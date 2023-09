Sức hút mới từ ẩm thực Cửa Lò

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Từ những chia sẻ chân thực

Trên một diễn đàn nổi tiếng chuyên review trải nghiệm ẩm thực ở nền tảng mạng xã hội facebook, chỉ với một từ khóa, không khó để nhận ra thời gian gần đây, Cửa Lò đang là một trong những địa chỉ yêu thích của giới trẻ. Từ đây, rất nhiều món ăn được khám phá và chia sẻ, rất nhiều địa chỉ ăn uống trở nên nổi tiếng.

Thịt nướng than hoa ở Cửa Lò được nhiều người yêu thích. Ảnh: Đình Tuyên

Ở trong bài viết của mình, facebooker Hoàng Hải (TP. Vinh), chia sẻ: “Vì quá thích món thịt nướng than hoa ở đây nên mỗi tháng mình xuống Cửa Lò vài lần, dù nhà cách Cửa Lò 20 km. Ăn ở TP. Vinh bao nhiêu nơi cũng không qua được sự hấp dẫn ở đây, thịt được tẩm ướp đậm đà, miếng cắt dày nướng lên dai dai, giòn giòn, nhai rất đã miệng. Quán có bún nữa nên ăn nhanh no lắm”. Bài viết nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt bình luận tích cực. Nhiều ý kiến đồng tình rằng, thịt nướng than hoa ngon hơn, ngọt hơn thịt nướng chảo, nướng bếp ga như ở TP. Vinh. Cái không khí se se của những cơn gió biển Cửa Lò vào mùa Thu, mùa Đông đặc biệt phù hợp để thưởng thức những món nướng và lẩu.

Facebooker Hoàng Linh (TP.Vinh) lại ấn tượng với ẩm thực Cửa Lò qua một món ăn đặc trưng khác: “Cả nhà mình đi Cửa Lò chơi và ở lại qua đêm. Sáng sớm được bạn chủ khách sạn bày cho sang quán đối diện ăn. Quán này có điểm cộng là thực đơn phong phú đủ loại, không gian rộng rãi, mát mẻ, giá cả phải chăng, các món đưa ra khá nhanh. Ăn xong nhà mình ai cũng khen vừa miệng, lượng thức ăn nhiều, nước dùng ngọt tự nhiên, thịt, mọc tươi ngon”.

Hải sản tươi ngon là một trong những điểm cộng của du lịch Cửa Lò. Ảnh: CSCC

Cùng từ trải nghiệm của mình, Hoàng Linh chia sẻ thêm về một nhà hàng hải sản có nhiều món ăn ngon, mới lạ, như món tiết canh tôm hùm ăn lạ miệng, gỏi cá trích chua thanh đậm đà, thịt cá trắng thơm, ốc hương sốt bơ ăn kèm với bánh mỳ rất hợp với trẻ con…

Gỏi hải sản Cửa Lò là một trong những món ăn được chia sẻ rất nhiều trên diễn đàn này. Facebooker Trần Ngọc nhấn mạnh: “Hải sản phải tươi ngon mới có thể làm gỏi. Bên cạnh gỏi cá trích thơm bùi, thì gỏi cá mú dai ngon cũng vô cùng hấp dẫn”.

Tất cả những bài viết trên đều được đính kèm ảnh, video clip món ăn, không gian quán và hóa đơn thanh toán tiền công khai. Đáng chú ý là bên cạnh những bài đăng trong nhóm cộng đồng chung, còn có rất nhiều diễn đàn chia sẻ riêng về ẩm thực Cửa Lò. Trong các diễn đàn này, thành viên đăng bài, chia sẻ kinh nghiệm rất sôi nổi, tích cực. Những chia sẻ chân thực đó đã phần nào tạo nên sức hút "bản đồ" ẩm thực Cửa Lò những năm gần đây.

Những nhà hàng, quán xá ở Cửa Lò đã đầu tư hơn cho cơ sở vật chất, không gian quán. Du khách đến Cửa Lò không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn vì điểm check in đẹp. Ảnh: CSCC

Sinh sống và làm việc ở thị xã Cửa Lò 3 năm nay, chị Nguyễn Thị Bình – giáo viên một trường học trên địa bàn thị xã chia sẻ: “Nếu như trước đây, tôi thường phải đợi đến cuối tuần để về TP.Vinh đi chơi, đi ăn cùng bạn bè, thì bây giờ Cửa Lò có đầy đủ thể loại món ăn để chúng tôi lựa chọn. Nếu như trước đây, chúng tôi cho rằng, TP.Vinh chế biến ngon hơn thì bây giờ rất nhiều người bạn của tôi thích rủ nhau xuống Cửa Lò vì đồ ăn ở đây tươi ngon, giá cả phải chăng hơn”.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Hòa - một du khách đến từ Hà Nội cho hay: “Trước đây, mỗi lần đi Cửa Lò, gia đình tôi lại đau đầu để tìm quán ăn sáng, thường phải lên TP. Vinh để thưởng thức súp lươn. Nhưng 2 năm gần đây, Cửa Lò đã có những địa chỉ uy tín phục vụ món ăn này rồi, giá cả phải chăng và hương vị không thua kém quán lươn nổi tiếng ở TP.Vinh. Phở cũng đã có những lựa chọn với chất lượng không thua kém phở Hà Nội”.

Kết nối trải nghiệm, cảm xúc

Đánh giá về chất lượng dịch vụ những năm gần đây, du khách Nguyễn Hữu Hòa (Hà Nội) nói: “Sự chu đáo, tận tâm, cởi mở của những người làm dịch vụ là điểm cộng của TX. Cửa Lò những năm gần đây. Bên cạnh sự minh bạch, trung thực trong giá cả, dịch vụ, nhiều nhà hàng còn rất nhiệt tình tư vấn địa điểm ăn, chơi, tạo điều kiện để khách có những trải nghiệm tốt nhất. Nhờ kết nối của những người dân địa phương mà chuyến du lịch của chúng tôi được đa dạng trải nghiệm với giá thành phải chăng”.

Cửa Lò đã có những mô hình du lịch sáng tạo, đa dạng trải nghiệm. Ảnh: CSCC

Dịch vụ lưu trú ở Cửa Lò đang dần được nâng cấp với nhiều trải nghiệm đi kèm. Ảnh: CSCC

Chia sẻ về những ưu điểm khi ăn uống ở TX. Cửa Lò, chị Ngô Thị Tuyết (TP.Vinh) thổ lộ: “Cửa Lò diện tích nhỏ, dân chưa đông, nên người ta rất dễ nhớ nhau, dễ làm quen và dễ trò chuyện. Chỉ 2-3 lần đến quán ăn, bạn đã trở thành một khách hàng quen rồi. Những lời hỏi thăm ban đầu chỉ là xã giao, nhưng lâu dần sẽ trở thành sự quan tâm, quý mến. Dù không sống ở đây nhưng tôi vẫn là khách quen của nhiều quán ăn đây là vì thế”.

Người dân TX.Cửa Lò đã và đang biết cách khai thác những lợi thế của mình để làm phong phú thêm trải nghiệm liên quan đến ẩm thực. Tổ hợp dịch vụ là một trong những điểm mới của TX. Cửa Lò thời gian gần đây. Theo đó, bên cạnh phục vụ dịch vụ ăn uống, chủ các nhà hàng sẽ kết hợp cùng dịch vụ vui chơi, lưu trú theo xu hướng của giới trẻ. Điển hình cho loại hình dịch vụ này là Glamping Tía tô, Rainbow Container… Cách làm này không chỉ khai thác du lịch trong mùa Hè mà còn thu hút du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng ở nhiều thời điểm khác trong năm.

Du khách thưởng thức show nhạc ngoài trời khi đến với Cửa Lò. Ảnh: CSCC

Chị Lê Hoài Phương đến từ Hà Nội chia sẻ: “Vì muốn thay đổi trải nghiệm nên Hè vừa rồi, thay vì đặt khách sạn truyền thống, mình đã cho gia đình đi cắm trại ở TX. Cửa Lò. Chỗ cắm trại bọn mình đặt có cả nhà hàng, quán cafe và show nhạc sống cuối tuần, được setup và điều hành bởi những bạn trẻ rất tâm huyết với du lịch. Sau chuyến đi này mình quyết định sẽ trở lại đây trong những tháng tới để ủng hộ những bạn trẻ này. Hơn nữa, trải nghiệm đi dạo biển mùa Đông, thưởng thức không gian âm nhạc với lửa trại bập bùng sẽ mang đến một cảm giác rất khác…”.