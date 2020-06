Thành lập và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.