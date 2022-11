Quỳ Hợp tổng kết Nghị quyết về ‘Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới’

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, Huyện ủy Quỳ Hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Tôn Thiện Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Trần Võ Việt - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Về phía huyện Quỳ Hợp có các đồng chí: Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy; Cao Đức Trung - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Đình Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện…

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Hợp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức Đảng trực thuộc học tập, quán triệt kịp thời, nghiêm túc những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, huyện Quỳ Hợp đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh; tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Cùng với đó, huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Công tác thu hút đầu tư giai đoạn 2013 - 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút được nhiều dự án với tổng vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng. Việc huy động nguồn lực cho xây dựng hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp; thực hiện tốt các dự án xóa đói giảm nghèo; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển bền vững và nâng cao hoạt động thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm tiếp theo, hướng tới mục tiêu tập trung quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm, tư tưởng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và lần thứ XII về quốc phòng, an ninh và Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”...

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện không ngừng nâng cao cảnh giác, phát huy sức mạnh tổng hợp, nắm chắc tình hình địch, chủ động đối phó với các tình huống xảy ra, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của huyện Quỳ Hợp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Đồng thời, lưu ý trong những năm tới, huyện cần quan tâm chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Song song với đó, huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng trên địa bàn. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng chiến đấu cao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người có công.

Dịp này, 10 tập thể, 9 cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Hợp tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.