp sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn, bế mạc.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 31 nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi như: Nghị quyết về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An…

Tại hội nghị, cử tri các xã Nga My, Xiêng My, Yên Hòa đã có nhiều kiến nghị gửi lên đại biểu HĐND các cấp liên quan đến các chính sách hỗ trợ, phát triển khu vực miền Tây Nghệ An; xây dựng các công trình giao thông, nhà văn hóa phục vụ dân sinh;...

Liên quan đến xây dựng hạ tầng phục vụ dân sinh, cử tri xã Nga My đề nghị HĐND tỉnh sớm đầu tư, xây dựng hệ thống đường giao thông vào các bản vùng trong để thuận tiện cho nhân dân sinh hoạt, sản xuất và giao thương buôn bán, từng bước ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Cử tri xã Xiêng My cũng kiến nghị HĐND tỉnh xem xét xây dựng đường giao thông từ bản Đình Tài (Xiêng My) đi Bản Tạt (Yên Thắng).

Cử tri và nhân dân xã Yên Hòa đề nghị cấp trên có chính sách đầu tư xây dựng nguồn nước sạch, hỗ trợ kinh phí khoan giếng để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân tại các bản trên địa bàn xã; đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét nâng mức phụ cấp đối với cán bộ y tế thôn, bản; xem xét giải quyết chế độ dân công hỏa tuyến;…

Cử tri xã Yên Hòa còn đề nghị HĐND tỉnh và cơ quan, ban, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét nâng mức kinh phí hỗ trợ tu sửa và xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

Các cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm và trả lời bằng văn bản cụ thể cho nhân dân biết về kế hoạch xây dựng Dự án trang trại chăn nuôi lợn gia công, công nghệ kín lạnh trên địa bàn xã Yên Hòa và xã Nga My.

Ngoài ra, các cử tri bản Văng Môn, xã Nga My còn có các kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ người Ơ Đu theo Dự án 2086.

Tại hội nghị, tiếp thu ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương đã trả lời các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến việc xây dựng đường giao thông từ trung tâm xã Nga My vào bản Na Ngân, đại diện HĐND huyện Tương Dương cho biết, hiện nay đã có chủ trương đầu tư xây dựng 2 cây cầu, còn riêng tuyến đường có tổng đầu tư dự kiến khoảng hơn 100 tỷ, tuy nhiên, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 chưa đưa vào chương trình đầu tư vì chưa có nguồn lực.

Về Dự án trang trại chăn nuôi lợn gia công, công nghệ kín lạnh trên địa bàn xã Yên Hòa và xã Nga My, đại diện HĐND huyện cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá về môi trường và các tác động khác để trả lời cho người dân.

Các ý kiến, kiến nghị khác cũng đã được các đại biểu ghi nhận, trả lời.

Tại hội nghị, HĐND tỉnh đã trao 20 triệu đồng từ nguồn kêu gọi hỗ trợ xây dựng bếp ăn tặng Trường Tiểu học bán trú Nga My.