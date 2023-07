Rất nhiều cử tri và Nhân dân thắc mắc 'bao giờ Công viên sinh thái vĩnh hằng được sử dụng?'

Sáng 6/7, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành phiên thảo luận tại hội trường.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự phiên làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc 21 tổ đại biểu và các đại biểu khách mời.

Toàn cảnh phiên thảo luận sáng 6/7 tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu thảo luận, đại biểu Võ Thị Minh Sinh bày tỏ, trong nhiều năm gần đây, người dân đang thay đổi quan điểm từ mai táng sang hỏa táng, đây là xu hướng tiếp cận rất văn minh của nhân dân, là tiến bộ rất đáng ghi nhận.

Chính vì vậy, từ năm 2008, UBND tỉnh đã có chủ trương kêu gọi đầu tư Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân.

“Đến nay, gần 15 năm rồi, người dân vẫn đang mong mỏi và vượt đường xa ra Thanh Hóa, vào Hà Tĩnh để hỏa táng, đây là bức xúc rất lớn của đông đảo người dân, cũng là một câu hỏi cần phải trả lời. Rất nhiều cử tri và nhân dân phản ánh qua Mặt trận bao giờ Công viên sinh thái vĩnh hằng được đưa vào sử dụng”, đại biểu Võ Thị Minh Sinh trăn trở.

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Tổ đại biểu huyện Nghi Lộc phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Trường Giang cho biết, Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại dự án chưa giải phóng mặt bằng hoàn toàn theo ranh giới được phê duyệt quy hoạch và người dân xung quanh chưa đồng thuận cao về chủ trương thực hiện.

“Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện công tác dân vận; cùng với đó, giao các sở, ngành rà soát các thủ tục cần thiết để tiếp tục thực hiện dự án”, ông Nguyễn Trường Giang khẳng định.

Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Trường Giang phát biểu giải trình. Ảnh: Thành Cường

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An thực hiện, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3672/QĐ-UBNĐ ngày 17/8/2017, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 2566/QĐ-UBND ngày 4/6/2016.

Về mục tiêu, quy mô dự án được nêu rõ: Đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của đô thị, sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có; Tạo nên mô hình dự án kiểu mẫu đầu tư tại tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực mai táng và dịch vụ mai táng; Áp dụng giải pháp công nghệ mai táng một cách tiết kiệm, văn hóa, tổ chức quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu cấp bách trong lĩnh vực mai táng của người dân thành phố Vinh và các huyện lân cận. Quy mô dự án có tổng diện tích 85 ha; địa điểm, vị trí thực hiện tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; tổng vốn đầu tư 465,314 tỷ đồng; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.