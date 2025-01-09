Kinh tế Phúc An Farm tự hào mang tinh hoa nông sản xứ Nghệ đến Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc' Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” chính thức khai mạc, quy tụ hàng trăm gian hàng, doanh nghiệp trên cả nước. Đại diện Nghệ An, Phúc An Farm vinh dự giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, mang tinh hoa nông sản xứ Nghệ đến với bạn bè 4 phương.

Tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Thủ đô Hà Nội), Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025. Đây là sự kiện trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Với hàng chục ngàn tài liệu, hình ảnh, hiện vật, cùng sự góp mặt của nhiều tỉnh, thành, triển lãm tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và những thành tựu phát triển toàn diện của đất nước hôm nay.

Gian trưng bày của tỉnh Nghệ An có diện tích 330m², đặt tại tầng 1, sảnh 6 trong phân khu “Tỉnh giàu nước mạnh”. Ảnh: P.V

Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghệ An mang đến triển lãm một “bức tranh thu nhỏ” về một địa phương năng động, sáng tạo, tràn đầy khát vọng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Lấy cảm hứng từ dòng sông Lam - biểu tượng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời là dòng chảy lưu giữ ký ức cộng đồng cùng tinh thần sáng tạo bền bỉ của người xứ Nghệ, chủ đề “Trầm tích và khát vọng sông Lam” tái hiện hành trình bồi đắp, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất bên dòng sông Lam kiên cường, bất khuất.

Gian hàng Phúc An Farm tại triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Với những sản phẩm nổi bật như: trà sen, trà thảo mộc, trà lá sen,.. đặc biệt, với các hộp quà tặng nông sản OCOP đậm chất Nghệ An gây ấn tượng với quan khách. Ảnh: P.V

Bên cạnh đó, Nghệ An còn tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa, giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ tiêu biểu. Trong đó, Phúc An Farm vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị đại diện tiêu biểu cho sản phẩm OCOP Nghệ An. Sự góp mặt của Phúc An Farm không chỉ giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, gắn kết truyền thống với hiện đại, đưa thương hiệu quê hương đến gần hơn với cộng đồng.

Được thành lập với sứ mệnh phát triển nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững, Phúc An Farm là đơn vị tiên phong trong việc chế biến, nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Các sản phẩm của Phúc An Farm đều được chọn lọc kỹ càng, sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ nguyên hương vị tự nhiên.

Với phương châm “phát triển sản phẩm gắn với giá trị bản địa”, Phúc An Farm đã xây dựng thương hiệu dựa trên niềm tin của khách hàng, trở thành một trong những doanh nghiệp OCOP tiêu biểu của Nghệ An trong những năm gần đây.

Khoảnh khắc giao lưu thân tình bên ly trà Phúc An Farm, kết nối tinh hoa nông sản xứ Nghệ với các lãnh đạo, khách tham quan. Ảnh: P.V

Việc được lựa chọn đại diện tham gia Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, chính là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của Phúc An Farm. Các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn OCOP, mà còn hướng đến tính bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, triển lãm tạo ra cơ hội quảng bá thương hiệu rộng rãi, giúp nông sản Nghệ An đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước, đồng thời, mở ra triển vọng kết nối hợp tác, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Khách tham quan, người tiêu dùng đánh giá cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm Phúc An Farm. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Xuân Huy - nhà sáng lập Phúc An Farm chia sẻ: “Được tham gia Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là niềm vinh dự to lớn đối với chúng tôi. Phúc An Farm cam kết sẽ tiếp tục giữ vững triết lý sản xuất xanh - sạch - bền vững, không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm OCOP chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung đến với đông đảo bạn bè trong và ngoài nước”.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn là cơ hội để các địa phương khẳng định thành tựu phát triển hôm nay. Trong hành trình ấy, Nghệ An với những sản phẩm OCOP tiêu biểu như Phúc An Farm đã góp thêm sắc màu tươi sáng, cho thấy sức sống mạnh mẽ và khát vọng vươn xa của quê hương Bác Hồ./.