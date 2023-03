Quỳnh Lưu sẵn sàng cho ngày hội lớn

Sẵn sàng cho ngày lễ

Sau nhiều tháng chuẩn bị, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng công nhận huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023 đã hoàn tất.

Ông Hồ Văn Quang - người dân xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) chia sẻ: “Quỳnh Lưu chuẩn bị đón Bằng công nhận huyện nông thôn mới, người dân chúng tôi rất phấn khởi, bởi sau nhiều năm cả hệ thống chính trị các cấp cùng nhân dân chung tay xây dựng thì nay đạt được kết quả như mong đợi. Ý thức được vấn đề đó, trong hơn 1 tháng qua, bà con trong xã tập trung chỉnh trang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cảnh quan, bồn hoa, cây xanh, treo cờ Tổ quốc để chờ đón ngày lễ trọng đại này. Nông thôn mới đã thay đổi diện mạo, làng quê khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao và mong tiếp tục sẽ phát triển hơn nữa”.

Để người dân nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của buổi lễ, những ngày qua, từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, phong phú tới mọi tầng lớp nhân dân về chương trình buổi lễ, tạo không khí sôi nổi để cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua lập thành tích hướng về sự kiện chính trị quan trọng của huyện nhà. Cùng với đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất, người dân trong huyện tích cực tham gia các hoạt động chung tay tu sửa cơ sở vật chất, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, trồng hoa, dọn vệ sinh môi trường đảm bảo phong quang, sạch, đẹp, góp phần vào sự thành công của buổi lễ thêm trang trọng.

Ông Vũ Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng cho biết: “Quảng trường Quỳnh Bảng là địa điểm tổ chức Lễ đón Bằng công nhận huyện nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023. Xác định tầm quan trọng trong việc đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chu đáo cho chương trình, ngay đầu tháng Ba Dương lịch, xã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sự kiện về buổi lễ đến toàn thể nhân dân và du khách; triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực quảng trường; khảo sát tham mưu thành lập các điểm, bố trí lực lượng trông giữ phương tiện ô tô, xe máy của đại biểu, du khách trong thời gian diễn ra chương trình; tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông và tổng dọn vệ sinh môi trường bãi biển; bố trí các thùng rác công cộng tại địa điểm du lịch... Trên dọc các tuyến đường, xã phát động toàn dân ra quân vệ sinh môi trường, phát quang cây cỏ, treo cờ Tổ quốc hai bên tuyến đường để chào đón ngày lễ trọng đại”.

Dấu mốc quan trọng

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Lưu đã huy động được hơn 19.131,7 tỷ đồng đầu tư các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa... ở các địa phương; vừa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, cả 32/32 xã (100%) trên toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 3 xã là Quỳnh Đôi, Quỳnh Lương, Quỳnh Hậu được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Quỳnh Đôi đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Với những kết quả đã đạt được, Chính phủ đã có Quyết định số 624/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 công nhận huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Quỳnh Lưu cũng là địa phương thứ 3 trên toàn tỉnh được công nhận huyện nông thôn mới. Xác định đây là một sự kiện chính trị quan trọng, huyện Quỳnh Lưu lên kế hoạch, nội dung tổ chức Lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cách đây từ nhiều tháng.

Qua nhiều cuộc họp, huyện quyết định tổ chức Chương trình Lễ đón nhận Bằng công nhận huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023 vào tối 25/3 tại Quảng trường xã Quỳnh Bảng. Để chương trình đón nhận huyện nông thôn mới diễn ra long trọng, Ban Tổ chức thành lập các Tiểu ban gồm: Nội dung, Tuyên truyền, Hậu cần, An ninh - Y tế để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Hàng tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tổ chức các cuộc họp nhằm soát xét, rà soát lại từng công việc của các tiểu ban đã triển khai; đồng thời, tranh thủ sự góp ý, bổ sung ý kiến của các thành viên để chương trình đảm bảo diễn ra long trọng, an toàn và ấn tượng.

Với khí thế thi đua, phấn khởi, cán bộ, đảng viên và người dân huyện Quỳnh Lưu đang tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng về buổi lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh. Đặc biệt, hưởng ứng sự kiện chính trị này, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã phát động 33 xã, thị trấn tham gia Cuộc thi video clip “Nhân dân Quỳnh Lưu chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuyến đường kiểu mẫu”... Thông qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức đúng về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, cũng như làm rõ những nổi bật trong xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, xác định công tác tuyên truyền, trực quan sinh động là điểm nhấn chào đón sự kiện trọng đại của huyện, Trung tâm VH-TT&TT huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền các hoạt động chào mừng sự kiện trên hệ thống phát thanh, truyền hình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực trụ sở làm việc của huyện, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm huyện, như treo băng rôn, các cụm pa-nô cố định, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Để chương trình được diễn ra hoành tráng, trên sân khấu Quảng trường Quỳnh Bảng được lắp đặt hệ thống màn hình Led cùng âm thanh, ánh sáng hiện đại. Dự kiến về tham dự buổi lễ có gần 1.000 đại biểu các cấp nên mọi khâu đón tiếp, tổ chức đã được lên kế hoạch chu đáo.