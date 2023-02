Sông Lam Nghệ An và chuyến đi xứ Thanh: 'Đến dễ, về khó?'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vòng 2 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An phải hành quân ra người láng giềng Đông Á Thanh Hóa và được coi là chuyến đi đầu Xuân “đến dễ, về khó”. Khi bước khởi đầu không được ưng ý (hòa 1-1 dù chơi trên cơ trước SHB Đà Nẵng) trên sân nhà.

Đội quân có độ tuổi bình quân trẻ nhất của huấn luyện viên trẻ nhất V.League Huy Hoàng sẽ phải “vượt núi” bởi đội bóng xứ Thanh đang hết sức hưng phấn sau màn ra quân chiến thắng trên sân khách Khánh Hòa và họ sẽ làm mọi cách để kéo dài niềm vui thắng trận.

Nhìn lịch sử thi đấu, mọi việc tạm nghiêng về đội bóng xứ Thanh khi họ thắng 14, hòa 6 và chỉ thua 12 trong tổng số 32 trận đối đầu. Những năm gần đây, đội bóng xứ Thanh cũng nhỉnh hơn mỗi lần gặp nhau và lần này mọi dự đoán cũng đang dành cho đội bóng của cựu huấn luyện viên Đội tuyển Myanmar, một người không xa lạ với chúng ta, ông Popov. Trong khi đội bóng xứ Thanh được tập trung đầu tư lớn, mua sắm thầy trò ngoại khủng, thì Sông Lam Nghệ An dù mang nặng truyền thống nhưng vẫn “lép” so với người láng giềng về thành tích thi đấu gần đây nên kết quả nói trên hoàn toàn không có gì bất ngờ.

Nhưng bóng đá không phải là câu chuyện “trôi theo lịch sử”, cũng không có chuyện “bắc cầu”… nên không thể nói trước điều gì khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc trận đấu. Nếu Sông Lam Nghệ An đưa vào sân đội hình mạnh nhất, sự kết hợp nội, ngoại binh ăn ý nhất có thể và trong một buổi chiều may mắn, biết đâu Huy Hoàng cùng các học trò sẽ làm nên một điều gì đó đáng kể? Chẳng hạn như hàng thủ Sông Lam Nghệ An biết cách vô hiệu hóa cựu vua phá lưới V.League, tiền đạo Bruno, khiến cho mọi đường hướng tấn công của chủ nhà lâm vào thế bế tắc, dẫn đến vội vàng, rối loạn thì cơ hội chơi phản công sở trường sẽ mở ra với người láng giềng vốn được coi là yếu thế lâu nay?

Sông Lam Nghệ An chắc chắn không e ngại nếu dàn nội binh trẻ, tiềm năng chơi đúng phong độ, nếu dàn ngoại chơi biến hóa, có nhịp điệu, lên công về thủ nhịp nhàng. Vấn đề là mọi vị trí phải vừa chơi ổn định, vừa tạo ra sự liên kết nhân lên sức mạnh của cả tập thể. Đó là điều Sông Lam Nghệ An thường đánh mất lâu nay, nhất là khi thi đấu trên sân khách và cả sân nhà.

Tất nhiên, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng và hy vọng trong vô vàn khó khăn, Huy Hoàng biết cách “đốc” học trò chơi bình tĩnh, tự tin, vượt khó thành công hơn cả mong đợi. Đây chính là cuộc thử lửa thực sự cho bộ đôi trung vệ Ngọc Hải - Vytas, nhất là vô hiệu hóa tiền đạo Bruno. Điểm yếu 2 cánh của Sông Lam Nghệ An, nhất là cánh trái của hậu vệ trẻ Văn Cường phải được hạn chế tối đa bằng sự tiếp sức của trung vệ Vytas và tiền vệ trụ Xuân Mạnh hay Nam Hải. Hướng đánh bên cánh trái của Sông Lam Nghệ An hiện vẫn bị coi là non, phải tạo được sự bất ngờ, vừa để khiến đối thủ bị động, vừa “gánh” bớt nặng nhọc cho cánh của Trọng Hoàng bên phía đối diện thì mới hy vọng mọi việc dễ dàng hơn?

Khó nhưng không điều gì là không thể nếu Sông Lam Nghệ An biết chơi một trận đấu để đời. Trọng Hoàng, Xuân Mạnh, Ngọc Hải… nếu phát huy tốt nhất bản lĩnh, năng lực thì có thể dẫn dắt đàn em đứng vững, thậm chí quyết định số phận của trận đấu. Và biết đâu, sau Nam Hải, một nhân tố trẻ sẽ bất ngờ lên tiếng?

Vì vậy, tưởng như đây là trận đấu “đến dễ, về khó”, Sông Lam Nghệ An hãy làm tất cả để biến thành trận đấu “khó đến, dễ về” làm nức lòng người hâm mộ xứ Nghệ yêu mến đội bóng quê hương?