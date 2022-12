Sức bật mới, diện mạo mới của Thị xã biển

(Baonghean.vn) - Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An trước thềm năm mới với nhiều dự định mới, diện mạo mới cho thị xã biển chào đón mùa du lịch 2023.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

P.V: Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển mà thị xã Cửa Lò đạt được trong năm 2022?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Năm 2022 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thời tiết không thuận lợi, kinh tế trong nước tiếp tục gặp khó khăn, nhưng từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, các địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã, nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã đã khắc phục được khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, có 25/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực du lịch được khôi phục và phát triển mạnh mẽ: Tổng lượng khách năm 2022 ước đạt 3.052.000 lượt khách, đạt 196,9% kế hoạch, trong đó, khách lưu trú đạt 1.036.000 lượt khách, đạt 201% kế hoạch năm, khách nước ngoài 115 đoàn với 1.036 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch 3.218 tỷ đồng, đạt 211,4% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 tăng 12% so với năm 2021. Tổng giá trị sản xuất xây dựng tăng 18,3% so với năm 2021.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, nội bộ đoàn kết thống nhất cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên...

Đặc biệt, toàn thị xã Cửa Lò đã thực hiện thành công cuộc “cách mạng” giải tỏa khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, tiến hành các quy trình thực hiện quy hoạch phía Tây đường Bình Minh và một số dự án trọng điểm được dư luận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao...

P.V: Năm 2022 là năm mà thị xã Cửa Lò có nhiều nét mới, đột phá, trong đó phải kể đến quy hoạch phía Đông, phía Tây đường Bình Minh với mong muốn sau khi hoàn chỉnh, Cửa Lò sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về sự đổi thay này của thị xã để chào đón mùa du lịch 2023?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Hiện thị xã đang tiếp tục hoàn thành, triển khai, đấu thầu quy hoạch phía Đông đường Bình Minh, quy hoạch khu đô thị tại phường Nghi Thu, phường Nghi Hương, thu hút nhà đầu tư triển khai khu ẩm thực tại phường Nghi Thu, khu ẩm thực tại phường Nghi Hòa; chỉnh trang, quản lý khu ẩm thực đêm tại phường Nghi Thủy.

Quản lý chặt hoạt động tại Quảng trường Bình Minh theo quy chế đã ban hành; quản lý hoạt động tại đảo Lan Châu. Bố trí lại các điểm ăn sáng, bán hàng lưu niệm, nước giải khát theo hướng giảm dần, xóa bỏ kinh doanh khu vực vỉa hè từ đường Bình Minh đến đường dọc số 2; quan tâm xây dựng hệ thống nhà hàng phía Tây đường Bình Minh đảm bảo mỹ quan đô thị...

Bên cạnh đó, thị xã tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thành các dự án trọng điểm trong năm 2023, như ưu tiên nguồn đối ứng để triển khai các công trình của tỉnh, Trung ương trên địa bàn: Mở rộng đường Bình Minh, chỉnh trang phía Đông và phía Tây đường Bình Minh, đường vào các bến 5, 6, 7, 8 cảng Cửa Lò, sửa chữa kè biển phía Đông đường Bình Minh, sớm triển khai công tác chỉnh trang đô thị phục vụ du lịch năm 2023, hạ tầng điện chiếu sáng, điện trang trí, hệ thống cây xanh thảm cỏ...

Huy động các khách sạn, nhà hàng, hộ dân cùng Nhà nước trong đầu tư cơ sở hạ tầng. Phối hợp để sớm đưa Dự án Khu vui chơi, giải trí Cửa Hội vào sử dụng mùa du lịch 2023, cùng với hoàn thiện Đại lộ Vinh - Cửa Lò phần qua địa bàn Cửa Lò, đường dọc số 5, nâng cấp đường Sào Nam...

Triển khai kế hoạch du lịch năm 2023 do UBND tỉnh ban hành, trong đó, sẽ tổ chức sớm các hoạt động lễ hội du lịch 2023 vào đầu tháng 3 và khai trương lễ hội du lịch vào đầu tháng 4; tăng cường tuyên truyền du lịch Cửa Lò, kết nối tour, tuyến, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, sự kiện với điểm nhấn hoạt động bắn pháo hoa, khinh khí cầu, thả đèn hoa đăng… và nghiên cứu sự kiện mang tính đột phá, khác biệt so với năm 2022. Nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ của hệ thống nhà hàng, khách sạn, xây dựng các điểm đến, điểm check in đẹp, hiện đại.

Phấn đấu đón 3-4 triệu lượt khách, trong đó, khách lưu trú 1,25 triệu lượt khách, doanh thu 3.550 tỷ đồng, tăng thời lượng khách lưu trú và sử dụng các dịch vụ khi đến thị xã.

Thực hiện hiệu quả chủ trương “5 không”, “3 có”. Nâng cao chất lượng sản phẩm đạt OCOP, chất lượng sản phẩm các làng nghề, phấn đấu mỗi phường xây dựng sản phẩm mang tính đặc trưng để du khách tham quan, mua sắm.

P.V: Vậy nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện trong năm 2023 nhằm tạo đà phát triển lâu dài của thị xã là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Dù còn nhiều khó khăn, bất cập, nhưng thị xã xác định năm 2023 là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nên trong năm 2023 và những năm tiếp theo, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh dành cho để có nguồn lực triển khai các quy hoạch, công trình lớn của thị xã, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nội thị và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, nhằm làm thay đổi bộ mặt đô thị và tạo điểm nhấn phát triển bền vững.

Tiếp tục thực hiện giải pháp kích cầu phát triển kinh tế, phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát triển dịch vụ, thương mại, bán buôn, bán lẻ, cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân; xây dựng văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu đô thị du lịch, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Cụ thể: Ưu tiên nguồn lực cho công trình trọng điểm, chỉnh trang phía Đông và Tây đường Bình Minh làm thay đổi bộ mặt đô thị thị xã; Hoàn thiện và công khai quy hoạch thị xã giai đoạn 2021 - 2030 và quy hoạch phía Đông đường Bình Minh, các khu đô thị, hệ thống bãi đỗ xe, các khu ẩm thực; Tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư thêm các dự án tầm cỡ, quy mô lớn làm động lực phát triển du lịch Cửa Lò.

Tập trung tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò tới du khách trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách về với đô thị du lịch biển.

Cải cách hành chính mạnh mẽ và xem đây là khâu đột phá, phấn đấu vào tốp đầu trong 21 huyện, thành, thị về kết quả chỉ số xếp hạng cải cách hành chính; Vận hành, quản lý hệ thống IOC, triển khai dự án đô thị thông minh...; Đổi mới trong cách thức tổ chức, quản lý hoạt động du lịch, dịch vụ, tổ chức sự kiện văn hóa thể thao thu hút khách du lịch, nhân dân tham gia như: Lễ hội du lịch tâm linh (đền Vạn Lộc, đền Bàu Lối, đền Mai Bảng…) Lễ hội âm nhạc đường phố gắn với hoạt động ẩm thực đêm; Lễ hội Carnival đường phố, lễ hội cầu ngư, lễ hội hoa đăng, khinh khí cầu, Halloween…

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!