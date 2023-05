Ra mắt hơn 300 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phong trào xây dựng các tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiệt tình hưởng ứng, giúp nâng cao nhận thức, đảm bảo an toàn cháy nổ, đặc biệt là trong mùa nắng nóng.

Kể từ thời điểm Bộ Công an phát động phong trào xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), 21 huyện, thành, thị trên địa bàn Nghệ An đều đã nhiệt tình hưởng ứng, những tổ liên gia an toàn về PCCC liên tục được ra mắt.

Đến nay, toàn tỉnh đã ra mắt 326 tổ liên gia an toàn về PCCC. Trong đó, các địa phương có số tổ liên gia nhiều nhất bao gồm: Đô Lương (39), Diễn Châu (35), TP. Vinh (30), Thanh Chương (30)… Phấn đấu đến ngày 27/6/2023, toàn tỉnh ra mắt thêm 176 mô hình tổ liên gia về PCCC.

Được biết, các hộ gia đình trong tổ liên gia PCCC được trang bị hệ thống chuông cảnh báo liên thông. Khi không may có sự cố về cháy nổ xảy ra tại 1 hộ gia đình, gia đình đó sẽ bấm chuông báo động khẩn cấp, lúc đó tất cả chuông của các hộ liền kề trong mô hình sẽ đồng thời báo động, qua đó kịp thời nhận được hỗ trợ của người dân.

Ngoài ra, các hộ cũng được lắp đặt thiết bị đầu báo khói không dây. Khi có khói lớn, hệ thống sẽ tự động gọi đến các đầu số điện thoại của cảnh sát PCCC, công an, gia đình... lực lượng chữa cháy sẽ nhận được thông tin nhanh nhất để xử lý sự việc…

Tại huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Phương Quế, Khối trưởng khối 2A, thị trấn Thanh Chương cho biết: Thời điểm mô hình được phát động trên toàn quốc, 11 hộ dân trong khối chúng tôi đã họp bàn và thống nhất tham gia. Các hộ chủ động đóng góp kinh phí, lắp đặt hệ thống báo cháy, mua phòng sẵn các thiết bị phòng cháy. Tinh thần phòng cháy của bà con trong khối cũng được nâng lên rõ rệt. Rất may là từ thời điểm ra mắt đến nay, mô hình chưa phải hoạt động vì ý thức phòng cháy của người dân rất tốt. Dự kiến khối sẽ tiếp tục vận động ra mắt thêm các mô hình trong thời gian tới.

TP.Vinh là địa phương có mật độ dân số, mật độ nhà ở cao nhất trên địa bàn Nghệ An, số lượng hộ kinh doanh lớn và đa dạng các mặt hàng, nguy cơ cháy nổ hiện hữu, đặc biệt trong mùa nắng nóng, do đó, việc thành lập các tổ liên gia PCCC là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

TP.Vinh đã có Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn TP. Vinh, chỉ đạo các phường, xã nghiêm túc thực hiện. Theo đó, việc thành lập các tổ liên gia về PCCC là một trong những ưu tiên hàng đầu. Đến nay, thành phố đã ra mắt 30 tổ liên gia PCCC, trong đó có các phường, xã nổi bật với số lượng nhiều như Hồng Sơn, Hưng Đông, Hưng Bình…

Trung tá Nguyễn Văn Kha – Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP. Vinh cho biết: Mùa nắng nóng đang diễn ra, do đó, việc đảm bảo công tác PCCC luôn được đặt lên hàng đầu. Thành phố đang quyết tâm đến 27/6/2023, 100% hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ liền kề nhau phải tham gia tổ liên gia. Đến 20/12/2023, 100% hộ gia đình ít nhất có 1 thành viên được tuyên truyền tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Bên cạnh việc ra mắt tổ liên gia an toàn về PCCC, việc lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn tỉnh cũng đang được triển khai đồng loạt. Số liệu từ phòng PC07, Công an tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt được 1.315 điểm chữa cháy công cộng, trong đó các địa phương có số lượng lớn nhất bao gồm TP. Vinh 334 điểm, Diễn Châu 147 điểm, Nam Đàn 93 điểm…

Các điểm chữa cháy công cộng chủ yếu được triển khai tại các tuyến đường nhỏ hẹp, xe chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra cháy. Tại đây, các hộ dân đã tự trang bị đầy đủ các vật dụng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Khi xảy ra sự cố cháy nổ, lực lượng tại chỗ sẽ đồng loạt triển khai các biện pháp chữa cháy nhanh và hiệu quả nhất.