(Baonghean.vn) - Với chiếc thẻ đỏ của Olaha, đội bóng xứ Nghệ lại thêm một lần đau đầu về hàng công ở những trận đấu sắp tới.

Từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp, các tiền đạo ngoại là cứu cánh cho các đội bóng, ít thì sử dụng một trung phong cắm, nhiều thì sử dụng cả bộ đôi, thậm chí sử dụng cả ba người trên hàng công. Với cách sử dụng như thế, các tiền đạo nội có rất ít đất để dụng võ, họ phải thật sự nổi bật thì mới có cơ hội để thi đấu thường xuyên, từ những Văn Quyến, Công Vinh, Anh Đức đến những Văn Quyết, Tiến Linh, Công Phượng... Chiếm được một suất trong đội hình đã khó huống hồ đua tranh vua phá lưới với các tiền đạo ngoại. Trong lịch sử V.League chỉ duy nhất có một tiền đạo nội giành được danh hiệu vua phá lưới đó chính là cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Nguyễn Anh Đức. V.League 2017 Anh Đức đã vượt qua một loạt chân sút ngoại để giành Chiếc giày vàng với 17 bàn thắng sau 26 vòng đấu.

V.League năm nay tiếp tục điệp khúc tiền đạo nội anh ở đâu? Hà Nội thì Tuấn Hải phải đá dạt biên trong vai trò giống như một tiền vệ cánh, Nhâm Mạnh Dũng - người hùng ở U23 Việt Nam thì chỉ là phương án dự phòng cho bộ đôi Geovane và Pedro tại Viettel. Tiến Linh, Công Phượng thì chấn thương nghỉ thi đấu dài ngày.

Sông Lam Nghệ An cũng không thoát khỏi cám cảnh đó, tiền đạo nội gần đây nhất tạo cho người hâm mộ xứ Nghệ cảm giác tương đối an tâm là Hồ Tuấn Tài, anh ghi được 22 bàn sau 87 trận thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Từ ngày tiền đạo người Hưng Nguyên chia tay đội bóng xứ Nghệ để gia nhập Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thể tìm ra người kế cận Văn Quyến, Công Vinh. Có thể Phan Văn Đức là một điểm nhấn, một nhân tố hiếm hoi trên hàng công nhưng vị trí tốt nhất của Đức “cọt” là vị trí tiền đạo cánh hoặc hộ công. Tuy có kỹ thuật, tốc độ và tư duy chiến thuật tốt nhưng vì điểm yếu thể hình mỏng cơm nên tuyển thủ quốc gia Việt Nam này không phù hợp cho vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Một tiền đạo khác cũng gắn bó lâu năm với đội bóng xứ Nghệ là Hồ Phúc Tịnh. Bắt đầu lên đội 1 từ năm 2015, sau 63 trận anh đã ghi được 8 bàn thắng, một con số khá khiêm tốn so với vị trí tiền đạo mũi nhọn. Khi Phúc Tịnh chỉ mang vai trò đóng thế cho Hồ Tuấn Tài và các tiền đạo ngoại, không được ra sân thi đấu thường xuyên thì việc mất đi bản năng săn bàn của cầu thủ từng là Vua phá lưới giải U21 năm 2014 cũng là điều dễ hiểu.

Mùa giải V.League 2022, Sông Lam Nghệ An thi đấu với bộ 3 tiền đạo Phan Văn Đức, Olaha, Oseni. Cả ba đã thi đấu khá tốt, góp phần vào vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu. Tuy nhiên, trong trận đấu gặp Câu lạc bộ Hà Nội, tiền đạo Micheal Olaha đã phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Nguyễn Mạnh Hải. Với tấm thẻ đỏ này, chân sút người Nigeria sẽ phải vắng mặt ít nhất 2 trận đấu tiếp theo của Sông Lam Nghệ An. Một lần nữa nỗi lo hàng công lại dấy lên với ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Bài toán đặt ra với ban huấn luyện là nên ký hợp đồng với một tiền đạo ngoại binh mới (vì Sông Lam Nghệ An vẫn chỉ mới có 2 ngoại binh) hay đặt niềm tin vào các tiền đạo nội.

Nếu phương án chữa cháy là ký hợp đồng với một ngoại binh mới thì đó sẽ là cơn ác mộng cho Hồ Phúc Tịnh và các tiền đạo trẻ, những người đang chờ đợi cơ hội được ra sân và chứng tỏ mình. Và người mới đó có kịp hòa nhập nhanh với đội bóng để đáp ứng được những yêu cầu của ban huấn luyện đề ra???

Ngược lại, nước cờ đặt niềm tin vào các tiền đạo nội cũng không phải là một phương án tồi, bởi lẽ các tiền đạo nội đã được tập luyện với các đồng đội trong một khoảng thời gian dài, họ sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung với toàn đội. Một khi được trao cơ hội họ sẽ cố gắng hết mình để nắm lấy cơ hội có một không hai này. Biết đâu đây sẽ lại là phát hiện thú vị mới của huấn luyện viên Huy Hoàng như cái cách sử dụng Xuân Mạnh ở vị trí tiền vệ mỏ neo.

Nhìn sang đội bóng SHB Đà Nẵng, với sự yếu kém của các ngoại binh, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã mạnh dạn đưa những cầu thủ trẻ thi đấu tại V.League. Nhìn cái cách các cầu thủ Phi Hoàng, Đình Duy làm khổ các đàn anh lão luyện như Văn Khánh, Ngọc Hải của Sông Lam Nghệ An hay Đình Trọng của Topenland Bình Định không ai nghĩ họ chỉ là những cầu thủ mới bước vào tuổi đôi mươi. Quả ngọt dường như đến ngay lập tức với đội bóng sông Hàn, khi bộ đôi này đã đóng góp 6/12 bàn thắng được ghi, góp phần không nhỏ vào sự hồi sinh của đội bóng SHB Đà Nẵng.

Hy vọng những Hồ Phúc Tịnh hay Phan Xuân Đại sẽ nắm lấy được cơ hội hiếm hoi này để thể hiện khả năng của mình và bước ra ánh sáng.