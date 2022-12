Thiếu vật dụng hoàn thiện nhà mới, người đàn ông đột nhập nhà dân 'cuỗm' hàng loạt tài sản

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, Công an TP.Vinh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Thi (SN 1983), trú tại xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông, TP.Vinh về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào các ngày 12 và 20/12/2022, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh Phan Viết Mão (SN 1984), trú tại xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông, TP.Vinh và gia đình anh Ngọc Kim Cương (SN 1990), trú tại xóm 3, xã Hưng Chính, TP.Vinh với nội dung bị kẻ gian đột nhập vào nhà đang xây dựng trộm một số tài sản của gia chủ mới mua sắm để chuẩn bị hoàn thành nhà mới như: Tivi, bình nóng lạnh, quạt trần, máy khoan, bếp… có giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Vinh đã nhanh chóng chỉ đạo công an các phường, xã xác minh, điều tra. Chỉ sau 1 ngày, lực lượng Công an đã xác định Lê Văn Thi (SN 1983), trú tại xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông, TP.Vinh là đối tượng gây ra các vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh, bước đầu Thi khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ đột nhập nhà dân vào các ngày 12 và 20/12/2022 tại địa bàn TP.Vinh, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như: Ti vi, bình nóng lạnh, máy khoan, máy cắt, máy bắn đinh; bồn, bể tắm; quạt, bếp… tổng trị giá tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Đồng thời Thi khai nhận, hiện tại gia đình Thi đang xây nhà, tuy nhiên, do trong nhà còn thiếu các đồ dùng để phục vụ cho việc hoàn thành ngôi nhà mới nên Thi đã nảy sinh ý định tìm đến các hộ gia đình đang xây nhà sắp đến giai đoạn hoàn thành để trộm các vật dụng về sử dụng cho nhà mình.

Theo đó, lợi dụng sơ hở của những gia đình đang xây nhà không có người trông coi vào ban đêm, đối tượng điều khiển xe máy một mình lén lút đột nhập vào để trộm cắp tài sản. Tất cả các tài sản Thi trộm cắp, lần lượt được vận chuyển bằng xe máy chở về nhà cất giấu tại ở xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông, TP.Vinh.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.