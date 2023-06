Thị xã Hoàng Mai quyết tâm đổi màu huy chương tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gượng dậy sau thất bại trước trận chung kết lứa tuổi Thiếu niên Cúp Báo Nghệ An năm 2022, đội bóng địa đầu xứ Nghệ đang nỗ lực từng ngày từng giờ để trau dồi kỹ năng, sẵn sàng bước vào giải với quyết tâm cao nhất.

Thị xã Hoàng Mai là đội bóng khá đặc biệt tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An với số lần tham dự ít hơn so với các địa phương khác do thị xã mới thành lập được tròn 10 năm. Mặc dù vậy, mỗi lần xuất quân đi tham dự giải, thầy và trò thị xã Hoàng Mai đều chứng minh được khả năng, bản lĩnh không hề non trẻ như số lần tham dự. Minh chứng là chiếc Cúp vô địch lứa tuổi Nhi đồng năm 2017 trước hàng loạt đối thủ mạnh khiến ai nấy cũng đều trầm trồ thán phục.

Những năm qua, đội bóng Hoàng Mai đều thể hiện được lối đá tấn công rực lửa, đẹp mắt, những chiến thắng giòn giã trong từng trận đấu và tiến sâu vào giải. Năm nay, bản sắc ấy vẫn được Thị xã Hoàng Mai duy trì trong từng buổi tập. Từ thời điểm các em được nghỉ hè, các cầu thủ nhí Thiếu niên và Nhi đồng Hoàng Mai đều căng mình tập luyện, rèn luyện kỹ năng, thể lực để sẵn sàng tranh tài ở giải đấu sắp tới.

Thầy Hồ Hữu Tiến – HLV đội bóng Hoàng Mai cho biết: Lứa cầu thủ năm nay được tuyển chọn kỹ càng ở các địa phương, trong đó có một số cầu thủ nổi bật, là linh hồn trong lối chơi của đội. Về thể hình có một số em nổi trội hơn lứa cầu thủ năm ngoái. Đặc biệt, tinh thần tập luyện của các em rất nghiêm túc, bài bản và đều muốn chứng tỏ bản thân trước một giải đấu có thương hiệu.

Năm nay, được sự quan tâm của thị xã, thầy và trò đội bóng Hoàng Mai đã được tập luyện tại sân vận động mới, khang trang hơn, vị trí gần hơn để các em có thể rút ngắn thời gian đến sân tập. Những năm trước, đội bóng phải thuê sân tập ở sân cỏ nhân tạo Long Thành, phường Quỳnh Dị nên rất khó khăn. Đây là nguồn động viên rất lớn để thầy và trò quyết tâm thi đấu trong thời gian tới.

Lứa cầu thủ của thị xã Hoàng Mai năm nay có những em vừa có thành tích học tập xuất sắc, vừa có tài năng chơi bóng điệu nghệ, có thể kể đến như Phan Văn Bảo Quốc, Vũ Ngọc Chung… Trong đó, Vũ Ngọc Chung hiện là thủ lĩnh của Đội Thiếu niên Hoàng Mai tranh tài ở giải sắp tới.

Chia sẻ về niềm vinh hạnh này, Chung cho biết: Em đam mê bóng đá từ những ngày còn nhỏ và luôn tranh thủ từng giờ để rèn luyện, thi đấu, từ cấp ở khối phường, trường học cho đến cấp thị xã, em đều nỗ lực để có thể chứng minh được khả năng chơi bóng. Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là sân chơi quy tụ các đội bóng hàng đầu trên địa bàn tỉnh, em và các đồng đội hiểu được điều đó và nhận định được những khó khăn đang chờ đón, tuy nhiên, chúng em đều hứa với lòng mình sẽ thi đấu hết sức để có thể mang về danh hiệu cho quê hương.

Mùa giải lần thứ 24 năm 2022, TX Hoàng Mai lần đầu tiên tham dự 2 đội bóng, cả 2 đội đều vượt qua được vòng bảng với những màn trình diễn thuyết phục. Thậm chí Đội Thiếu niên Hoàng Mai đã tiến đến trận đấu cuối cùng. Ở trận đấu đó, Thiếu niên Đô Lương và Hoàng Mai đã trình diễn lối đá cống hiến, quyết tâm của những đội bóng mạnh nhất giải năm đó. Và Hoàng Mai chỉ thiếu một chút may mắn khi thua Đô Lương trên chấm Penalty nghiệt ngã, giành ngôi Á quân trước sự tiếc nuối của cổ động viên. Gác lại nỗi buồn ấy, năm nay, đội bóng địa đầu xứ Nghệ sẽ quyết tâm đổi màu huy chương, mang về danh hiệu cao quý cho quê hương.

Những năm qua, TX Hoàng Mai đã trở thành cái nôi đào đạo bóng đá trẻ hàng đầu của tỉnh, đã có những ngôi sao toả sáng và bước lên sân chơi lớn của cả nước, xứng đáng là tấm gương cho các thế hệ sau noi theo như Hồ Văn Cường (Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An), Trần Đình Tiến (Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An), Phùng Văn Nam (U17 Sông Lam Nghệ An) đang tập trung cùng U17 Việt Nam chuẩn bị cho giải U17 châu Á sắp tới)… đó là những thành tích rất đáng tự hào về phong trào thể dục thể thao tại địa phương mới được thành lập tròn 1 thập kỷ qua.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Anh Văn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: Năm nay, TX Hoàng Mai tiếp tục lựa chọn, đưa 2 đội Thiếu niên và Nhi đồng tham dự Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An vì đây là sân chơi lớn, đã khẳng định được thương hiệu hàng chục năm qua. Thị xã luôn tạo mọi điều kiện và động viên thầy trò bước vào giải đấu với tinh thần vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu quê hương, cống hiến hết mình để có thể mang vinh quang về cho thị xã. Mặc dù vậy, cũng phải nhận định rõ ràng, đây là sân chơi lớn với những đối thủ rất mạnh, do đó từng trận đấu sẽ phải thi đấu với tinh thần "biết người, biết ta", đưa ra những đấu pháp hợp lý để có thể giành chiến thắng./.