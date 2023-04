Phối hợp, chuẩn bị chu đáo để trình Bộ Chính trị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất sau khi nghe công tác chuẩn bị trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Sáng 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ thứ 12. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự cuộc hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện các kế hoạch của Ban Kinh tế Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ tháng 9/2022 đến nay, Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh đã phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tích cực triển khai các nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, hoàn thiện Báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy gửi Ban Kinh tế Trung ương đúng tiến độ thời gian và báo cáo bổ sung một số nội dung chuyên đề theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Trung ương; tổ chức để Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát thực tế tại các khu vực, cơ sở kinh tế trọng điểm, hạ tầng chiến lược của tỉnh với sự tham gia của một số thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Trung ương và đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; tổ chức tọa đàm, hội thảo chuyên sâu về các nội dung tổng kết Nghị quyết.

Ngày 29/3/2023, Ban Chỉ đạo Trung ương họp lần 2 tại Hà Nội để thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị. Đến ngày 5/4/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập của Trung ương cùng Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập của tỉnh đã tổ chức phiên làm việc, rà soát, thống nhất lần cuối nội dung Tờ trình về kết quả tổng kết và dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị.

Hiện nay, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn chỉnh hồ sơ tổng kết, từ ngày 10/4/2023 sẽ chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng thẩm định, gửi xin ý kiến một số ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban, bộ ngành Trung ương và báo cáo Ban Bí thư để cho ý kiến trình Bộ Chính trị.

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe quá trình tổ chức thực hiện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe báo cáo một số nội dung chính trong các dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết mới.

Theo đó, phần đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Ban Chỉ đạo Trung ương đã thống nhất với đề nghị của tỉnh, trình bày kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém với tinh thần khách quan, sát với thực tiễn phát triển của địa phương.

Trong các dự thảo Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết mới đưa ra 5 quan điểm phát triển; mục tiêu, chỉ tiêu phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với các chỉ tiêu cụ thể và 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; đồng thời về tổ chức thực hiện đã xác định rõ trách nhiệm của các ban đảng, ban cán sự đảng, đoàn đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Nghệ An trong tổ chức thực hiện Nghị quyết mới về Nghệ An nếu được Bộ Chính trị ban hành.

Thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Cán sự UBND tỉnh và các ban, sở, ngành liên hệ, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan Trung ương để quá trình lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng; đồng thời phối hợp với các cơ quan của Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương để xử lý kịp thời phát sinh các nội dung theo yêu cầu.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông tin thêm một số nội dung đến quá trình chuẩn bị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút, do đó yêu cầu Ban Cán sự Đảng, thủ trưởng các ngành, cơ quan liên quan bám sát các nội dung công việc, đặc biệt là các bộ, ngành được Văn phòng Trung ương Đảng lấy ý kiến thẩm định, để hoàn thiện sớm, đảm bảo sản phẩm cuối cùng chất lượng, để trình Bộ Chính trị.