Hẹn hò phố ẩm thực Cửa Lò mùa Đông

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương triệt xóa thành công ổ nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 liên tỉnh quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.