Quê hương thiết thực làm theo lời Bác dặn

Phát huy vai trò nêu gương



Năm 2019, thực hiện Di chúc thiêng liêng và Bức thư cuối cùng Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghệ An đã có nhiều hoạt động điểm nhấn gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt Tỉnh ủy Nghệ An đã phát động phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”. Thấm nhuần những tư tưởng, tình cảm, những lời dặn dò sâu sắc của Bác cho quê hương, có thể thấy ở bất cứ cấp nào, ngành nào, địa phương nào cũng đều có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Và qua đó, xuất hiện những tấm gương điển hình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng báo cáo viên giỏi tại Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Ảnh: Thu Giang

Ở bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong có đồng chí Quang Văn Hoài - Bí thư Chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, người đứng đầu tuyên truyền, vận động bà con dân tộc Thái trong bản tham gia bảo vệ biên giới, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân giữa hai bản Nậm Táy, Cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Chị Nguyễn Thị Trà Giang, hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Yên Sơn, huyện Đô Lương (SN 1988) được biết đến là một tấm gương năng nổ, có nhiều thành tích đáng nể, xứng đáng là một thủ lĩnh Đoàn cơ sở.

Thời gian qua, phát huy vai trò của mình, Nguyễn Thị Trà Giang đã cùng Đoàn xã tổ chức các hoạt động gây quỹ sáng tạo như: “Bán hương gây quỹ” dịp Tết Nguyên đán, “Bán nước mía gây quỹ” dịp hè, “Rửa xe gây quỹ"; duy trì quỹ tiết kiệm với hình thức góp 50.000 đồng/bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã/tháng, 35.000 đồng/Bí thư Chi đoàn/tháng. Các hoạt động trên đã giúp hoạt động Đoàn của xã Yên Sơn có nhiều nét đổi mới, tập hợp đông đảo đoàn viên tham gia.

Nguyễn Thị Trà Giang - Bí thư Đoàn xã Yên Sơn (Đô Lương) (áo xanh) với hoạt động bán nước mía gây quỹ. Ảnh: Thành Duy

Năm nay, Nguyễn Thị Trà Giang là 1 trong 8 đảng viên trẻ tiêu biểu từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh vinh dự được tham dự chương trình “Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác” toàn quốc năm 2019. Trở về từ cuộc gặp mặt, Giang chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại chương trình gặp mặt. Qua những lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bản thân tôi ý thức cao hơn trách nhiệm và sự cống hiến nhiều hơn nữa của tuổi trẻ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước”.



Đặc biệt năm nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh năm 2019 tại TP. Vinh. Đây là lần đầu tiên một hội nghị gặp mặt có ý nghĩa quan trọng như thế này được tổ chức, với mong muốn chuyển tải thông điệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quyết tâm chính trị, thống nhất hành động của lãnh đạo tỉnh đến với đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh. 20 cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2019…

Cán bộ xã Tân An, huyện Tân Kỳ sâu sát cơ sở, kiểm tra mô hình kinh tế của người dân. Ảnh: Mai Hoa Hướng về cơ sở



Hướng về cơ sở, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, trong nhiệm kỳ này, Tỉnh ủy Nghệ An đặc biệt quan tâm, chỉ đạo nắm bắt tình hình cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 201-KH/TU về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư. Đây là một trong những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ’’. Theo đó, bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên được yêu cầu định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn khu dân cư, luân phiên địa bàn, bảo đảm tính đa dạng, ưu tiên địa bàn đặc thù, phức tạp trước và nhiều hơn. Định kỳ dự sinh hoạt đối với cấp xã là hàng tháng, cấp huyện hàng quý và cấp tỉnh 6 tháng/lần.

Với tinh thần trên, không chỉ việc về dự, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, mà tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở được yêu cầu lan tỏa trong mọi nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Năm 2019, Nghệ An chọn là “Năm cải cách hành chính” với quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tạo sự hài lòng cao nhất với người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với chính quyền. Sắp tới, một trong những bước đi được mong chờ tạo đột phá trong lĩnh vực này là thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang vận động và triển khai hỗ trợ vận động xây dựng, sửa chữa nhà dột nát cho hàng ngàn hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh;…

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh tư liệu

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy và tương đương để thảo luận, quán triệt nhiệm vụ trong quý IV/2019, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi đánh giá những kết quả trong đợt 1 thực hiện phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” đã đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh về phong trào này trong đợt 2.

“Mong muốn của chúng ta là có các phong trào, hoạt động ý nghĩa để vừa chuẩn bị Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác vào năm 2020, vừa là tiền đề chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Có thể nói, trong nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2019, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Nghệ An đã có những nét đột phá mới, xứng đáng với vinh dự là quê hương của Người và những lời cặn dặn hết sức ân tình của Bác với quê hương trước lúc đi xa. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Nghệ An phát huy nội lực, huy động ngoại lực đạt hiệu quả cao nhằm thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang dần khép lại, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều thành tựu hơn nữa.