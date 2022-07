Sở Y tế Nghệ An xác định một số tồn tại ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Vinh

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của người dân về việc Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Vinh “lừa dối khách hàng”, Sở Y tế Nghệ An đã vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh cho thấy: Việc tư vấn, công khai giá dịch vụ y tế chưa rõ ràng, chưa chi tiết, chưa cụ thể làm bệnh nhân hiểu nhầm. Tên dịch vụ chưa có tên trong dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Một số vật tư đã trọn gói trong phẫu thuật như: dịch nhầy Curagel.. vẫn thu tiền bệnh nhân là chưa phù hợp.

Bệnh nhân trình báo bệnh viện lừa dối khách hàng

Ngày 25/5/2022, ông L.Đ.T (sinh năm 1978, trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có gửi đơn trình báo đến Thanh tra Sở Y tế Nghệ An về việc Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Vinh, có địa chỉ số 999, Đại lộ Lênin, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An “lừa dối khách hàng về giá cả, tráo đổi hàng hoá, hàng không có nguồn gốc” sau khi ông thực hiện phẫu thuật thay thuỷ tinh thể nhân tạo tại đây.

Theo đơn trình báo của ông L.Đ.T: Ngày 26/4/2022, ông T vào Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Vinh để thăm khám để thực hiện phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo. Sau khi được bác sĩ Nguyễn Phi Thường thăm khám, ông T được hướng dẫn gặp bác sĩ Hoàng Trung Kiên (Giám đốc Bệnh viện) để tư vấn sản phẩm điều trị mắt trái.

Ông T được bác sĩ Kiên tư vấn sử dụng con mắt đa tiêu cự (tốt hơn con mắt phải mà ông T đã thay trước đó, cũng là đa tiêu cự) - sản phẩm tốt nhất thế giới với giá 49 triệu đồng, trừ bảo hiểm y tế còn 33 triệu đồng.

Ngày 7/5, ông L.Đ.T vào Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Vinh để tiến hành phẫu thuật. Trước khi làm phẫu thuật, ông T yêu cầu được xem sản phẩm nhưng bác sĩ Thường giải thích, hàng trên xe đang về nên chưa xem được, hứa sau khi mổ xong sẽ gửi vỏ sản phẩm cho xem.

Khoảng 11h cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn thành, ông T xem phiếu thu tiền thì thấy số tiền ghi là 40. 640.517, sau khi trừ bảo hiểm, số tiền phải đóng hơn 33 triệu đồng. Ông T tỏ ra thắc mắc tại sao khi được tư vấn giá sản phẩm là 49 triệu nhưng khi viết phiếu thu là hơn 40 triệu đồng.

Sau đó, trong lúc chờ lấy giấy tờ về thì bác sĩ Mạnh gọi tất cả bệnh nhân mổ lúc sáng vào khám lại để làm thủ tục về. Tất cả bệnh nhân đều có kết quả tốt, riêng ông T đã rất sốc khi nghe bác sĩ Mạnh nói: “Tại sao anh không thay con mắt đa tiêu cự như mắt phải mà thay con đơn tiêu”. Do bản thân đã lựa chọn thay nhân mắt là đa tiêu nên ông T yêu cầu được thăm khám lại lần nữa và bác sĩ Mạnh vẫn khẳng định là con mắt đơn tiêu.

Ngay sau đó, ông T đã sử dụng điện thoại để quét mã QR trên vỏ sản phẩm vừa thay thì không hiển thị thông tin. Đồng thời, phía Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Vinh cũng không giải thích được vì sao quét mã QR trên vỏ sản phẩm không hiển thị.

Ngày 13/5/2022, ông T vào Bệnh viện Mắt Nghệ An để thăm khám. Tại đây, ông được bác sĩ Bệnh viện Mắt Nghệ An khẳng định con mắt trái vừa thay là đơn tiêu. “Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Mắt Nghệ An về, tinh thần tôi rất hoang mang, không ăn không ngủ được. Quá bức xúc, tôi đã phải làm đơn trình báo cơ quan chức năng” - ông T bày tỏ.

Cũng theo đơn trình báo của ông L.Đ.T: Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Vinh khẳng định mắt trái là đa tiêu và bác sĩ Mạnh là học viên tập sự nên phát ngôn nhầm. Còn mã QR thì bệnh viện vẫn đang làm việc với nhà cung ứng.

Cơ quan chức năng xác định: Bệnh viện có một số tồn tại

Ngay khi nhận được đơn trình báo của công dân, ngày 9/6/2022, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Quyết định số 993/QĐ-SYT về việc xác minh thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân đối với Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Vinh; ban hành Công văn số 2364/SYT-TTR yêu cầu Bệnh viện mắt Nghệ An thành lập Tổ Tư vấn chuyên môn xác định thuỷ tinh thể nhân tạo đặt trong mắt trái bệnh nhân L.Đ.T là đơn tiêu hay đa tiêu.

Ngày 05/7/2022, Sở Y tế Nghệ An có Kết luận số 2663/KL-SYT kết luận nội dung phản ánh, kiến nghị đối với Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Vinh. Kết luận nêu rõ: Bệnh nhân L.Đ.T được phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo theo gói dịch vụ phaco Mini Ready của bệnh viện là theo đúng quy trình dịch vụ kỹ thuật mà bệnh viện ban hành, loại thủy tinh thể nhân tạo được sử dụng là Mini Well Ready.

Về kết quả xác minh mã vạch, nguồn gốc, xuất xứ thủy tinh thể nhân tạo: Theo thông tin từ hãng cung cấp thì Mini Well Ready là loại thủy tinh thể kéo dài tiêu cự giúp người bệnh có thể nhìn rõ ở các khoảng cách khác nhau. Theo thông tin nhập khẩu của sản phẩm, đây là loại thủy tinh thể đa tiêu cự được sử dụng trong phẫu thuật. Thủy tinh thể nhân tạo Mini Well Ready có nguồn gốc, xuất xứ và tra được mã vạch.

Qua kết quả khám lâm sàng cũng như cận lâm sàng, đối chiếu các thông tin sản phẩm mà công ty cung cấp cho thấy thủy tinh thể nhân tạo đặt trong mắt trái bệnh nhân có hình thái trùng khớp với thủy tinh thể nhân tạo Mini Well Ready.

Liên quan việc ban hành giá dịch vụ khám, chữa bệnh, Sở Y tế Nghệ An xác nhận Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Vinh có xây dựng cơ cấu giá cho gói phẫu thuật Phaco Mini Well Ready và công khai giá dịch vụ y tế. Tuy nhiên, việc tư vấn, công khai giá dịch vụ y tế chưa rõ ràng, chưa chi tiết, chưa cụ thể làm bệnh nhân hiểu nhầm.

Đồng thời, bệnh viện viết phiếu thu viện phí cho người bệnh có tên dịch vụ Phaco Mini Well Ready đa tiêu cự chưa có tên trong dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Một số vật tư đã trọn gói trong phẫu thuật như: dịch nhầy Curagel vẫn thu tiền bệnh nhân là chưa phù hợp.

Qua sự việc lần này có thể thấy Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Vinh vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Do đó, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Mắt Sài Gòn -Vinh rà soát, điều chỉnh tên các gói kỹ thuật theo đúng quy định của Bộ Y tế; rà soát xây dựng cơ cấu giá gói dịch vụ cụ thể, chi tiết, đúng quy định pháp luật; xây dựng nội dung tư vấn cụ thể, đầy đủ, rõ ràng về giá, vật tư thay thế, xét nghiệm, công khám… cho từng gói phẫu thuật; niêm yết giá công khai theo quy định; tư vấn cụ thể, đầy đủ, rõ ràng giá gói kỹ thuật.

Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Vinh tăng cường công tác quản lý cán bộ y tế học tại bệnh viện theo đúng quy định; không để bác sĩ không có nhiệm vụ khám bệnh tại bệnh viện khám bệnh cho bệnh nhân; tránh phát ngôn chưa chính xác gây hoang mang cho bệnh nhân./.