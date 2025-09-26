Sử dụng điện thoại khi lái xe: Mức phạt mới và lưu ý quan trọng Nghị định 168 quy định mức phạt tới 6 triệu đồng cho tài xế ôtô dùng tay cầm điện thoại khi đang di chuyển. Người đi xe máy phải dừng hẳn xe để sử dụng.

Mức phạt đến 6 triệu đồng đối với người lái ô tô

Theo quy định tại Nghị định 168, hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông đã có mức xử phạt tăng mạnh, nhằm nâng cao ý thức an toàn. Cụ thể, điểm h khoản 5 Điều 6 của nghị định này nêu rõ, người điều khiển ô tô có hành vi dùng tay cầm điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi xe đang di chuyển sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) có thể phát hiện vi phạm này thông qua tuần tra trực tiếp hoặc qua hệ thống camera giám sát giao thông, trong đó có nhiều thiết bị được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động nhận diện hành vi.

Hệ thống camera giám sát giao thông hiện đại có thể ghi lại rõ nét hành vi vi phạm và biển số xe.

Các trường hợp ngoại lệ và giải pháp an toàn

Quy định chỉ xử phạt hành vi "dùng tay cầm" và sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển. Do đó, có những trường hợp tài xế ô tô sẽ không bị phạt:

Khi xe đã dừng, đỗ: Nếu xe không trong trạng thái di chuyển, tài xế có thể sử dụng điện thoại mà không vi phạm.

Nếu xe không trong trạng thái di chuyển, tài xế có thể sử dụng điện thoại mà không vi phạm. Sử dụng tính năng rảnh tay: Tài xế được phép thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thông qua hệ thống kết nối Bluetooth của xe. Hầu hết các mẫu ô tô hiện đại đều trang bị tính năng này, cho phép đàm thoại mà không cần cầm vào điện thoại.

Tài xế được phép thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thông qua hệ thống kết nối Bluetooth của xe. Hầu hết các mẫu ô tô hiện đại đều trang bị tính năng này, cho phép đàm thoại mà không cần cầm vào điện thoại. Sử dụng Apple CarPlay hoặc Android Auto: Khi điện thoại đã kết nối với hệ thống thông tin giải trí của xe, người lái có thể điều khiển các chức năng như nghe nhạc, chỉ đường bằng giọng nói hoặc thông qua các nút bấm tích hợp trên vô lăng, giúp giữ sự tập trung khi lái xe.

Việc sử dụng tai nghe khi điều khiển xe máy cũng là hành vi bị xử phạt theo quy định.

Quy định nghiêm ngặt cho người đi xe máy và xe đạp

Đối với người điều khiển mô tô và xe gắn máy, mức phạt cho hành vi dùng tay cầm điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định 168. Đáng chú ý, mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi sử dụng thiết bị âm thanh (như tai nghe có dây hoặc không dây), trừ các thiết bị trợ thính.

Với người điều khiển xe đạp và xe đạp máy, hành vi tương tự sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng, quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9.

Như vậy, giải pháp duy nhất và an toàn nhất cho người đi xe máy hoặc xe đạp muốn sử dụng điện thoại là phải dừng hẳn xe lại. Người điều khiển cần quan sát kỹ, giảm tốc độ và táp vào lề đường ở vị trí an toàn trước khi sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, trong trường hợp dừng chờ đèn đỏ, phương tiện không được coi là "đang di chuyển", do đó người điều khiển có thể sử dụng điện thoại mà không bị xử phạt.