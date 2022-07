Phố biển Cửa Lò thu hút hàng vạn khách du lịch mỗi ngày

(Baonghean.vn) - Những ngày hè này, bãi tắm của biển Cửa Lò (Nghệ An) luôn nhộn nhịp khách du lịch, kéo theo các hoạt động dịch vụ phát triển đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm... của du khách.

Bãi tắm biển Cửa Lò những ngày này luôn nhộn nhịp, đông đúc khách du lịch không chỉ vào ngày nghỉ mà cả ngày thường. Khách du lịch từ các tỉnh khác về đây khá hài lòng với những gì mà chính quyền và người dân phố biển Cửa Lò đang nỗ lực để phục vụ khách một cách tốt nhất sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.

Ông Giang Ngọc Sơn, một khách du lịch đến từ huyện Đại Từ (Thái Nguyên) phấn khởi cho biết, lần đầu tiên đến với biển Cửa Lò thấy rằng, bãi tắm trải dài, biển sạch, đẹp và các loại hình dịch vụ tham quan, mua sắm phong phú, giá cả lưu trú, ăn uống hợp lý, người dân thân thiện cởi mở nên mọi người trong đoàn của ông Sơn cảm thấy hài lòng trong suốt thời gian lưu trú 3 ngày ở đây.

Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong quá trình tắm biển, chính quyền thị xã bố trí lực lượng trên bờ và trên mặt nước thường xuyên quan sát, hướng dẫn khách tắm ở vùng nước an toàn. Một nhân viên hướng dẫn khách tắm biển cho hay, công việc dù không vất vả, nhưng phải thường xuyên quan sát, ra hiệu lệnh với những người tắm ở vùng phía ngoài, hướng dẫn họ quay trở vào vùng an toàn. Công việc của chúng tôi cứ thế từ sáng sớm, đến chiều tối, khi nào hết khách tắm biển mới được nghỉ ngơi.

Khi du lịch mở cửa sau đại dịch Covid-19, phố biển Cửa Lò trong những tháng mùa hè luôn nhộn nhịp khách, các loại hình dịch vụ lưu trú, giải trí, mua sắm đã hoạt động bình thường, mang lại sự thú vị đối với khách hàng trong suốt thời gian tham quan, nghỉ dưỡng ở phố biển Cửa Lò. Tiếp xúc với nhiều khách du lịch ở các tỉnh khác họ cho hay, người dân ở đây luôn thân thiện, các nhà hàng, khách sạn đều được niêm yết giá, kể cả dịch vụ xe điện cũng vậy, do đó khách hàng yên tâm, không bị ép giá.

Theo ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò cho biết: Trong mùa du lịch hè, phố biển Cửa Lò luôn nhộn nhịp khách, đặc biệt trong tháng 6 và đầu tháng 7 này, mỗi ngày Cửa Lò đón khoảng trên dưới 1,5 vạn khách, trong đó khoảng 30 - 35% lưu trú qua đêm.

Để đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, thị xã Cửa Lò hiện đã có 528 chiếc xe điện phục vụ chở khách, đều đã được đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, thị xã bố trí lượng xe hoạt động hàng ngày theo số chẵn, lẻ, nên mỗi ngày chỉ có hơn 200 xe hoạt động. Ngoài ra các điểm chợ, hàng quán, khu vui chơi... nhà hàng, khách sạn hoạt động bình thường, phục vụ mua sắm, giải trí và lưu trú cho khách du lịch.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tránh tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán hàng hóa, UBND thị xã Cửa lò luôn chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, với mục đích tạo hành lang giao thông thông thoáng để khách du lịch đi bộ được an toàn./.