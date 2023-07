Sông Lam Nghệ An thua trắng đội cuối bảng Bình Dương trên sân Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Dù được thi đấu trên sân Vinh và chỉ phải đối đầu với đội bóng cuối bảng Bình Dương, nhưng trong một ngày kém may, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thất bại 0-2. Trận đấu thuộc vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2023.

Xuân Tiến sở hữu nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Trước vòng đấu thứ 3, giai đoạn 2 V.League 2023, Bình Dương chỉ mới được 8 điểm, đang đứng cuối bảng xếp hạng, kém hơn hai đội xếp trên 3 điểm, trong khi mùa giải này chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Tình thế của các học trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Nếu đội bóng đất Thủ để sảy chân trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 3 của giai đoạn 2, thì cơ hội để trụ hạng sẽ trở nên rất mong manh.

Chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An đã sớm hoàn thành được mục tiêu, vì thế đội bóng này sẽ ưu tiên, tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ được ra sân, trau dồi thêm kinh nghiệm, nhằm chuẩn bị tốt lực lượng cho mùa giải sau.

Và đúng như lời phát biểu của thuyền trưởng xứ Nghệ, Sông Lam Nghệ An đã có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua Khánh Hoà. Nhiều cầu thủ trẻ như Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải, Đinh Xuân Tiến, Ngô Văn Lương… đều được ra sân ngay từ đầu. Trong đó, Trần Nam Hải được bố trí chơi ở vị trí trung vệ thay cho Trần Đình Hoàng. Cặp tiền vệ tấn công của Sông Lam Nghệ An là Mạnh Quỳnh và Xuân Tiến. Ngô Văn Lương được sắp xếp đá cặp cùng Olaha trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ.

Cầu thủ trẻ Trần Nam Hải có cơ hội đối đầu với tiền đạo hàng đầu Việt Nam - Nguyễn Tiến Linh. Ảnh: Đức Anh

Chiều ngược lại, Bình Dương tung ra sân đội hình mạnh nhất với những ngôi sao như Tiến Linh, Rimario, Olsen, Vinicius…

Với quyết tâm giành được điểm số trên sân Vinh để nuôi hy vọng trụ hạng, vì thế đội khách Bình Dương đã không ngần ngại dâng cao tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. Sức mạnh của Rimario và sự tinh quái của Tiến Linh đã gây ra không ít khó khăn cho Quế Ngọc Hải và đồng đội.

Với cách lên bóng nhanh, táo bạo của các học trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức giúp đội bóng này sớm giành lợi thế dẫn điểm. Bàn mở tỷ số của đội khách đến ở phút thứ 4 của trận đấu. Từ pha tấn công trực diện ở trung lộ, bóng được nhả ra cho Tiến Linh, tuyển thủ Việt Nam tung cú ra chân đầy uy lực, khiến Văn Việt không có cơ hội để cản phá.

Sau bàn thua sớm, Sông Lam Nghệ An bắt đầu lấy lại thế trận và đẩy nhịp độ tấn công lên cao. Chính vì thế đã có khá nhiều cơ hội được chủ nhà tạo ra. Tình huống đáng chú ý đến ở phút 14 của trận đấu, sau hàng loạt các pha phối hợp khá sắc nét, Mạnh Quỳnh có bóng trong khu vực cấm địa đối phương, rồi tung cú cứa lòng kỹ thuật, nhưng bóng lại đi chệch cầu môn Minh Toàn trong gang tấc.

Olaha chơi đầy nỗ lực nhưng không thể giúp đội nhà giành điểm. Ảnh: Chung Lê

Cũng sau khi giành lợi thế dẫn điểm, Bình Dương chủ động lùi sâu về sân nhà để hạn chế sức mạnh tấn công của Sông Lam Nghệ An. Các học trò của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chơi áp sát và thực hiện nhiều pha vào bóng quyết liệt. Dẫu vậy, Sông Lam Nghệ An vẫn kiên trì với cách chơi bóng ngắn, bằng các pha ban bật ở tầm thấp nhằm phá vòng vây của đối thủ. Phút 29, Xuân Mạnh nhận đường trả bóng ra của đồng đội, rồi tung cú sút trái phá, nhưng không chính xác.

Chỉ ít phút sau đó, Quế Ngọc Hải, Olaha, Đinh Xuân Tiến thay nhau bắn phá khung thành của Bình Dương, nhưng đội bóng xứ Nghệ đã không gặp may mắn để có thể lập lại thế cân bằng của trận đấu.

Tạo ra rất nhiều cơ hội trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng bàn thắng vẫn lảng tránh Sông Lam Nghệ An. Phút 40, sau hàng loạt các pha đập nhả ở trung lộ, Olaha tung cú sút kỹ thuật nhưng bóng lại đi ra ngoài khung thành đối phương.

Với những pha phối hợp mượt mà, đẹp mắt trong hiệp 1, đội chủ sân Vinh đã nhận được không ít tiếng vỗ tay tán dương đến từ người hâm mộ.

Bước sang hiệp 2, dù đang bị dẫn trước nhưng huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn quyết định đưa 2 cầu thủ trẻ Vương Văn Huy và Hồ Khắc Lương vào sân để thay cho Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải. Dù thế nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn tạo ra thế trận lấn lướt trước đội khách. Phút 52, Câu lạc bộ xứ Nghệ có cơ hội san bằng tỷ số trận đấu, nhưng cú đệm lòng cận thành của Ngô Văn Lương quá nhẹ, đã không thể thắng được thủ môn Minh Toàn.

Chưa dừng lại ở đó, phút 63, Đinh Xuân Tiến nhận đường chọc khe của đồng đội, rồi đối mặt với thủ môn Minh Toàn, nhưng lại sút bóng chạm thủ thành này đi ra ngoài. Sau khi bỏ lỡ cơ hội, khán giả có mặt trên khán đài sân Vinh đã đứng cả dậy, không hiểu vì sao bàn thắng vẫn không thể đến với đội nhà. Nếu tính từ đầu trận, Sông Lam Nghệ An đã có không dưới 6 cơ hội có thể chuyển hoá thành bàn thắng.

Tấn công nhiều không mang lại kết quả, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thêm bàn thua ở phút 85 của trận đấu. Từ pha phản công chớp nhoáng, đồng đội chuyền bóng đúng nhịp để Nguyễn Thành Lộc tung cú sút căng làm tung lưới Văn Việt.

Những phút cuối trận, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Bình Dương, nhưng Sông Lam Nghệ An đã không thể tìm được cách để đưa được bóng vào khung thành của Minh Toàn và đành chấp nhận trắng tay trên sân nhà.

Ngày 5/8, tại vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An sẽ hành quân đến sân Hoà Xuân để đối đầu với SHB Đà Nẵng./.