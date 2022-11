Giải Báo chí Cửa Lò 2022 - nét vui sau những khoảng lặng

(Baonghean.vn) - Năm 2022, du lịch Cửa Lò sôi động trở lại, với những sắc màu tươi mới. Cửa Lò khoác lên mình diện mạo khang trang, hấp dẫn, không chỉ là cảnh quan du lịch, mà còn nhiều chính sách mới mẻ, cách làm sáng tạo của thị xã để nâng tầm du lịch biển.

Trong 2 năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 bùng phát, tác động sâu sắc đến toàn bộ lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong vòng xoáy đó, du lịch Cửa Lò cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các tác phẩm về du lịch Cửa Lò bị hạn chế. Đó cũng là khoảng thời gian giải báo chí viết về du lịch Cửa Lò tạm lắng.

Năm 2022, du lịch Cửa Lò sôi động trở lại, với những sắc màu tươi mới. Cửa Lò khoác lên mình diện mạo khang trang, hấp dẫn, không chỉ là cảnh quan du lịch, mà còn nhiều chính sách mới mẻ, cách làm sáng tạo của thị xã để nâng tầm du lịch biển; từ đó tạo ra một không gian mới, lạ, là chất liệu quý để phóng viên, cộng tác viên, các tay máy chuyên và không chuyên thỏa sức sáng tạo, làm nên những tác phẩm chất lượng, những bức hình đẹp, tạo tiền đề cho một mùa Giải Báo chí viết về du lịch Cửa Lò thành công rực rỡ.

Cuộc thi báo chí chủ đề Du lịch Cửa Lò đã được phát động từ đầu năm 2020 và năm 2021, do dịch Covid-19 kéo dài nên giải tạm hoãn. Để bảo đảm quyền lợi cho các phóng viên, cộng tác viên, Ban Tổ chức Giải thống nhất kéo dài cuộc thi và tác phẩm được chọn để đưa vào giải là những tác phẩm được đăng tải trong 3 năm (từ năm 2020 đến hết tháng 9/2022).

Có thể nói, mùa giải lần thứ 15, năm 2022, Giải Báo chí viết về du lịch Cửa Lò được các nhà báo háo hức đón đợi, bởi với nhiều điều mới mẻ, sáng tạo trong cách làm du lịch của thị xã. Ngay sau khi phát động, các cơ quan báo chí, nhất là Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Tạp chí Sông Lam, Trung tâm VH-TT&TT Thị xã Cửa Lò, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh đã đăng tải nhiều thông tin, bài viết, video clip, dành nhiều thời lượng, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền cho du lịch Cửa Lò về công tác chuẩn bị cho mùa du lịch mới sau 2 năm trầm lắng.

Hưởng ứng cuộc thi, mùa giải 2022 đã có hàng trăm tác phẩm báo chí được đăng tải trên báo địa phương, báo Trung ương, báo ngành, với nhiều thể loại phong phú. 156 tác phẩm tham dự giải trong 3 năm, trong đó, năm 2022 hơn 100 tác phẩm.

Căn cứ Thể lệ cuộc thi, có 134 tác phẩm được đưa vào chấm giải, gồm: Báo hình 35 tác phẩm, Báo nói 2 tác phẩm, Báo in 28 tác phẩm, Báo điện tử 26 tác phẩm, Ảnh báo chí 43 tác phẩm. Mỗi tác phẩm là những mảng màu sinh động về đất và người Cửa Lò, đặc biệt là về những nét đặc sắc, những lát cắt tươi mới, những chuyển biến tích cực trong cách làm du lịch của thị xã.

Để có được mùa giải 2022 thành công, trước hết là nhờ sự đổi mới trong lãnh đạo, điều hành kinh tế - xã hội và cách thức tổ chức, khai trương mùa du lịch 2022 của thị xã.

Điểm mới đầu tiên là việc khai trương mùa du lịch Cửa Lò năm nay sớm hơn những năm trước 3 tuần. Chương trình lễ hội kéo dài trong cả mùa du lịch, với những chủ đề hấp dẫn, đi từ truyền thống đến hiện đại, lần đầu tiên diễn ra tại Cửa Lò như Lễ hội hoa đăng, Lễ hội khinh khí cầu, Âm nhạc đường phố, các cuộc thi...., là những đề tài hấp dẫn, vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng lãm của du khách.

Chính từ những cách làm mới của thị xã, nên mùa giải 2022, có rất nhiều tác phẩm đề tài mới, hấp dẫn, cách thể hiện sinh động, không sáo mòn, chung chung giới thiệu cảnh quan Cửa Lò như trước đây, mà các nhà báo đã đi sâu vào từng vấn đề lớn mà thị xã đang tiến hành triển khai.

Đó là các chùm bài phản ánh việc thị xã giải tỏa mặt bằng phía Đông đường Bình Minh - một vấn đề lớn, chưa có tiền lệ của thị xã. Đó là việc làm đẹp cảnh quan, phát triển trồng hoa cúc biển tạo cho không gian du lịch biển những mảng màu rực rỡ...

Có thể nói, những chất liệu quý để các nhà báo phản ánh, sáng tạo nên những tác phẩm chất lượng cho mùa giải 2022. Điển hình như tác phẩm “Cửa Lò an toàn – thân thiện – mến khách” (Truyền hình Nghệ An), hay “Cửa Lò, đến để yêu và nhớ” (Báo Nghệ An), như mời gọi, níu chân du khách muôn phương về với biển Cửa Lò; “Giải tỏa ki-ốt trên lâm viên phía Đông đường Bình Minh” (Báo Nghệ An), khẳng định cách làm, hướng đi, sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thị xã trước một vấn đề lớn và khó, những mong từng bước để Cửa Lò được quy hoạch khang trang, hiện đại trong tương lai; hay “Một Cửa Lò thăm thẳm” (Tạp chí Sông Lam) chất chứa những suy tư, về khát vọng đổi mới của một làng chài năm xưa để có một Cửa Lò sang trọng và hiện đại hôm nay; một cách làm mới để “Bảo tồn hoa cúc biển...” (Trung tâm VH-TT&TT Thị xã Cửa Lò), như nhắc nhớ về một loài hoa trên cát biển Cửa Lò tưởng như đã bị lãng quên, mùa du lịch năm nay bỗng bừng lên khoe sắc...

Đặc biệt, để tạo phong cách du lịch hiện đại, phù hợp thị hiếu, lần đầu tiên thị xã Cửa Lò tổ chức Lễ hội khinh khí cầu, làm cho Cửa Lò tỏa sáng; lung linh một lễ hội hoa đăng nhắc nhớ cội nguồn, tri ân những anh hùng liệt sĩ cũng được thị xã lần đầu tổ chức, được các cơ quan báo chí quảng bá rộng rãi, hiệu quả. Ngoài ra, các điểm check-in, du lịch làng nghề,... được các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền, tạo hiệu ứng tốt với công chúng.

Những điểm mới, cách làm mới của thị xã Cửa Lò trong năm 2022 là những sự kiện quan trọng, cùng với niềm đam mê của các phóng viên, cộng tác viên, trách nhiệm của các cơ quan báo chí đã góp phần làm nên thành công cho mùa giải. Những tác phẩm đề tài mới mẻ được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, Ban Giám khảo đã chọn 41 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: Giải A: 3 tác phẩm, Giải B: 8 tác phẩm, Giải C: 13 tác phẩm; và 17 tác phẩm đạt Giải Khuyến khích.

Mùa giải 2022 đã khép lại, thành công không dừng lại ở những hạng mục của giải, mà điều quan trọng hơn là thông qua công tác tuyên truyền, “Giải Báo chí Du lịch Cửa Lò năm 2022” đã góp phần lan tỏa, quảng bá rộng rãi về một Cửa Lò xinh đẹp và thân thiện, một Cửa Lò đang từng ngày đổi mới đến với du khách muôn phương.